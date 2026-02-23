Chiều Chủ nhật vừa qua tại sảnh Royal Festival Hall tráng lệ, Thân vương và Vương phi xứ Wales đã thắp sáng thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh danh giá BAFTA bằng sự đồng điệu tuyệt mĩ trong trang phục và nụ cười rạng rỡ thường trực. Sự xuất hiện của cặp đôi ngay lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông, bởi lẽ đây là lần lộ diện công khai đầu tiên của họ kể từ sau vụ lùm xùm bủa vây Hoàng gia Anh liên quan đến việc người chú ruột của William bị bắt giữ để điều tra.

Thể hiện một phong thái chuyên nghiệp và thông điệp "mọi thứ vẫn hoạt động bình thường", cặp đôi sải bước đầy tự tin giữa dàn sao Hollywood đình đám. Vương phi Kate một lần nữa khẳng định đẳng cấp thời trang tinh tế, bền vững khi khoác lên mình chiếc đầm dạ hội Gucci màu hồng phấn ngọt ngào, kết hợp cùng dải thắt lưng nhung đỏ mận ton-sur-ton với bộ tuxedo lịch lãm của chồng. Ít ai biết, thiết kế duyên dáng tôn lên vẻ đẹp đằm thắm của bà mẹ ba con này từng được cô diện tại một sự kiện từ thiện vào năm 2019, nay lại tiếp tục tỏa sáng cùng mái tóc uốn lọn bồng bềnh mang đậm dấu ấn cá nhân.

Giọt nước mắt lúc nửa đêm và tâm trạng "bất ổn" của người chồng

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và hoàn hảo ấy lại là những câu chuyện hậu trường vô cùng đời thường mà cả hai không ngần ngại chia sẻ. Ngay trước khi buổi lễ bắt đầu, Thân vương William đã có một lời thú nhận khá bất ngờ khi được hỏi về việc liệu anh đã xem bộ phim "Hamnet" - tác phẩm nhận đề cử Phim hay nhất năm nay hay chưa. Vị Thân vương thành thật bày tỏ rằng bản thân anh hiện tại chưa có đủ sự tĩnh tại trong tâm hồn để thưởng thức một tác phẩm nặng ký đến vậy: "Tôi cần phải ở trong một trạng thái thật sự bình tĩnh, nhưng hiện tại thì tôi không được như thế. Tôi sẽ để dành bộ phim này cho một dịp khác".

Trái ngược với tâm lý thận trọng của chồng, Vương phi Kate lại quyết định thử thách cảm xúc của mình khi xem trọn vẹn bộ phim vô cùng xúc động này vào tối thứ Bảy. Tác phẩm kể về nỗi đau tột cùng của vợ chồng đại thi hào Shakespeare trước cái chết của cậu con trai nhỏ đã khiến Kate khóc nấc lên. "Tôi chợt nghĩ xem phim ngay trước thềm sự kiện quả là một ý tồi", cô hóm hỉnh đùa về đôi mắt sưng húp của mình do khóc quá nhiều. Dẫu vậy, cô vẫn dành lời khen ngợi hết lời cho những góc máy tuyệt đẹp và phần âm nhạc xuất sắc đã chạm đến tận cùng cảm xúc của một người làm mẹ.





Giao điểm của nghệ thuật và tình yêu thương gia đình

Không chỉ bàn luận về điện ảnh dưới góc độ của những người thưởng thức nghệ thuật, cặp đôi Hoàng gia còn mang đến những mẩu chuyện ấm áp về ba thiên thần nhỏ ở nhà. Kate tiết lộ rằng Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis giờ đây đã lớn và bắt đầu bộc lộ niềm say mê đặc biệt với thế giới phim ảnh. Khi được bà Emily Stillman, Chủ tịch Ủy ban Phim BAFTA nhắc lại kỷ niệm từ năm 2013 - thời điểm Kate đang mang thai George và hào hứng tập tành làm "phép thuật" trong chuyến thăm phim trường Harry Potter, cô đã vui vẻ đáp lời: "Tôi cứ nói mãi về việc bọn trẻ sẽ thích thú nhường nào nếu được dạo quanh những nơi này.

Chúng cực kỳ mê mẩn ý tưởng được luồn lách ra phía sau hậu trường và khám phá xem người ta đã tạo ra phép màu điện ảnh như thế nào". Những lời kể dung dị ấy kéo người hâm mộ lại gần hơn với hình ảnh một tổ ấm bình dị, nơi những đứa trẻ hoàng gia cũng tò mò và háo hức trước những điều kỳ diệu y như bao đứa trẻ bình thường khác.

Lễ trao giải năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với cá nhân Thân vương William và cả những người luôn dõi theo gia đình anh. Với tư cách là Chủ tịch của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc, William từng phải lẻ bóng tham dự sự kiện này vào năm 2024 khi Kate đang ở nhà phục hồi sau ca phẫu thuật vùng bụng nghiêm trọng. Trải qua những tháng ngày sóng gió chống chọi với căn bệnh ung thư, việc Kate hiện tại đã lui bệnh được hơn một năm và có thể rạng rỡ khoác tay chồng bước trên thảm đỏ lần thứ bảy quả thực là một hình ảnh mang tính biểu tượng, truyền cảm hứng mạnh mẽ về sức sống và sự kiên cường.

Trong không gian nghệ thuật đỉnh cao do Alan Cumming dẫn dắt, nơi nhóm nhạc KPop Demon Hunters mang đến giai điệu "Golden" bùng nổ hay nữ ca sĩ Jessie Ware biểu diễn tiết mục tưởng niệm sâu lắng, sự hiện diện rạng ngời của Thân vương và Vương phi xứ Wales như một lời khẳng định vững chắc về tình yêu và giá trị gắn kết gia đình đã giúp họ vượt lên trên mọi giông bão của cuộc đời.