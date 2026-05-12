Chỉ 15 phút nấu tôi hoàn thành món ăn ngon lành, mát lạnh tuyệt đối, mang lên công ty ai cũng xin công thức

Trước đây vào mỗi bữa trưa, do công việc bận rộn nên tôi thường ăn uống khá tuỳ tiện. Khi thì bỏ bữa, lúc ăn đồ gọi bên ngoài. Thông thường những món ăn tôi gọi về khi thì nhiều dầu mỡ, lúc lại được nêm quá nhiều gia vị, khiến cổ họng khó chịu chỉ sau vài miếng. Việc nấu cơm trưa mang đi làm trở thành nỗi phiền toái lớn nhất của tôi mỗi ngày. Cho đến khi tôi nghĩ ra món mì lạnh kiều mạch chanh này. Lần đầu tiên tôi mang món này đến công ty, đồng nghiệp ở bàn làm việc bên cạnh đã ăn hết nửa bát. Giờ thì cả văn phòng đều muốn xin công thức của tôi, ai nấy đều nói món này ngon hơn gấp mười lần so với đồ ăn ở các quán ăn nhanh.

Sau nhiều lần nấu món ăn này, giờ đây mọi người đều gọi tôi với biệt danh vui vẻ "sư phụ mì kiều mạch", tôi cũng đã chia sẻ bí quyết nấu ăn này cho nhiều người. Nếu bạn cũng muốn thử món ăn này, hãy tham khảo công thức của tôi nhé.

Nguyên liệu nấu món mì kiều mạch chanh

1 nắm mì kiều mạch, 1 quả dưa chuột, 1 thìa cà phê mật ong, một chút muối, 1 thìa canh nước tương, 1.5 thìa canh mật ong, nửa quả chanh, 2 tép tỏi băm, nửa thìa canh dầu mè, 1 thìa canh nước đun sôi để nguội, 1.5 thìa canh hạt mè trắng, vài lát gừng hồng.

Cách nấu món mì kiều mạch chanh

Bước 1: Cho mì kiều mạch vào nước sôi và luộc đến khi thấy còn chút xíu lõi trắng nhỏ ở giữa. Vớt ra ngay, đừng đợi chín hẳn; nhiệt lượng còn lại sẽ giúp mì chín đều. Sau đó, cho ngay mì vào nước đã được làm lạnh trước. Tôi cũng cho thêm vài viên đá. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột làm cho mì kiều mạch trở nên dai ngon, từng sợi mì riêng biệt và không bị dính vào nhau. Mì sẽ không bị nhão ngay cả khi để cả buổi sáng.

Bước 2: Dưa chuột hãy rửa sạch và ngâm nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất. Sau đó thái dưa chuột mỏng nhất có thể. Bạn hãy dùng dụng cụ bào để sơ chế dưa chuột, làm như vậy từng miếng dưa chuột vừa đều lại tiết kiệm thời gian so với thái bằng dao. Sau đó cho dưa chuột vào bát, thêm một chút muối và một thìa nhỏ mật ong, trộn đều rồi bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và cho vào tủ lạnh trong 10 phút. Muối sẽ hút bớt nước thừa từ dưa chuột, và mật ong sẽ trung hòa vị mặn gắt, giúp dưa chuột có vị ngọt nhẹ. Sau 10 phút, nhớ vắt hết nước ra càng nhiều càng tốt.

Bước 3: Cách làm nước sốt của món ăn này cực kỳ dễ. Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh, loại bỏ hạt. Thêm nước tương, mật ong, dầu mè, tỏi băm nhỏ và nước đun sôi để nguội. Rang sơ hạt mè trắng trên lửa nhỏ, sau đó cho vào cối giã dập rồi rắc vào bát nước sốt. Hạt mè đập dập thơm gấp mười lần hạt mè nguyên hạt - đây là bí quyết khiến món ăn ngon hơn. Nếu bạn không ăn tỏi, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này, hương vị vẫn sẽ tươi mát và không bị ngấy.

Bước 4: Đổ mì kiều mạch đã ráo nước vào hộp, xếp những lát dưa chuột đã vắt khô lên trên, rồi thêm vài lát gừng hồng. Gừng hông với vị cay nhẹ của nó cân bằng hoàn hảo vị chua của chanh và làm giảm độ béo ngậy, tạo nên món ăn đặc biệt sảng khoái vào mùa hè. Nếu bạn chuẩn bị bữa trưa mang đi, hãy nhớ cho nước chấm vào một hộp riêng và rưới lên trên ngay trước khi ăn. Bằng cách này, mì sẽ không bị nhão và độ dai sẽ giữ nguyên như khi mới trộn.

Thành phẩm món mì kiều mạch chanh

Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được sợi mì kiều mạch dai ngon hòa quyện với dưa chuột giòn tan, nước sốt chua ngọt với hương thơm tươi mát của chanh và mùi thơm nồng nàn của mè, tất cả tan chảy trong miệng mà không hề gây cảm giác ngấy. Vị cay nhẹ của gừng hồng từ từ lan tỏa, càng ăn càng thấy hấp dẫn; bạn có thể dễ dàng ăn hai bát lớn mà không hề thấy no. Đối với những người đang ăn kiêng giảm cân, bạn có thể thêm vài miếng ức gà luộc hoặc một quả trứng chiên để có một bữa ăn bổ dưỡng và no bụng, giúp bạn cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhàng sau đó.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món kiều mạch chanh!