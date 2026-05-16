5 món cháo vừa ngon miệng, mát lạnh lại tốt cho dạ dày, bổ khí huyết bạn nên nấu cho gia đình ăn trong mùa hè

Cái nóng oi bức của mùa hè thường khiến người ta khó thở, mất cảm giác thèm ăn, và thậm chí khó chịu khi nhìn thấy đồ ăn nhiều dầu mỡ, mất cả hứng thú với những món ăn yêu thích. Đi bộ trên đường phố giống như bước vào một cái nồi hấp khổng lồ. Vào những lúc như thế này, thức uống tốt nhất không phải là một ly nước mát lạnh, mà là một bát cháo bổ dưỡng, thơm ngon và dễ chịu. Như người ta vẫn nói, "Trời nóng thì ăn nhiều cháo hơn", vì vậy hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu 5 công thức nấu cháo bổ dưỡng theo mùa, hoàn hảo cho mùa hè. Chúng không chỉ thanh nhiệt, giải nhiệt mùa hè mà còn bổ khí huyết. Điều tuyệt vời nhất là chúng cực kỳ dễ làm, ngay cả người mới học nấu ăn cũng có thể làm được. Hãy lưu lại những công thức này và tận hưởng một mùa hè thoải mái!

1. Cháo đậu xanh và táo đỏ: Giúp thanh nhiệt giải độc cơ thể

Cháo đậu xanh và táo đỏ là món ăn lý tưởng cho mùa hè. Đậu xanh có tính mát, giúp giải nhiệt hiệu quả; táo đỏ có tính ấm, bù lại tính mát của đậu xanh. Cháo sau khi nấu chín mềm mịn, ngọt ngào, và vị ngọt của táo đỏ thấm đẫm vào từng hạt cháo. Món này đặc biệt thích hợp cho những người làm việc văn phòng hay bị mụn trứng cá và cảm thấy mệt mỏi vào mùa hè.

Cách để bạn nấu món cháo này là cho gạo và đậu xanh đã ngâm vào nồi. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ vào và nấu trong khoảng 30 phút hoặc đến khi thấy cháo chín nhừ. Bạn có thể thêm chút đường phèn hoặc muối tùy khẩu vị trước khi thưởng thức. Khi đậu xanh và gạo đã chín mềm, cho các miếng táo đỏ vào và đun nhỏ lửa trong 5 phút rồi tắt bếp.

Mẹo cải thiện hương vị: Muốn cháo đặc hơn? Ngâm đậu xanh và gạo trong tủ lạnh qua đêm, sau đó thêm đủ nước vào khi nấu. Tôi đã thử cả táo đỏ bỏ hạt và không hạt; loại không hạt có vị ngọt đều hơn và ít gây nóng trong người hơn.

2. Cháo đậu đỏ và hạt ý dĩ: Đặc biệt hữu ích để chống lại "độ ẩm dư thừa"

Dạo này bạn cảm thấy chóng mặt, choáng váng và toàn thân dính nhớp? Món cháo cải tiến này được thiết kế riêng cho bạn! Hạt ý dĩ hoạt động như một chiếc chổi nhỏ, quét sạch mọi hơi ẩm tích tụ trong cơ thể. Kết hợp với tính mát của đậu đỏ, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái sau khi ăn.

Ngâm đậu đỏ trong nước khoảng 2 tiếng, sau đó vớt ra để ráo. Rửa sạch hạt ý dĩ, ngâm trong 30 phút, sau đó đổ trực tiếp vào nồi cùng với nước ngâm. Thêm đậu đỏ và lượng nước vừa đủ cho vào nồi áp suất và nấu trong khoảng 30 phút. Sau khi cháo chín, van áp suất đã xả hơi, hãy mở nắp và thêm một miếng đường nâu trước khi tắt bếp; nó bổ dưỡng và có vị ngọt.

Mẹo hữu ích: Hạt ý dĩ khá cứng, vì vậy hãy ngâm chúng trong 2 tiếng trước khi chế biến. Nếu bạn có thể chất lạnh, bạn có thể rang hạt ý dĩ cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng nhạt, điều này không chỉ làm giảm tính mát mà còn tạo thêm hương thơm caramel.

3. Cháo nấm tuyết và củ hoa huệ: Giúp thư giãn và dễ ngủ

Bạn thường xuyên mất ngủ, hay mộng mị và dễ cáu gắt? Món cháo này dịu nhẹ hơn nhiều so với việc bạn uống thuốc bổ! Nấm tuyết giàu collagen, có thể nuôi dưỡng phổi và bổ sung âm khí; củ hoa huệ là một loại "rau củ an thần" nổi tiếng giúp bạn dễ ngủ hơn và không bị thức giấc giữa đêm hơn hẳn.

Cách nấu rất đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị 50g gạo, 20g hạt sen (tùy thích), 15g nấm tuyết, 15g củ hoa huệ khô, sau đó rửa sạch. Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi áp suất và thêm lượng nước gấp 10 lần lượng nguyên liệu. Sau đó đậy nắp và ấn chức năng nấu cháo. Nếu bạn dùng táo đỏ thì hãy loại bỏ hạt, cắt miếng nhỏ rồi cho vào sau khi cháo nhừ và đun thêm 5 phút nữa.

Mẹo tiết kiệm thời gian: Sử dụng nồi áp suất có thể tiết kiệm được một nửa thời gian nấu. Nấm tuyết càng xé nhỏ thì chất gelatin tiết ra càng nhanh. Nhớ cho kỷ tử vào cuối cùng, nếu không chúng sẽ bị nhão và ảnh hưởng đến kết cấu món ăn.

4. Cháo bí ngô và kê: Món ăn bổ dưỡng cho tỳ vị

Bí ngô vàng với vị ngọt tự nhiên là sự kết hợp hoàn hảo với kê. Món cháo này đặc biệt thích hợp cho những người bị đau bụng, vì chất pectin trong bí ngô có thể tạo thành một lớp màng bảo vệ trong dạ dày.

Bạn vo sạch gạo và kê sau đó cho vào nồi cùng bí đỏ đã cắt miếng nhỏ. Nấu cho đến khi cháo chín mềm, thêm đường phèn hoặc chút muối tùy khẩu vị.

Nâng cấp phương pháp nấu ăn của bạn: Thêm một ít khoai lang nghiền/củ mài nghiền khi nấu để tăng thêm dinh dưỡng. Muốn có kết cấu mịn hơn? Sử dụng máy xay sinh tố để làm nhuyễn cháo đã nấu chín trước khi cho lại vào nồi.

5. Cháo mướp đắng: Một món ăn đáng gờm trong thế giới các loại cháo thanh nhiệt

Đừng để vẻ ngoài không mấy hấp dẫn của nó đánh lừa bạn; mướp đắng cực kỳ hiệu quả trong việc thanh nhiệt! Đối với những người không thích vị đắng, bạn có thể chần qua trước hoặc thêm một ít kỷ tử để cân bằng hương vị.

Cách nấu vô cùng đơn giản. Loại bỏ hạt và phần cùi trắng của mướp đắng rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cho gạo đã vo sạch vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn. Sau đó thêm mướp đắng cắt nhỏ, đường phèn và muối vào, đun sôi trở lại. Tiếp theo, hạ nhỏ lửa và ninh cho đến khi cháo sánh lại.

Mẹo cần lưu ý: Khi chọn mướp đắng, hãy chọn những quả có gân dày, vì chúng có vị đắng nhẹ hơn. Đối với kiều mạch, hãy chọn những hạt có màu xanh lục, vì chúng giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Một lưu ý đặc biệt: vào mùa hè, cháo nên được ăn nóng; cháo quá nguội có thể gây khó chịu cho dạ dày. Trong mùa hè nóng bức, tại sao không uống nhiều hơn năm loại cháo theo mùa này? Chúng không chỉ bổ dưỡng mà còn giúp chúng ta giải nhiệt, giải khát và bổ tỳ vị. Hãy thử và để những món cháo thơm ngon này đồng hành cùng bạn trong một mùa hè mát mẻ và khỏe mạnh.