Việc cựu Vương tử Andrew bị cảnh sát bắt giữ với những cáo buộc nghiêm trọng ngay đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 66 đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự. Giờ đây, câu chuyện không chỉ dừng lại ở lỗi lầm của một người cha, mà nó còn kéo theo một hệ lụy tàn nhẫn: Sự nghiệp hoàng gia, danh tiếng và thậm chí là vị trí trong danh sách kế vị ngai vàng của hai cô con gái vô tội đang đứng trước nguy cơ bị tước bỏ hoàn toàn.

Cơn địa chấn từ người cha và sức ép tước bỏ quyền thừa kế

Suốt thời gian vừa qua, cái tên Andrew Mountbatten-Windsor đã phủ sóng khắp các mặt báo với những dòng tít vô cùng chấn động. Vị cựu Vương tử này đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp vì nghi ngờ có hành vi sai trái trong thời gian thi hành công vụ.

Mặc dù ông đã được trả tự do ngay trong ngày để phục vụ cho quá trình điều tra mở rộng, nhưng dư luận dường như đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Sự phẫn nộ của công chúng đang dâng cao đến đỉnh điểm, tạo ra một làn sóng kêu gọi mạnh mẽ yêu cầu Hoàng gia Anh phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn, trong đó hình phạt nặng nề nhất chính là gạch tên ông khỏi danh sách kế vị ngai vàng.

Mặc dù cựu Vương tử Andrew, người vừa bước sang tuổi 66 vào tuần trước, vẫn luôn kiên quyết phủ nhận mọi hành vi sai trái cũng như những cáo buộc nhắm vào mình, nhưng nhiều nguồn tin thân cận cho biết giới chức trách đang nghiêm túc xem xét một sự thay đổi về mặt luật pháp. Việc sửa luật này nhằm mục đích dọn đường cho việc chính thức tước bỏ vị trí thứ 8 trong danh sách thừa kế của ông, dẫu cho mọi quyết định cuối cùng có thể sẽ phải chờ đến khi cơ quan cảnh sát chính thức khép lại hồ sơ điều tra.

Cú vạ lây xót xa: Các công chúa và những đứa trẻ có bị "xóa sổ"?

Tuy nhiên, điều khiến công chúng và những người quan tâm đến Hoàng gia Anh trăn trở nhất lúc này không hẳn là số phận của cựu Vương tử Andrew, mà chính là hiệu ứng domino tàn nhẫn có thể ập xuống đầu những người thân của ông.

Không ai biết chắc chắn rằng, nếu người cha bị đuổi khỏi hàng ngũ kế vị, liệu ông có phải là thành viên hoàng gia duy nhất gánh chịu hậu quả hay không. Một dấu hỏi lớn đang được đặt ra về tương lai của Công chúa Beatrice (37 tuổi) và Công chúa Eugenie (35 tuổi), cùng với những đứa con bé bỏng của họ.

Ở thời điểm hiện tại, Beatrice đang đứng thứ 9 trong danh sách kế vị, ngay sau cha mình. Nối tiếp cô là hai cô con gái nhỏ Sienna và Athena. Trong khi đó, Công chúa Eugenie ngậm ngùi xếp ở vị trí thứ 12, và hai cậu con trai của cô là August cùng Ernest lần lượt nắm giữ vị trí thứ 13 và 14.

Nếu luật pháp thực sự bị can thiệp để trừng phạt cựu Vương tử Andrew, một kịch bản tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra: Cả một nhánh gia đình với những người phụ nữ và những đứa trẻ vốn không liên can đến vòng lao lý của ông ngoại, cũng sẽ bị tước bỏ toàn bộ đặc quyền và gạch tên khỏi dòng chảy lịch sử của Hoàng gia Anh. Đây được xem là một cú sốc quá lớn đối với hai nàng công chúa, những người vốn luôn cố gắng duy trì hình ảnh chừng mực và cống hiến hết mình cho các hoạt động thiện nguyện trong suốt thời gian qua.

Tương lai mịt mờ và sự im lặng đầy uất nghẹn

Sự việc dường như không chỉ dừng lại ở giấy tờ hay danh xưng, mà nó còn là đòn giáng mạnh vào cuộc sống thường nhật và sự nghiệp của hai chị em. Mới tuần trước, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về Hoàng gia Anh, ông Richard Fitzwilliams, đã đưa ra những nhận định vô cùng bi quan về tương lai của Beatrice và Eugenie.

Chia sẻ thẳng thắn trên tờ The Express, ông Fitzwilliams ngậm ngùi dự đoán rằng sau vụ bắt giữ chấn động của người cha, hai nàng công chúa sẽ dần "biến mất" khỏi đời sống hoàng gia rực rỡ mà họ từng gắn bó. Ông nhấn mạnh rằng họ rất có thể sẽ mất đi quyền điều hành các tổ chức từ thiện danh giá mà họ từng vô cùng tự hào và tâm huyết.

Tương lai phía trước của họ sẽ không còn ánh hào quang hay những màn xuất hiện nổi bật trước công chúng nữa, thay vào đó, lựa chọn tốt nhất dành cho họ lúc này có lẽ chỉ là sống một cuộc đời lặng lẽ và kín tiếng hơn để tránh bão dư luận. Đối diện với bi kịch gia đình ập đến ngay trong ngày sinh nhật của đấng sinh thành, cả Beatrice và Eugenie cho đến nay vẫn chọn cách im lặng tuyệt đối.

Họ chưa đưa ra bất kỳ bình luận hay phản hồi nào trước truyền thông về vụ bắt giữ của cha mình, nhưng đằng sau sự im lặng nghẹn ngào ấy, có lẽ là một nỗi hoang mang tột độ khi thấy mọi thứ mình đang có bỗng chốc có nguy cơ tan thành mây khói chỉ vì những lỗi lầm không do mình gây ra.