Trong không gian sống của gia đình, phòng ngủ luôn là chốn riêng tư và yên bình nhất. Rất nhiều người có thói quen chăm chút cho khu vực này bằng cách treo thêm những món đồ trang trí yêu thích ở ngay đầu giường để không gian thêm phần ấm cúng.

Thế nhưng, dân gian từ xưa đã rỉ tai nhau một câu tục ngữ rất đáng ngẫm: "Đầu giường treo 3 vật, tai ương kéo đến, nghèo khó bám riết". Thoạt nghe qua, nhiều người ở nhịp sống hiện đại sẽ gạt đi và cho rằng đây chỉ là lời dọa dẫm mê tín trôi nổi.

Nhưng thực chất, nếu nhìn nhận dưới góc độ tâm lý học và khoa học không gian, lời khuyên này lại chuẩn xác và thực tế đến ngỡ ngàng. Vậy rốt cuộc, 3 món đồ "quen mặt" nào đang âm thầm phá bĩnh giấc ngủ và vượng khí của gia đình bạn?

Gương soi: Kẻ cắp giấc ngủ và sự bình yên

Đứng đầu trong danh sách những vật dụng tuyệt đối không nên đặt ở đầu giường chính là gương soi. Gương vốn là vật dụng thiết yếu giúp chúng ta sửa soạn y phục, chỉnh trang diện mạo mỗi ngày. Tuy nhiên, đặt gương trong phòng ngủ, đặc biệt là chiếu thẳng hoặc treo ngay đầu giường lại là một sai lầm tai hại. Đứng ở góc độ sinh lý học và vật lý, gương có tính phản xạ ánh sáng rất mạnh. Vào ban đêm, bất kỳ luồng ánh sáng nào từ ngoài cửa sổ hay đèn đường hắt vào, qua mặt gương sẽ bị khuếch đại, gây ra tình trạng ô nhiễm ánh sáng nhẹ trong phòng, khiến bộ não khó chìm vào trạng thái ngủ sâu.

Đáng sợ hơn, ở khía cạnh tâm lý, việc nửa đêm chợt tỉnh giấc trong trạng thái ngái ngủ và bất thần nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của chính mình trong gương thường mang lại cảm giác giật mình, hoảng hốt và cực kỳ bất an. Cảm giác ớn lạnh chớp nhoáng ấy đủ để đánh bay cơn buồn ngủ, khiến bạn trằn trọc đến tận sáng. Hơn thế nữa, gương phản chiếu hình ảnh bản thân đôi khi lại kích hoạt sự tự đánh giá tiêu cực, phóng đại những lo âu trong tiềm thức, khiến tâm trạng con người dễ rơi vào trạng thái bồn chồn, mệt mỏi. Ngủ không ngon giấc thì tinh thần uể oải, năng lượng cạn kiệt, làm sao có sức để đón tài lộc và gầy dựng sự nghiệp?

Tranh ảnh khổ lớn và vật nặng: Áp lực vô hình đè nặng tâm trí

Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ ở Việt Nam có thói quen treo một bức ảnh cưới đóng khung gỗ thật to, đính kính cẩn thận ngay trên đầu giường để minh chứng cho tình yêu lứa đôi. Hoặc nhiều người thích treo những bức tranh phong thủy khổ lớn, chạm trổ cầu kỳ để làm điểm nhấn. Đẹp thì có đẹp, nhưng đây lại là vật đại kỵ thứ hai. Một vật thể to, nặng nề treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu nơi ta nằm ngủ hàng đêm sẽ tự động tạo ra một áp lực vô hình lên tiềm thức. Dù bạn có đóng đinh chắc chắn đến đâu, bộ não con người vẫn luôn có cơ chế phòng vệ tự nhiên, âm thầm sinh ra cảm giác lo sợ bất an rằng vật đó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Chính sự căng thẳng ngầm này khiến hệ thần kinh không bao giờ được thả lỏng hoàn toàn. Người nằm dưới những bức tranh nặng nề thường hay gặp ác mộng, giấc ngủ chập chờn, sáng dậy thấy đau đầu, nặng vai gáy. Trong phong thủy, không gian ngay phía trên đầu giường cần sự thoáng đãng, nhẹ nhàng để "khí" được lưu thông. Bị một vật nặng chèn ép phía trên chẳng khác nào vận trình của gia chủ bị đè nén, làm việc gì cũng thấy trắc trở, khó mà phất lên được.

Đồ vật sắc nhọn hoặc mang sát khí: Cắt đứt hòa khí gia đạo

Vật thứ ba thường bị ngó lơ chính là những món đồ trang trí có góc cạnh sắc nhọn, dao kiếm phong thủy, sừng động vật hay thậm chí là những bức tranh mang sắc thái u ám, bạo lực. Một số người có cá tính mạnh thích trưng bày dao găm, kiếm cổ hoặc tiêu bản sừng hươu, đầu thú ở gần giường ngủ để thể hiện uy quyền hoặc nghĩ rằng sẽ "trấn trạch". Tuy nhiên, phòng ngủ là nơi nuôi dưỡng tính âm, cần sự mềm mại, êm ái và từ bi. Những vật dụng mang đầy "sát khí" và sự lạnh lẽo ấy sẽ phá vỡ hoàn toàn luồng trường năng lượng bình yên của căn phòng.

Sự hiện diện của những đồ vật mang tính sát thương cao dễ kích động bản tính nóng nảy, cáu gắt của con người. Vợ chồng nằm chung giường nhưng trường năng lượng luôn ở trạng thái "căng như dây đàn" thì xích mích, cãi vã là điều khó tránh khỏi. Gia đạo không yên, vợ chồng lục đục thì "hòa khí sinh tài" cũng chỉ là chuyện viển vông.

Tựu trung lại, việc kiêng kỵ treo ba vật này ở đầu giường hoàn toàn không phải là chuyện mê tín dị đoan rỗng tuếch, mà nó liên quan mật thiết đến khoa học không gian, sức khỏe tinh thần và chất lượng giấc ngủ của chính chúng ta. Một phòng ngủ giản dị, an toàn, không có những vật dụng đè nén hay dọa dẫm tâm trí mới là chiếc nôi tuyệt vời nhất để hồi phục năng lượng. Chăm sóc giấc ngủ chính là đang chăm sóc cho ngọn nguồn của sức khỏe và sự minh mẫn, từ đó mới có nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc sống sung túc, êm ấm và bình an trọn vẹn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)