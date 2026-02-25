Chỉ diện váy lụa mỏng manh ở nhà rót rượu, Meghan Markle vẫn tạo ra "cơn địa chấn" khiến hội chị em rần rần săn lùng

Lâu nay, người ta vẫn quen với hình ảnh một Meghan Markle thanh lịch, kín cổng cao tường trong những bộ suit công sở hay những chiếc đầm dạ hội cầu kỳ từ thời còn hoạt động sôi nổi cùng Hoàng gia Anh. Thế nhưng, kể từ khi dọn về khu tổ hợp triệu đô ở Montecito (California) và tự tay nhào nặn thương hiệu phong cách sống As ever, nàng dâu nước Anh đã âm thầm F5 lại toàn bộ tủ đồ của mình.

Trẻ trung hơn, phóng khoáng hơn nhưng độ sang chảnh thì tuyệt nhiên không hề sụt giảm. Mới đây nhất, chỉ qua một khoảnh khắc sương sương đứng rót rượu tại nhà, Meghan đã làm sống dậy cả một trào lưu thời trang vang bóng một thời, đồng thời mách nước cho phái đẹp tuyệt chiêu để có một buổi tối "chill" tại gia đúng chuẩn quý tộc Mỹ.

Xuyên suốt đoạn video được đăng tải trên tài khoản Instagram chính thức của thương hiệu As ever, ánh nhìn của mọi người gần như bị cuốn trọn vào sắc đỏ rượu vang cực kỳ tôn da và mướt mắt từ chiếc váy mà Meghan đang mặc. Dành cho những ai chưa biết, đây là thiết kế Marion Slip Dress đến từ nhà mốt Heidi Merrick. Phom dáng của chiếc váy lụa này thực chất không có gì quá xa lạ, nó mang đậm hơi thở của những năm 90 – thời kỳ mà vẻ đẹp nguyên bản, trần trụi và trễ nải lên ngôi. Sự tinh tế nằm ở phần dây áo màu đen có thể tháo dắt tùy chỉnh, kết hợp cùng đường xẻ tà vừa phải chạy dọc bên hông, giúp người mặc khoe khéo đôi chân dài mà vẫn giữ được sự ý nhị cần thiết khi tiếp khách tại nhà.

Chiếc váy có mức giá không quá trên trời, khoảng 495 USD (tương đương gần 12,5 triệu đồng). Tuy nhiên, tin buồn cho hội chị em là ngay sau khi Meghan lăng xê, phiên bản màu đỏ Burgundy sành điệu này đã lập tức "bốc hơi" khỏi các kệ hàng trực tuyến. Sức hút của Nữ công tước xứ Sussex rõ ràng vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Món đồ này chứng minh một triết lý mặc đẹp rất thực tế: Bạn không cần đắp lên người cả tỷ bạc, chỉ cần một chiếc slip dress lụa là bóng bẩy, phom dáng rủ nhẹ ôm lấy đường cong cơ thể là đủ để tỏa sáng từ những buổi tụ tập hội chị em bạn dì thân thiết cho đến những buổi hẹn hò lãng mạn buổi tối.

Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở chiếc váy đẹp. Bức tranh phong cách sống mà Meghan đang vẽ ra qua As ever mới thực sự là thứ khiến người ta khao khát. Phía dưới đoạn clip khoe visual "phát sốt", tài khoản này nhẹ nhàng để lại một dòng chú thích mộc mạc nhưng cực kỳ xịn xò: "Một mẹo nhỏ khi làm chủ tiệc mà chúng tôi luôn áp dụng: Hãy ướp lạnh chai rượu brut thật kỹ, rót ra ly chầm chậm thôi, và điểm xuyết thêm vài quả mâm xôi tươi rói để trang trí. Thật nhẹ nhàng, chẳng hề cầu kỳ, nhưng lại đủ độ ăn mừng cho một buổi tối thư giãn tại nhà hay trước khi bước vào một đêm tiệc tùng sôi động".

Và tất nhiên, nhân vật chính đi kèm với chiếc váy lụa đỏ rực rỡ kia chính là chai vang nổ 2021 Vintage Napa Valley Brut do chính As ever sản xuất, được bán với giá 89 USD (khoảng 2,2 triệu đồng). Thậm chí, cô còn tỉ mỉ sử dụng những viên đá viên được làm riêng mang thương hiệu của mình. Nhìn cách Meghan nâng ly, chậm rãi thả từng quả mâm xôi đỏ mọng vào lớp bọt sủi tăm trắng xóa, người ta mới thấy việc tận hưởng cuộc sống đôi khi đến từ những tiểu tiết nhỏ nhặt nhất. Không cần phải lên đồ lộng lẫy bó sát ngột ngạt, cũng chẳng cần mâm cao cỗ đầy nấu nướng hì hục cả ngày. Đôi khi, sự xa xỉ thực sự lại nằm ở sự nhàn nhã.

Qua khoảnh khắc này, Meghan Markle không chỉ đơn thuần là đang bán một chai rượu hay khoe một chiếc váy đẹp. Cô đang truyền đi một cảm hứng sống cực kỳ tích cực cho phụ nữ hiện đại: Dù bận rộn đến đâu, hãy luôn dành cho mình những khoảnh khắc được thả lỏng. Khoác lên mình chiếc váy lụa mềm mại nhất, mở một chai vang sủi ướp lạnh, bật một bản nhạc dịu dàng và tận hưởng không gian của riêng mình. Bởi vì suy cho cùng, thanh lịch không phải là cố gắng trở nên nổi bật, mà là sự thoải mái khi được là chính mình trong tổ ấm của mình.