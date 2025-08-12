Mùa hè là thời điểm lý tưởng để du lịch, nhiều người lên kế hoạch cho những chuyến đi trong và ngoài nước. Thế nhưng, nhiều chị em phụ nữ lại lo lắng khi kỳ kinh nguyệt "ghé thăm" đúng vào dịp du lịch. Vậy làm thế nào để tận hưởng chuyến đi mà không bị ảnh hưởng bởi những cơn đau bụng kinh?

Chuẩn bị trước khi kỳ kinh nguyệt tới: Chế độ ăn và sinh hoạt hợp lý

Nguyên nhân chính khiến kỳ kinh nguyệt trở nên khó chịu là những cơn đau bụng. Để giảm thiểu sự khó chịu này, bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt từ trước kỳ kinh.

Hạn chế đồ uống lạnh như cà phê đá, kem, nước ngọt và các món ăn lạnh như mỳ lạnh. Thay vào đó, hãy ưu tiên các món ăn ấm nóng, giúp làm ấm cơ thể và giảm đau bụng kinh. Các loại trà ấm như trà gừng, trà bạc hà, trà hoa cúc cũng giúp cải thiện tuần hoàn máu vùng bụng, giảm đau hiệu quả.

Bên cạnh đó, bổ sung các thực phẩm giàu magie và omega-3 cũng rất có lợi. Magie có trong hạnh nhân, rau bina, bơ và chuối giúp thư giãn cơ bắp và ổn định tâm trạng. Omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá ngừ và quả óc chó có tác dụng giảm viêm, giảm đau bụng kinh và cải thiện cảm giác uể oải.

Vận động nhẹ nhàng và sử dụng thuốc giảm đau khi cần thiết

Tập thể dục thường xuyên trước kỳ kinh, đặc biệt là đi bộ và chạy bộ nhẹ, giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau bụng kinh. Hơn nữa, vận động còn giúp giải tỏa căng thẳng, stress, vốn là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng thêm các triệu chứng khó chịu trong kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, cần tránh tập luyện quá sức vì có thể gây đau nhức cơ bắp, khiến cơn đau bụng kinh càng thêm dữ dội.

Đau bụng kinh nguyên phát (không do bệnh lý) và đau bụng kinh thứ phát (do bệnh lý vùng chậu). Đau bụng kinh nguyên phát có thể được kiểm soát bằng thuốc giảm đau và kháng viêm. Tuy nhiên, hiệu quả của thuốc tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và cơn đau có thể tái phát sau khi hết tác dụng của thuốc. Những người có tiền sử bệnh dạ dày nên uống thuốc sau khi ăn no để tránh bị xót ruột và đầy hơi.

Chế độ dinh dưỡng trong kỳ kinh và những điều cần tránh

Trong kỳ kinh nguyệt, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu sắt, protein và nước. Thịt gà, rau bina, trứng, đậu phụ giúp bổ sung lượng sắt và protein đã mất, giảm mệt mỏi do thiếu máu. Các loại trái cây và rau củ nhiều nước như dưa hấu, dưa chuột giúp ngăn ngừa mất nước và giảm sưng phù.

Sữa chua cũng là một lựa chọn tốt, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm cảm giác khó chịu do đầy hơi.

Kiêng khem đồ uống và thực phẩm không tốt cho sức khỏe

Trong kỳ kinh, bạn nên tránh các loại đồ uống chứa nhiều caffeine như cà phê, trà đen vì chúng có thể gây kích ứng dạ dày vốn đã nhạy cảm trong thời gian này. Đồ ăn cay nóng cũng nên được hạn chế vì lý do tương tự.

Mặc dù đồ ngọt có thể giúp giải tỏa căng thẳng tức thì, nhưng chúng lại gây ra sự biến động đột ngột lượng đường trong máu, không tốt cho sức khỏe. Đồ ăn mặn cũng làm tăng tình trạng sưng phù. Nếu thèm ăn vặt, bạn có thể lựa chọn socola đen, giàu sắt và magie.

Hạn chế tiếp xúc với nước và cân nhắc sử dụng tampon

Nên hạn chế tiếp xúc với nước, đặc biệt là tắm biển hoặc bơi ở bể bơi công cộng trong kỳ kinh nguyệt. Mặc dù các hoạt động thể thao nhẹ nhàng như bơi lội có thể giúp giảm đau bụng kinh, nhưng chất lượng nước ở những nơi công cộng thường không đảm bảo vệ sinh, tiềm ẩn nhiều vi khuẩn và chất thải. Điều này có thể làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt khi vùng kín nhạy cảm hơn. Nếu bắt buộc phải xuống nước, bạn nên sử dụng tampon.

Điều chỉnh kỳ kinh bằng thuốc tránh thai: Cân nhắc kỹ về tác dụng phụ

Nhiều người sử dụng thuốc tránh thai để điều chỉnh kỳ kinh nguyệt. Đây là một phương pháp khá đơn giản, chỉ cần uống thuốc tránh thai hàng ngày từ 7-10 ngày trước ngày dự kiến có kinh cho đến ngày muốn trì hoãn kinh nguyệt. Sau khi ngừng uống thuốc 2-3 ngày, kinh nguyệt sẽ trở lại. Tuy nhiên, cần thận trọng với các tác dụng phụ của thuốc tránh thai.

Theo Cục Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc, thuốc tránh thai có thể làm tăng nguy cơ huyết khối và ảnh hưởng đến chức năng gan. Những người có tiền sử hoặc đang điều trị bệnh tim mạch do huyết khối, bệnh gan, ung thư vú, chảy máu âm đạo không rõ nguyên nhân, phụ nữ trên 35 tuổi hút thuốc, cholesterol cao, mỡ máu cao hoặc huyết áp cao không nên sử dụng thuốc tránh thai.