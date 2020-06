Biển Đông sắp có bão, Bắc và Trung bộ đón mưa lớn sau gần nửa tháng nắng nóng liên tục

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng ngày 12, ngày 13/6 có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, áp thấp nhiệt đới có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão.

Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, đây sẽ là cơn bão đầu tiên trong mùa mưa bão năm nay trên khu vực biển Đông và là cơn bão thứ 2 trên vùng biển tây Thái Bình Dương.

Ảnh minh họa.

Thông tin trên Tuổi trẻ, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết qua quan sát các mô hình dự báo thời tiết, có khả năng vùng áp thấp nhiệt đới này sẽ vào Biển Đông trong tối nay 11/6 hoặc ngày mai (12/6).

"Bão sẽ di chuyển về hướng đất liền Trung Quốc chứ không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tuy nhiên sẽ hút gió tây nam gây mưa cho khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên.



Sau khi vào Trung Quốc, phần hoàn lưu bão có thể gây mưa cho khu vực miền Trung giúp hạ nhiệt bớt đợt nắng nóng kéo dài thời gian qua. Khu vực miền Bắc hiện tại đã có mưa do ảnh hưởng của rãnh thấp, vùng núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm", bà Lan nhận định.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối 13/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng. Mưa lớn sẽ kéo dài tới ngày 15/6, trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.