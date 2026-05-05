Theo quan niệm ẩm thực truyền thống, "ăn gì bổ nấy" luôn có những giá trị thực tiễn nhất định, đặc biệt là khi kết hợp cùng các vị thảo mộc y học cổ truyền. Canh cật heo nấu dầu mè cùng đẳng sâm, hoàng kỳ không chỉ là món ngon mà còn được xem là "bài thuốc" quý trong thực đơn ở cữ của phụ nữ sau sinh. Không chỉ hỗ trợ phục hồi thể trạng nhanh chóng, món canh này còn nổi tiếng với công dụng bồi bổ thận khí, giảm đau nhức vùng thắt lưng cực kỳ hiệu quả.

Rất nhiều người e ngại việc chế biến cật heo vì mùi ngái đặc trưng khó xử lý. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sơ chế chuẩn xác được chia sẻ dưới đây, bạn sẽ dễ dàng nấu được một bát canh thơm lừng, thịt cật giòn sần sật, nước dùng thanh ngọt mà không hề vương chút mùi tanh nào. Hãy cùng xắn tay áo vào bếp chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình nhé!

Hướng dẫn cách nấu canh cật heo dầu mè thảo mộc phục hồi sức khỏe

Để tạo ra một bát canh cật heo đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng và hương vị, sự tỉ mỉ trong khâu sơ chế và hiểu biết về dược tính của nguyên liệu là điều cốt lõi. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện thành công món ăn này ngay từ lần đầu tiên.

1. Nguyên liệu cần chuẩn bị

Việc lựa chọn nguyên liệu tươi mới quyết định 80% sự thành công của món nội tạng. Bạn cần chuẩn bị:

- Cật heo: 1 - 2 quả (chọn quả có màu sậm đều, không có vết lốm đốm, cầm chắc tay và màng bọc còn nguyên vẹn).

- Thảo mộc: Đẳng sâm, hoàng kỳ, kỷ tử (mua tại các tiệm thuốc Bắc hoặc siêu thị uy tín).

- Gia vị tạo hương: Gừng tươi (thái chỉ), dầu mè đen nguyên chất, rượu gia vị (tốt nhất là rượu nếp sẫm màu).

- Làm sạch: Muối hạt, bột khoai lang (có thể thay bằng bột năng hoặc bột bắp).

- Gia vị nêm: Muối, bột ngọt (tùy khẩu vị).

2. Chi tiết các bước thực hiện

Bước 1: Tuyệt chiêu sơ chế cật heo khử sạch 100% mùi hôi

Cật heo nếu không làm sạch sẽ làm hỏng toàn bộ hương vị bát canh. Đây là bước đòi hỏi chuyên môn nội trợ cao nhất.

Bổ đôi quả cật, dùng dao lạng bỏ thật sạch phần màng trắng (tuyến hôi) ở giữa. Khía vảy rồng trên bề mặt để cật nhanh chín và ngấm vị, sau đó thái miếng vừa ăn.

Cho cật vào bát lớn, thêm muối và gừng thái chỉ vào bóp nhẹ, ngâm trong khoảng 10 phút. Muối giúp sát khuẩn, gừng khử đi mùi tanh bề mặt.

Tiếp theo, chắt bỏ nước ngâm, cho một lượng bột khoai lang vừa đủ vào cật. Dùng tay bóp và nhồi thật đều. Bột có tính chất bám dính cao sẽ hút sạch những chất bẩn, nhớt và mùi ngái sâu bên trong thớ thịt.

Rửa cật lại dưới vòi nước chảy liên tục từ 3-4 lần cho đến khi nước trong vắt. Vớt ra, để ráo nước hoàn toàn.

Bước 2: Chuẩn bị nước cốt thảo mộc

Rửa sạch đẳng sâm và hoàng kỳ để loại bỏ bụi bẩn. Cho thảo mộc vào nồi cùng một lượng nước vừa đủ (khoảng 500-700ml). Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, đun liu riu trong khoảng 15 phút. Việc đun trước giúp tinh chất từ đẳng sâm (bổ khí) và hoàng kỳ (tăng đề kháng) tiết ra hoàn toàn, tạo nền tảng nước dùng ngọt thanh.

Bước 3: Xào cật heo và khóa hương vị

Bắc chảo lên bếp, cho dầu mè vào đun nóng. Dầu mè có tính ấm, rất tốt cho sản phụ, đồng thời mang lại mùi thơm vô cùng đặc trưng. Thả gừng thái chỉ vào chảo dầu mè, phi đến khi gừng hơi ngả vàng và dậy mùi thơm.

Trút cật heo đã ráo nước vào chảo, vặn lửa lớn và đảo thật nhanh tay. Khi bề mặt khía vảy rồng nở bung và cật vừa chuyển màu chín tới, lặp tức rưới rượu gia vị dọc theo thành chảo. Nhiệt độ cao làm rượu bốc hơi, mang theo toàn bộ chút mùi tanh còn sót lại và để lại hương thơm nức mũi.

Bước 4: Hoàn thiện bát canh bổ dưỡng

Trút phần nước cốt đẳng sâm hoàng kỳ (cùng một chút nước lọc nếu nước cốt bị cạn) vào chảo cật đang xào. Đun sôi bùng lên, nêm nếm muối và một chút bột ngọt sao cho vị thanh nhạt vừa miệng. (Lưu ý: Đối với thực đơn ở cữ, nên ăn nhạt để bảo vệ thận).

Cuối cùng, thả kỷ tử vào nồi, đun thêm đúng 1 phút rồi tắt bếp. Không đun quá lâu để cật giữ được độ giòn, mềm mọng và không bị khô bã.

Món canh cật heo dầu mè ngon nhất khi thưởng thức lúc còn nóng hổi. Sự kết hợp giữa thịt cật giòn sực, nước canh mang vị ngọt sâu của thảo mộc và vị béo thơm của dầu mè sẽ làm ấm bừng cơ thể ngay tức thì. Chỉ cần tuân thủ đúng bước làm sạch bằng bột và kỹ thuật đảo nhanh tay trên lửa lớn, bạn chắc chắn sẽ mang đến một món quà sức khỏe tuyệt vời cho bản thân và gia đình.