Bí quyết luộc rau xanh mướt, ngon ngọt "chuẩn" nhà hàng

Rau luộc là một trong những món ăn đơn giản và dễ thực hiện nhất. Tuy nhiên, để luộc rau xanh mướt, giòn ngon và đẹp mắt như ngoài hàng thì không phải ai cũng nắm được bí quyết.

-Thêm vài hạt muối: Để rau luộc giữ được vị ngọt tự nhiên và màu xanh tươi, bạn có thể cho thêm một chút muối vào nồi nước luộc. Nhiều người thường dùng cách luộc rau với nhiều nước, thêm xíu muối và đun lửa lớn để rau nhanh chín. Cách này giúp rau giữ được màu xanh, hạn chế mất vitamin và làm nước luộc cũng đậm đà hơn. Lưu ý, luộc rau quá lâu sẽ khiến vitamin bị hao hụt, rau dễ bị vàng và kém ngon.

- Nhỏ vài giọt dầu ăn: Một bí quyết khác để rau luộc bóng đẹp hơn là thêm vài giọt dầu ăn vào nồi nước luộc. Cách này giúp rau sau khi chín có màu xanh tươi, mềm mượt và hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, nếu gia đình có người không thích món ăn nhiều dầu mỡ thì có thể bỏ qua bước này.

- Lưu ý khi vớt rau: Sau khi luộc, nên đảo nhẹ rồi vớt rau ra đĩa lớn, dàn mỏng để rau nhanh nguội. Nếu để rau chồng quá dày hoặc còn giữ nhiệt lâu, rau dễ bị xuống màu, ngả vàng hoặc “chín tiếp” làm giảm độ ngon.

Lợi ích tuyệt vời của rau xanh

Rau xanh là nhóm thực phẩm rất quan trọng trong bữa ăn hằng ngày. Việc ăn đủ rau mang lại nhiều lợi ích như:

Cung cấp vitamin và khoáng chất: Rau xanh giàu vitamin A, C, K, folate cùng nhiều khoáng chất giúp cơ thể khỏe mạnh và tăng sức đề kháng.

Hỗ trợ tiêu hóa: Lượng chất xơ dồi dào giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm táo bón và tốt cho đường ruột.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Rau xanh ít calo nhưng giàu dinh dưỡng, giúp tạo cảm giác no lâu, phù hợp cho người muốn giữ dáng.

Tốt cho tim mạch: Chất xơ và các chất chống oxy hóa trong rau giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ bảo vệ tim mạch.

Làm đẹp da và chống lão hóa: Các chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa, hỗ trợ da khỏe và sáng hơn.

Ăn rau xanh thường xuyên kết hợp với cách chế biến đúng sẽ giúp bữa ăn vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.