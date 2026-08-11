46 tuổi, Trương Bá Chi vẫn trẻ như đôi mươi: Từng giảm 23kg, 5 bí quyết giữ dáng và dưỡng tóc đáng chú ý

Ở tuổi 46, Trương Bá Chi vẫn thường xuyên nhận được lời khen về ngoại hình và thần thái trẻ trung. Sau nhiều năm làm mẹ của 3 con, nữ diễn viên người Trung Quốc vẫn duy trì cuộc sống năng động và từng chia sẻ một số thói quen chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp.

Từ diễn viên nổi tiếng đến mẹ 3 con

Trương Bá Chi nổi tiếng từ năm 1999 sau vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim Vua hài kịch của Châu Tinh Trì. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Tinh nguyện, Chung Vô Diệm...

Năm 2004, khi mới 23 tuổi, Trương Bá Chi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong lần thứ 23 với bộ phim Lost in Time.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình giữa cô và Tạ Đình Phong cũng từng nhận được sự quan tâm lớn. Hai người kết hôn năm 2006 và có hai con trai. Sau khi ly hôn năm 2011, Trương Bá Chi tiếp tục chăm sóc các con và năm 2018 bất ngờ thông báo sinh con trai thứ ba.

Hiện ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trước công chúng với diện mạo rạng rỡ.

5 thói quen từng được Trương Bá Chi chia sẻ

1. Sữa đậu nành mè đen

Trương Bá Chi từng chia sẻ trên mạng xã hội về một thức uống cô thường dùng vào buổi sáng là sữa đậu nành mè đen.

Mè đen chứa chất béo không bão hòa, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất. Hạt mè cũng cung cấp protein thực vật. Tuy nhiên, một món ăn riêng lẻ không thể quyết định sức khỏe tóc hay quá trình lão hóa. Điều quan trọng vẫn là chế độ ăn đa dạng, đủ protein, chất béo tốt, vitamin và khoáng chất.

2. Trà long nhãn, táo đỏ

Một thức uống khác được nữ diễn viên nhắc đến là trà long nhãn và táo đỏ. Theo chia sẻ của cô, loại trà này được dùng với mục đích thư giãn và chăm sóc cơ thể.

Táo đỏ và long nhãn có thể góp phần tạo vị ngọt tự nhiên cho đồ uống, nhưng không nên xem đây là thức uống có khả năng trực tiếp “bổ khí huyết” hay chống lão hóa. Đặc biệt, nếu thêm nhiều đường hoặc đường phèn, lượng năng lượng trong thức uống cũng tăng lên.

3. Nước uống từ nhiều loại nguyên liệu

Trương Bá Chi từng chia sẻ công thức đồ uống gồm táo đỏ, long nhãn, lê, kỷ tử, bách hợp, một lượng nhỏ đường phèn và cánh hoa hồng.

Những nguyên liệu này có thể tạo thành một thức uống giàu hương vị, nhưng các tuyên bố như “dưỡng da”, “làm đẹp từ bên trong” hay “bổ phổi” cần được hiểu thận trọng. Không có một loại nước uống nào có thể thay thế chế độ ăn cân bằng hoặc các biện pháp chăm sóc da phù hợp.

4. Chăm sóc răng miệng

Trương Bá Chi cũng từng chia sẻ thói quen dùng dầu dừa để súc miệng vào buổi sáng.

Tuy nhiên, đây không nên được xem là phương pháp thay thế việc đánh răng và vệ sinh răng miệng đúng cách. Với sức khỏe răng miệng, đánh răng bằng kem đánh răng có fluoride, làm sạch kẽ răng và khám nha khoa định kỳ vẫn là những biện pháp quan trọng.

5. Từng giảm cân nhanh sau sinh nhưng không nên bắt chước

Sau khi sinh con thứ ba, Trương Bá Chi từng cho biết cân nặng của cô có thời điểm lên khoảng 82 kg. Cô sau đó giảm xuống gần 59 kg trong khoảng 2 tháng, tương đương khoảng 23 kg.

Nữ diễn viên từng tiết lộ thực đơn giảm cân của mình khi đó chủ yếu gồm trứng và hành tây sống.

Đây là chi tiết đặc biệt cần lưu ý: giảm khoảng 23kg trong 2 tháng là tốc độ giảm cân rất nhanh và không phải mục tiêu nên áp dụng theo. Một chế độ ăn quá ít loại thực phẩm có thể khiến cơ thể không được cung cấp đủ năng lượng, protein, chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất.

Trứng có thể là nguồn protein chất lượng cao, trong khi hành tây chứa nhiều hợp chất thực vật như quercetin. Tuy nhiên, việc chỉ ăn hai loại thực phẩm không tạo nên một chế độ giảm cân cân bằng.

Với người muốn kiểm soát cân nặng, cách an toàn hơn là xây dựng khẩu phần đa dạng, ưu tiên rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, nguồn protein phù hợp và chất béo tốt; đồng thời kết hợp vận động và ngủ đủ.

Điều đáng học hỏi không nằm ở một món ăn

Câu chuyện của Trương Bá Chi cho thấy sức khỏe và diện mạo ở tuổi trung niên không nên được quy về một loại thực phẩm hay một công thức “giảm cân cấp tốc”.

Những thói quen có giá trị lâu dài hơn vẫn là ăn uống đa dạng, vận động thường xuyên, chăm sóc răng miệng, ngủ đủ và duy trì tinh thần thoải mái.

Đặc biệt, với phụ nữ sau sinh hoặc bước vào tuổi trung niên, mục tiêu nên là giảm mỡ và duy trì khối cơ theo cách bền vững, thay vì cố gắng giảm cân thật nhanh. Một cơ thể khỏe mạnh không được tạo nên chỉ bằng vài món ăn “thần kỳ”, mà từ những thói quen nhỏ được duy trì trong thời gian dài.