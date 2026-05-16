Món ăn đang được tìm kiếm trên các nền tảng chia sẻ ẩm thực, hướng đến những người cần một bữa trưa hoặc bữa tối nhẹ nhàng giữa mùa nóng khi vị giác có xu hướng mệt mỏi với các món nhiều dầu mỡ.

Công thức gồm ba bước chính

Phần quyết định hương vị của món ăn là nước sốt cà chua. Phi thơm tỏi băm với dầu nóng, sau đó cho cà chua cắt khúc vào xào cùng một chút nước cho đến khi cà chua mềm nhuyễn thành dạng sệt. Tiếp đó, thêm hai thìa xì dầu, nửa thìa dầu hào và nửa thìa nước tương đậm màu, đảo đều rồi trút ra bát.

Khi nước sốt còn ấm, trộn thêm hành tây thái nhỏ, rau mùi, ớt tươi cắt lát, một thìa đường, một chút muối, tiêu xay và một thìa dầu ớt (có thể thay bằng sa tế, tương ớt hoặc bỏ qua nếu không thích quá cay). Hỗn hợp được khuấy đều và để riêng.

Mì khô được ngâm mềm từ trước, sau đó luộc trong nước sôi khoảng 30 giây đến một phút. Sau khi vớt ra, mì được xả qua nước lạnh và bóp nhẹ để ráo. Bước xả lạnh này giúp sợi mì giữ được độ dai và mát lạnh đặc trưng.

Phần đạm có thể tùy biến linh hoạt. Bạn có thể thêm xúc xích bò để tăng độ đậm đà, nhưng món ăn cũng dễ dàng kết hợp với thịt bò xào, ức gà xé, tôm luộc, hoặc giữ nguyên dạng chay với đậu hũ chiên.

Cuối cùng, nước sốt cà chua đã chuẩn bị được rưới lên mì, trộn đều là có thể thưởng thức ngay.

Vì sao món ăn phù hợp với mùa hè?

Mùa hè ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam thường đi kèm với tình trạng nắng nóng kéo dài, khiến nhiều người mất cảm giác ngon miệng với cơm nóng và các món chiên rán. Mì lạnh trộn cà chua được giới nội trợ đánh giá là lựa chọn hợp lý nhờ ba yếu tố: Nhiệt độ mát từ mì xả lạnh, vị chua ngọt tự nhiên kích thích vị giác, và lượng dầu mỡ thấp hơn nhiều so với các món xào hoặc nướng.

Đáng chú ý, công thức này không đòi hỏi nguyên liệu khó tìm hay kỹ thuật phức tạp. Cà chua, tỏi, hành tây, rau mùi, xì dầu, dầu hào đều là những nguyên liệu sẵn có trong gian bếp Việt, khiến món ăn dễ dàng được thử nghiệm. Tổng thời gian chuẩn bị và chế biến chỉ vào khoảng 15 đến 20 phút - một lợi thế lớn trong những ngày oi bức khi việc đứng bếp lâu trở thành cực hình.

Một số lưu ý khi chế biến

Chọn cà chua chín đỏ và mọng để nước sốt đạt được độ ngọt tự nhiên, giảm nhu cầu thêm đường. Mì sau khi luộc cần được xả nước lạnh kỹ và để ráo hoàn toàn, tránh tình trạng nước thừa làm loãng sốt và giảm độ đậm đà.

Có thể giảm lượng tiêu nếu nấu cho trẻ nhỏ hoặc người không ăn được cay. Một số người còn biến tấu thêm bằng cách vắt thêm chanh hoặc tắc để tăng độ chua thanh, hoặc rắc lạc rang giã dập lên trên để tạo độ giòn, cách làm gần gũi với khẩu vị người Việt.

Món ăn ngon nhất khi dùng ngay sau khi trộn, để sợi mì giữ được độ mát và nước sốt chưa kịp tách nước.