“Biến người thành lợn” - Màn đánh ghen của vị Hoàng hậu tàn bạo nhất lịch sử Trung Hoa khiến con trai ruột cũng khiếp sợ

Những câu chuyện đánh ghen luôn nhận về sự quan tâm lớn của mọi người. Trên mạng xã hội, việc một người vợ phát hiện chồng có tình nhân rồi ra tay trừng trị không thiếu. Họ có thể làm đủ cách để “xả” cơn tức giận hoặc thậm chí muốn kéo người đàn ông quay về với mình.



Ngược dòng thời gian, người ta đã từng biết đến những màn đánh ghen hoặc trừng trị nhân tình của chồng chỉ nghe qua đã thấy rợn người.

Nguồn cơn cho mọi câu chuyện ghen tuông

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, những câu chuyện về Hoàng hậu ghen tuông hay lũng loạn triều chính không hiếm. Thế nhưng, đánh ghen được như Lã Hậu thì thật sự khiến người ta phải lắc đầu.

Lã Hậu tên thật là Lã Trí, là vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, người khai sinh ra triều đại nhà Hán.

Bà là người bên Lưu Bang từ thuở hàn vi, vào sinh ra tử vì sự nghiệp của chồng, có lúc còn bị bắt làm con tin, sống trong cảnh nghèo khó, khổ cực nên khi Lưu Bang đánh thắng Hạng Vũ, giành lấy thiên hạ, Lã Trĩ được ông phong cho làm Hoàng hậu ngay sau đó.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng khó khăn thì cùng nhau chịu, yên bình lại sinh tật hư, Lưu Bang sau khi lên ngôi thì bắt đầu ham mê tửu sắc. Khi đó, Lã Hậu vì cũng có tuổi nên chẳng giữ được nét thanh xuân, nhanh chóng mất đi vị trí trong lòng chồng.

Ông bắt đầu lập hậu cung với biết bao cung tần mĩ nữ. Trong số đó, có một người phụ nữ được sủng ái hơn cả là Thích Cơ - Thích phu nhân. Thích phu nhân xinh đẹp đến nỗi được ví như Tây Thi của nhà Hán. Không chỉ vậy, bà còn giỏi ca múa, mỗi lần biểu diễn đều khiến Hán Cao Tổ khen ngợi không dứt lời.

Thế nhưng sự sủng ái của Hán Cao Tổ dành cho Thích phu nhân đã khiến Lã Hậu nảy sinh tức giận và lòng ghen ghét. Lã Hậu chức cao vọng trọng hơn song Thích phu nhận lại đang được sủng ái. Hai người đấu đá ngầm trong cung suốt bao nhiêu năm.

Đỉnh điểm cho những phen đấu đá ấy là khi Thích phu nhân muốn Hán Cao Tổ cho con trai mình là Hoàng tử Như Ý lên thay cho vị trí thái tử của Lưu Doanh - con trai Lã Hậu. Thích phu nhân sợ rằng sau này Hán Cao Tổ băng hà thì mẹ con mình không có ai nương tựa nên khóc lóc muốn được đổi Thái tử.

Hán Cao Tổ vì quá say mê Thích Cơ mà mấy lần định nghe theo nhưng bị cận thần can gián. Không chỉ vậy, sau này Lưu Doanh may mắn mời được 4 hiền sĩ trong thiên hạ là Đông Viên Công, Giác Lý tiên sinh, Ỷ Lý tiên sinh, Hạ thạch công về phò tá. Chính vì vậy, ngôi Thái tử của Lưu Doanh vẫn còn. Như Ý Hoàng tử thì được phong làm Triệu Vương.

Chính điều này đã khiến sự ghen tuông và cơn tức giận của Lã Hậu lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, vì Hán Cao Tổ luôn luôn sủng ái Thích phu nhân nên bà chẳng thể làm được gì, ngồi im chờ đợi thời cơ.

Ảnh minh họa.

Sau này Hán Cao Tổ Lưu Bang băng hà, Lưu Doanh lên ngôi lấy hiệu là Hán Huệ Đế. Con trai Thích phu nhân là Triệu Vương có đất phong và phủ riêng.

Nói là Lưu Doanh lên ngôi nhưng thực quyền lại nằm trong tay Lã Hậu. Nguyên nhân bởi Lưu Doanh lên ngôi khi nhỏ tuổi mà sức khỏe lại chẳng có bao nhiêu nên Lã Hậu nắm trong tay toàn bộ quyền lực. Cũng vì điều này, Lã Hậu bắt đầu kế hoạch trả thù Thích phu nhân cho sự ghen tuông tích tụ nhiều năm.

Đòn trừng phạt “Biến người thành lợn” đến con đẻ cũng khiếp sợ

Sau khi ổn định mọi quyền lực, Lã Hậu cho người bắt Thích phu nhân giam vào cung Trường Hạng - Vĩnh Hạng. Đây được coi là nơi chuyên giam giữ kẻ phạm tội trong hậu cung. Sự trừng phạt này chưa đủ khiến Lã Hậu thỏa lòng, bà còn trói tình địch một thời vào trục đá cối xay và bắt Thích phu nhân kéo như trâu ngựa.

Như chưa hả cơn giận, Lã Hậu còn sai người cạo đầu Thích phu nhân, dùng xích sắt khóa hai chân bà lại, chỉ cho mặc bộ y phục rách rưới và phải giã thóc hằng ngày. Thích phu nhân từ một người quyền lực trong cung cấm bị rơi xuống thấp kém còn không bằng các cung nữ.

U uất do bị đối xử như thế, Thích phu nhân vừa giã gạo vừa hát:

"Con làm vua/ Mẹ đầy tớ/ Giã gạo ngày lại tối/ Với tử thần chung chỗ/ Xa cách ba ngàn dặm/ Ai làm sứ cáo tố?".

Bà đâu ngờ rằng điều này khiến Lã Hậu tức giận vì cho rằng Thích Cơ kích động con làm phản, nghĩ đến ngày Như Ý biết đâu có thể dựng nên cơ đồ, bà quyết “diệt cỏ tận gốc”.

Diễn viên Tần Lam vào vai Lã Hậu trong một bộ phim.

Lã Hậu ngay lập tức triệu Như Ý quay về cung với lý do có việc lớn. Hán Huệ Đế biết chuyện nên tìm cách can thiệp. Quyền lực của ông không lớn nên chỉ có thể đón em trai vào cung, ngày lại ngày để em bên cạnh mình để mẹ không thể ra tay.

Nhưng trong một lần đi săn sớm, Hán Huệ Đế vì thấy em đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Tai mắt của Lã Hậu biết chuyện, nhanh chóng báo tin để bà sai người mang rượu độc uống. Như Ý uống xong chết tức tưởi khiến Hán Huệ Đế biết chuyện xót thương mãi không thôi.

Giải quyết xong Triệu Vương, Lã Hậu bắt tay vào sử dụng chiêu thâm độc bậc nhất với Thích phu nhân. Bà sai người chặt đứt tứ chi, gọt đầu, đổ thuốc câm vào miệng, chọc mù mắt, đổ đồng vào tai Thích phu nhân rồi ném vào nhà xí.

Vài ngày sau, Lã hậu cho Hán Huệ Đế đến xem. Khi tiến đến, Huệ Đế nhìn thấy một kẻ không tay không chân, trong mắt lại không có con ngươi, thân hình nhiều vết thương nhầy nhụa máu thịt, miệng tuy mở nhưng á khẩu. Vua mới hỏi lai lịch của kẻ bên trong. Thái giám vừa nói ra ba chữ “Thích phu nhân” Hán Huệ Đế suýt chút nữa ngất xỉu, sau đó liền hỏi rõ ngọn ngành.

Sự độc ác của mẹ ruột vượt xa với tưởng tượng của Hán Huệ Đế. Ông thậm chí còn mắc bệnh nhiều năm vì nghĩ tới những việc làm của mẹ: “Việc làm đó không phải là việc con người làm, tôi là con của Thái Hậu, không thể nào trị thiên hạ được”.

Sau này, bất lực với mẹ, Hán Huệ Đế đã bỏ bê hẳn triều chính, suốt ngày chỉ uống rượu, ăn chơi và mất khi chỉ mới 22 tuổi.

Việc làm của Lã Hậu khiến người đời sau vẫn thấy sợ hãi. Thế mới biết, nhiều người đàn bà lúc ghen tuông và thù hận thật sự tàn nhẫn làm sao. Đây cũng là một trong những màn đánh ghen tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Nguồn: Kknews, Sohu