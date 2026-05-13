Loại "rau" này phơi khô còn ngon hơn ăn tươi: Tận dụng nắng hè phơi ngay một mẻ lớn làm nguyên liệu nấu món ngon ăn quanh năm

Bí đao (bí xanh) là một loại rau quen thuộc được nhiều người yêu thích. Chúng thường có 2 mùa thu hoạch chính là xuân hè (tháng 5-6) và thu đông (tháng 9-10). Tuy nhiên, thời điểm bí ngon và cho năng suất cao nhất là vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè. Do chúng là loại cây trồng chịu úng kém, nên thông thường vào mùa khô hoặc đầu mùa mưa sẽ cho năng suất tốt nhất và chất lượng quả cũng ngon nhất.

Hiện tại là thời điểm bí đao đang vào mùa thu hoạch với chất lượng tươi ngon và được bán nhiều trên thị trường với giá cả rẻ. Đây cũng là lúc mùa hè bước vào giai đoạn nắng nhiều - nắng gắt. Do đó bạn hãy tận dụng nguồn nguyên liệu và điều kiện thời tiết thuận lợi, mua loại rau này về sơ chế rồi đem phơi khô để nấu ăn và đun nước giải khát, đẹp da...

Vào mùa hè, những lát bí đao khô trở thành nguyên liệu có thể nấu được nhiều món ngon như: xào, nấu canh xương, đun nước uống... giúp giải nhiệt. Thức uống được nấu từ bí đao khô rất thanh mát, giải khát, giải nhiệt và tốt cho sức khoẻ. Khi mùa đông, bí đao phơi khô có thể giúp bạn biến tấu thành các món ăn giải ngấy hoàn hảo.

Những lát bí đao trắng tinh, sau khi phơi khô dưới nắng hè sẽ nhanh chóng teo lại, hơi chuyển màu nâu và trở nên nhẹ tênh. Đến khi bỏ vào nồi xương hầm, bí mềm dần, thấm đẫm vị ngọt, ăn vừa thanh, vừa mát, giúp cân bằng độ béo của thịt, mang lại cảm giác ấm mà không ngấy.

Nguyên liệu làm bí đao khô

Lượng bí đao tươi tuỳ thích, muối.

Cách làm bí đao khô

Bước 1: Cũng giống như các loại rau củ khác, sau khi bí đao phơi khô sẽ bị tóp lại và lượng thu về giảm rất nhiều so với ban đầu. Do đó bạn có thể cân nhắc lượng bí đao nguyên liệu tuỳ thích và nhu cầu sử dụng. Đầu tiên, gọt sạch vỏ bí đao, bổ đôi rồi loại bỏ phần ruột và hạt. Rửa sạch rồi cắt bí đao thành những miếng lớn, sau đó thái thành những lát có độ dày đều nhau. Bạn có thể tuỳ theo nhu cầu chế biến món ăn mà thái bí đao thành các phần với những độ dày mỏng khác nhau. Ví dụ 5kg bí đao cắt lát dày phục vụ cho việc nấu canh; 5kg bí đao thái lát mỏng phục vụ cho việc xào và đun nước uống. Việc thái dày hay mỏng cũng sẽ quyết định thời gian khô dài hay ngắn hơn. Tất nhiên, đừng cắt quá mỏng, nếu không chúng sẽ bị co lại trong quá trình phơi.

Bước 2: Tiếp theo bạn thêm lượng muối vừa phải vào, trộn đều và ướp trong khoảng 4 giờ để hút bớt độ ẩm bên trong. Hoặc bạn có thể đun một nồi nước sôi, thêm chút baking soda rồi chần trong 30 giây. Với ra ngay. Với những miếng bí đao ướp muối, bạn kiểm tra bằng cách thấy nước đã chảy ra nhiều. Tất nhiên bạn cũng có thể bỏ qua các bước ướp muối, hoặc chần nhưng thời gian phơi nắng sẽ lâu hơn. Sau khi vớt bí đao ra, bạn rải lên lưới phơi hoặc các dụng cụ có khả năng thoát nước. Với việc phơi nắng và dáy thoáng khí thông thoáng, hơi nước sẽ dần bay hơi và bí đao sẽ khô nhanh. Với cường độ nắng của mùa hè thì quá trình phơi có thể sẽ mất khoảng 2-3 ngày. Sau khi phơi khô, cho các lát bí đao vào lọ thủy tinh khô, đậy kín nắp và bảo quản nơi kín gió. Có thể bảo quản được một năm mà không bị hỏng.

Ăn bí đao khô như thế nào?

Thực ra rất đơn giản. Bạn có thể đun nước uống giải nhiệt, xào, nấu canh với thịt hoặc với sườn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn cách làm món canh bí đao khô, sườn heo.

Nguyên liệu: Một nắm bí đao khô, 300g sườn heo, hành lá, gừng, quế, lá nguyệt quế, hoa hồi, muối, nước tương, dầu hào và rượu nấu ăn.

Cách nấu canh bí đao khô, sườn heo

Bước 1: Chặt sườn heo thành từng miếng nhỏ, cho vào bát nước ngâm trong 30 phút. Sau đó rửa sạch, cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, hành lá, gừng thái lát và rượu nấu ăn. Đun sôi trên lửa lớn và hớt bọt. Vớt sườn heo đã chần ra, rửa sạch với nước ấm, cho vào nồi áp suất, thêm lượng nước vừa đủ, hành lá, gừng thái lát, hoa hồi, lá nguyệt quế, quế, muối, nước tương, dầu hào, đậy nắp nồi và nhấn nút nấu canh. Lấy một lượng bí đao khô vừa đủ, cho vào bát, thêm một lượng nước vừa đủ, ngâm trong 20 phút, sau đó rửa sạch và vắt hết nước.

Bước 2: Sau khi sườn heo đã được hầm chín, bạn cho sườn heo vào nồi khác. Sau đó thêm bí đao khô đã ngâm vào rồi đảo đều, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống mức trung bình và nấu trong khoảng 10 phút. Tắt bếp và lấy canh ra bát tô, rắc thêm rau mùi và hành lá thái nhỏ lên trên. Món canh bí đao khô và sườn heo bổ dưỡng và thơm ngon đã sẵn sàng!

Tóm tắt các kỹ năng cần nhớ

1. Bạn có thể để nguyên vỏ bí đao hoặc gọt bỏ vỏ, nhưng phải rửa sạch kỹ. Bạn có thể ướp bí đao trước khi phơi khô, điều này có thể rút ngắn thời gian phơi khô hơn một nửa. Nếu thấy việc này phiền phức, bạn có thể phơi khô luôn mà không cần ướp hay chần.

2. Bí đao khô có thể dùng để làm các món xào với thịt cùng các loại rau củ khác; nấu canh, hầm với thịt hoặc hầm với sườn hay dùng làm nguyên liệu đun thành trà bí đao. Hãy thoải mái thử nghiệm, nhưng nhớ kiểm soát lượng sử dụng, giống như mộc nhĩ và củ cải khô, vì chúng sẽ nở ra đáng kể sau khi ngâm.

3. Khi phơi bí đao, hãy kiểm tra dự báo thời tiết trước. Nếu trời mưa trong vài ngày tới thì không nên phơi. Bí sẽ bị mốc nếu bị ướt mưa. Hãy đặt bí ở nơi thoáng khí và có nắng, và nhớ mang vào nhà vào ban đêm để tránh bị ẩm.