Không cần váy áo mới xa hoa, bà mẹ ba con vẫn "chiếm trọn spotlight" khi diện lại thiết kế Gucci bồng bềnh từ năm 2019, tinh tế thể hiện tình cảm gắn kết với Thân vương William qua một chi tiết phối đồ cực kỳ ngọt ngào.

Với tư cách là Chủ tịch của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc (BAFTA), Thân vương William luôn là nhân vật chủ chốt tại sự kiện trao giải thường niên danh giá này, và dĩ nhiên, Vương phi Kate cũng thường xuyên sánh bước bên anh tạo nên những khoảnh khắc thảm đỏ kinh điển.

Năm 2025, người hâm mộ hoàng gia từng vô cùng nuối tiếc khi cặp đôi Thân vương và Vương phi xứ Wales quyết định bỏ qua buổi lễ hào nhoáng để lùi về sau, dành trọn vẹn thời gian bình dị bên ba thiên thần nhỏ: Hoàng tử George, Vương nữ Charlotte và Hoàng tử Louis. Thế nhưng, sự chờ đợi nào cũng có cái giá của nó.

Bước sang năm 2026, sự trở lại của William và Kate tại Royal Festival Hall ở London thực sự đã tạo nên một "cơn bão" truyền thông, mang đến một diện mạo mãn nhãn và tuyệt đối không làm giới mộ điệu thất vọng.

Chiếc váy "ngủ quên" 7 năm và pha phối đồ "tình bể bình" của cặp đôi hoàng gia

Vốn nổi tiếng là "nữ hoàng tái chế" của Hoàng gia Anh, Vương phi Kate một lần nữa khiến công chúng thán phục trước tư duy thời trang bền vững nhưng không kém phần lộng lẫy. Bước lên thảm đỏ BAFTA 2026, cô nhẹ nhàng mở lại tủ đồ hoàng gia và chọn cho mình chiếc đầm dạ hội mang tông màu hồng mâm xôi pha chút sắc hồng nữ tính đến từ nhà mốt Gucci.

Lần đầu tiên thiết kế này được Kate diện là vào năm 2019, và sau 7 năm, nó vẫn vẹn nguyên sức hút. Thiết kế được làm từ chất liệu voan mềm mại, xếp tầng bồng bềnh tạo hiệu ứng bay bổng trong mỗi bước đi. Điểm nhấn đắt giá nhất của bộ trang phục chính là dải ruy băng nhung màu đỏ thẫm (burgundy) thắt hờ ngang eo. Nhìn tổng thể, Vương phi Kate tựa như một nàng thơ lãng mạn, diện một bộ cánh hoàn hảo cho "buổi hẹn hò" lộng lẫy buổi tối cùng phu quân.

Và sự lãng mạn ấy càng được tô đậm khi người ta nhìn sang Thân vương William. Không mặc những bộ suit đen cứng nhắc như thường lệ, William khiến người hâm mộ hoàng gia phải bất ngờ xen lẫn thích thú khi khoác lên mình chiếc áo khoác dạ tiệc bằng nhung màu đỏ sẫm của Emporio Armani. Màu áo của anh tông xuyệt tông một cách hoàn hảo và tinh tế với chiếc thắt lưng nhung ngang eo của vợ. Sự đồng điệu không phô trương này chính là cách cặp đôi hoàng gia ngầm khẳng định tình cảm gắn bó, mặn nồng sau nhiều năm chung sống.

Đẳng cấp nằm ở những món trang sức vô giá mang tính di sản

Để tôn lên vẻ đẹp nữ thần của chiếc váy Gucci, Vương phi Kate đã khéo léo kết hợp cùng những món phụ kiện mang đậm dấu ấn lịch sử. Cô đeo chiếc vòng tay Choker theo phong cách Art Deco từng thuộc về Vương hậu Mary, kết hợp cùng đôi khuyên tai kim cương Greville Chandelier lấp lánh của cố Nữ hoàng Elizabeth do Cartier chế tác. Sự xuất hiện của những món trang sức gia bảo này không chỉ nâng tầm đẳng cấp cho tổng thể diện mạo mà còn cho thấy sự trân trọng của Kate đối với di sản gia tộc.

Bên cạnh đó, cô hoàn thiện set đồ bằng chiếc ví cầm tay "Raso" bằng nhung màu đỏ thẫm của Prada để ăn nhập với thắt lưng, đi kèm đôi giày cao gót "Cabrina" ánh kim bạch kim đầy kiêu kỳ của thương hiệu Oscar de la Renta. Mọi chi tiết từ đầu đến chân đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ, tạo nên một sự mượt mà, sang trọng và không có lấy một góc chết.

Nhìn lại những lần "phá đảo" thảm đỏ BAFTA của Kate Middleton

Sự xuất hiện xuất sắc năm nay ngay lập tức gợi nhớ lại những khoảnh khắc thời trang mang tính biểu tượng của Kate tại các kỳ BAFTA trước đó. Lần gần nhất cặp đôi tham dự cùng nhau là vào năm 2023. Khi ấy, Vương phi xứ Wales đã tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi khi diện lại chiếc váy trắng lệch vai bằng vải taffeta của Alexander McQueen, nhưng lại táo bạo kết hợp cùng đôi găng tay opera màu đen dài quá khuỷu tay tạo nên độ tương phản cực kỳ ấn tượng. Điều khiến công chúng thích thú nhất năm đó là việc cô sẵn sàng mang đôi khuyên tai hoa thả dài của thương hiệu bình dân Zara với giá chỉ vỏn vẹn 28 USD (hơn 600 nghìn đồng), minh chứng rõ nét cho sở thích pha trộn giữa thời trang xa xỉ và bình dân của cô.

Dù rất khó để chọn ra đâu là khoảnh khắc thời trang thảm đỏ xuất thần nhất của Kate, nhưng chắc chắn người hâm mộ sẽ không bao giờ quên diện mạo năm 2017 của cô. Đó là khi Vương phi diện chiếc váy trễ vai họa tiết hoa nền nã, bồng bềnh nhiều lớp được Alexander McQueen thiết kế riêng, biến cô thành tâm điểm của mọi ống kính.

Không cần bàn cãi thêm, với sự trở lại đầy ngoạn mục vào năm 2026, màn phối đồ đôi tinh tế, đẳng cấp và thấm đẫm tình cảm của Vương phi Kate và Thân vương William chắc chắn sẽ đi vào lịch sử thời trang hoàng gia như một trong những khoảnh khắc phong cách và đáng nhớ nhất.