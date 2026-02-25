Nếu bạn lướt mạng và vô tình khựng lại trước những hình ảnh biển người đỏ rực, mâm cúng trải dài tít tắp ngút tầm mắt giữa màn đêm chớp lóe ánh nhang đèn, thì chào mừng bạn đến với lễ hội Bái Thiên Công ngày mùng 9 tháng Giêng tại Chương Châu, Phúc Kiến (Trung Quốc). Đây không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng thông thường mà đã trở thành đỉnh cao của di sản văn hóa phi vật thể vùng Mân Nam, nơi dư âm năm mới được đẩy lên cao trào khiến ai nhìn thấy cũng phải xuýt xoa, choáng ngợp và muốn xách balo lên đi ngay lập tức.

Khai xuân mùng 9 nhưng rực rỡ ngỡ như đêm Giao thừa lần hai

Lễ Bái Thiên Công, hay dân gian vẫn quen gọi là lễ cúng Ngọc Hoàng Đại Đế, vốn là một trong những nét đẹp tín ngưỡng cốt lõi và thiêng liêng bậc nhất của người dân vùng Mân Nam, Trung Quốc. Trong khi hầu hết mọi nơi đều coi mùng hạ nêu là chính thức khép lại kỳ nghỉ Tết, thì đối với người dân Chương Châu, mùng 9 tháng Giêng mới thực sự là ngày lễ trọng đại nhất năm, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng khi đất trời giao hòa và vạn vật sinh sôi nảy nở.

Bức tranh mùa xuân ở đây không chỉ dừng lại ở những mầm lá nhỏ e ấp đợi nắng ấm, mà là một biển người trẩy hội mang theo khát vọng hưng vượng cháy bỏng đan xen cùng niềm tin tâm linh sâu sắc. Cứ ngỡ qua mùng 8 rục rịch trở lại văn phòng thì lòng người đã vơi bớt niềm vui hội hè, nhưng không, sự nhộn nhịp nơi đây sẽ khiến bạn hoàn toàn choáng ngợp và ngỡ ngàng.

Hàng ngàn gia đình, từ những cụ già tóc bạc phơ cho đến những đứa trẻ xúng xính trong bộ áo gấm đỏ rực, đều thành tâm chuẩn bị những mâm lễ vật hoành tráng và tươm tất nhất. Họ dâng lên bàn thờ từ heo quay béo ngậy, gà luộc vàng ươm, hoa quả ngũ sắc tươi rói đến những tháp bánh nếp, bánh tổ được xếp cao ngất ngưởng với ngụ ý "bước bộ cao thăng".

Sự chuẩn bị cầu kỳ và tỉ mỉ này không đơn thuần là để khoe khoang mâm cao cỗ đầy với xóm làng, mà nó gói trọn lòng biết ơn vô hạn đối với sự che chở của bề trên trong suốt một năm qua, đồng thời gửi gắm lời nguyện cầu thiết tha về một gia đạo bình an, làm ăn phát đạt, mưa thuận gió hòa trong năm mới sắp tới.

Ngọc Tôn Cung và đêm hội tâm linh bùng nổ vạn người mê

Nếu muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn sự ngoạn mục của phong tục "đỉnh lưu" mạng xã hội này, tọa độ vàng mà bạn nhất định phải đặt chân đến chính là Ngọc Tôn Cung nằm uy nghi tại quận Hương Thành, thành phố Chương Châu. Dân mê xê dịch và những nhà nghiên cứu văn hóa thường rỉ tai nhau rằng, linh hồn của lễ hội không nằm ở ban ngày chói chang mà thực sự bắt đầu rực cháy từ thời khắc 11 giờ đêm ngày mùng 8 tháng Giêng.

Khi màn đêm tĩnh mịch dần bao trùm vạn vật, Ngọc Tôn Cung bỗng chốc bừng sáng rực rỡ như ban ngày bởi ánh đèn lồng đỏ chót và hàng vạn nén nhang trầm tỏa khói bay nghi ngút lên tận trời cao. Cả một khoảng sân rộng lớn mênh mông trước đền được phủ kín bởi những chiếc bàn đỏ chót xếp thành từng hàng dài ngay ngắn tăm tắp, trên đó là la liệt những món sản vật địa phương tinh túy nhất được người dân thành kính dâng lên Ngọc Hoàng. Đứng giữa không gian huyền ảo ấy, tiếng chiêng trống giục giã liên hồi hòa quyện cùng tiếng xì xụp khấn vái thầm thì, tiếng cười nói râm ran đầy hoan hỉ tạo nên một bản giao hưởng tâm linh vô tiền khoáng hậu.

Lễ hội này không mang vẻ u tịch, trang nghiêm hay xa cách khiến người ta e dè, mà ngược lại, nó tỏa ra một sức sống mãnh liệt, một bầu không khí lễ hội ngàn năm tuổi nhưng vẫn đập chung nhịp đập rộn rã với hơi thở của thời đại công nghệ số. Chẳng trách mà những bức ảnh hay đoạn video ngắn quay lại khung cảnh tráng lệ này mỗi dịp đầu năm lại "phá đảo" mọi nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, khiến biết bao trái tim yêu xê dịch, tò mò về thế giới và mê đắm văn hóa Á Đông phải đứng ngồi không yên.