Bị so sánh với vợ cũ của chồng, tôi tủi thân nước mắt chảy dài

Khi kết hôn với Hùng, tôi phải chịu đựng rất nhiều lời gièm pha từ mọi người xung quanh, nhất là hàng xóm nhà chồng. Tôi đi chợ, họ cũng nhìn ngó, soi mói. Tôi đi làm, họ cũng chê bai. Có vài người còn nói to như cố ý để tôi nghe thấy rằng vợ cũ của chồng tôi xinh đẹp hơn, khí chất hơn, công việc cũng tốt hơn. Tôi cố dặn mình đừng để tâm đến những lời nói cay nghiệt đó nhưng tôi không làm được. Về nhà, vì những lời ra tiếng vào mà tôi gây gổ với chồng mình.

Hùng nhiều lần khẳng định đã chấm dứt với vợ cũ rồi. Anh cũng nói chính vì Bình quá giỏi giang nên sinh ra tính tự kiêu tự mãn, thích dùng tiền để chi phối cuộc sống và điều kiển người khác. Anh không thích như vậy nên họ mới bất đồng quan điểm và ly hôn. Tôi cũng hiểu rõ, người sống với Hùng hiện tại là mình nhưng vẫn không thể không ghen tức khi nghe nhiều người nhắc về vợ cũ của anh.

Tuần trước, nhà chồng tôi có đám giỗ lớn nhất năm. Họ hàng, bà con tập trung về từ sớm để phụ nấu nướng, bày biện mâm cúng. Tôi là dâu mới nên đã cùng chồng về từ hôm trước, ở lại cả đêm để phụ gói bánh, làm gà vịt.

Sáng sớm hôm sau, các bác chồng về, ngồi trò chuyện 1 lúc bỗng họ bàn tán với nhau rằng tôi nhìn nhỏ con, không được xinh xắn và phóng khoáng như vợ cũ của Hùng. Có người còn tỏ vẻ khó hiểu tại sao Hùng lại ly hôn một người vợ hoàn hảo rồi lấy tôi, một người phụ nữ bình thường.

Tôi ngồi rửa bát, nghe các bác nói mà nước mắt chảy dài vì ấm ức và tủi thân. Bất ngờ, mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi thẳng: "Vậy tôi hỏi các bác, ai mới là vợ chính thức, là người chung sống cả đời và lo lắng cho thằng Hùng sau này về già? Sao các bác cứ thích bới móc chuyện cũ để làm vợ chồng nó mâu thuẫn thế nhỉ?". Các bác chồng cứng họng, im thin thít.

Mẹ chồng tôi bực bội yêu cầu họ không được so sánh tôi với chị Bình nữa vì bất cứ so sánh nào cũng là khập khiễng. Hùng yêu tôi, tìm thấy được ở tôi những điểm phù hợp thì cưới hỏi đàng hoàng, chúng tôi sống với nhau hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Trước những lời lẽ cứng rắn của bà, họ nín bặt, không ai dám lên tiếng so sánh nữa. Tôi biết ơn mẹ chồng lắm. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn rất buồn và không biết bao giờ thì mọi người mới thôi so sánh mình với vợ cũ của chồng?