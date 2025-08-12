Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền clip ghi lại cận cảnh giải cơ sai cách khiến nhiều người rùng mình sợ hãi. Xem clip có thể thấy, người thực hiện đang dùng 1 dụng cụ giống như thanh gỗ, đập từng nhát một xuống toàn bộ đùi, kéo dài xuống hết chân của bệnh nhân.

Ảnh chụp màn hình.

Theo như chủ tài khoản T.T.H đăng video này, cô thấy hiện nay nhiều người quá coi thường việc học hành, dẫn đến giải cơ sai cách cho người bị đau nhức. Cộng đồng mạng sau đó đã để lại những bình luận vô cùng ấn tượng: "Tưởng đập thịt bò khô", "Nể người trị liệu và nể người dám nằm đó cho họ điều trị". Có người từng được giải cơ theo kiểu này còn chia sẻ mình vừa vô cùng đau đớn vừa mất tiền, "vừa đau tay vừa đau tim". Không ít người cảm thấy mình vừa bị đánh vừa mất tiền theo cách giải cơ này.

Ảnh chụp màn hình.

Theo BS Nguyễn Văn Thái (chuyên điều trị bệnh xương khớp bằng Đông y) cho biết, trên cơ thể chúng ta có rất nhiều mạch máu li ti. Việc giải cơ bằng cách đập như vậy hoàn toàn không có cơ sở khoa học, có thể khiến vỡ mạch máu rất nguy hiểm.

Vậy, giải cơ là gì?

Giải cơ, hay còn gọi là xoa bóp giải cơ, là một phương pháp trị liệu vật lý nhằm giảm đau và tăng cường sự linh hoạt của cơ bắp và các mô mềm xung quanh. Phương pháp này tập trung vào việc giải phóng các "nút thắt" và sự căng cứng trong cơ, giúp cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau và khôi phục chức năng vận động bình thường.

Giải cơ đúng cách bao gồm các kỹ thuật nào?

Để khắc phục tình trạng cơ căng cứng, đau nhức và giúp cơ thể lấy lại sự linh hoạt, có nhiều phương pháp giải cơ được áp dụng trong cả luyện tập thể thao lẫn trị liệu y học.

1. Xoa bóp

Xoa bóp là kỹ thuật tác động lực trực tiếp lên các nhóm cơ bị co cứng thông qua những động tác như day, ấn, miết hoặc lăn. Khi được thực hiện đúng cách, xoa bóp giúp làm mềm các sợi cơ, cải thiện lưu thông máu tại vùng bị ảnh hưởng, từ đó giảm cảm giác đau và tăng khả năng vận động. Đây cũng là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, có thể áp dụng tại nhà hoặc tại các cơ sở trị liệu.

Ảnh minh họa

2. Ấn huyệt

Kỹ thuật này dựa trên nguyên lý y học cổ truyền, tác động vào các huyệt vị - những "điểm nút" quan trọng trên cơ thể, kích thích lưu thông khí huyết. Việc ấn đúng huyệt không chỉ giúp thư giãn cơ bắp mà còn cải thiện sự cân bằng năng lượng trong cơ thể, hỗ trợ giảm đau và giảm căng thẳng toàn thân.

3. Kéo giãn bằng bài tập chuyên biệt

Kéo giãn cơ qua các bài tập như yoga hoặc pilates giúp tăng độ đàn hồi của cơ, hạn chế tình trạng co rút. Các động tác được thiết kế phù hợp cho từng nhóm cơ cụ thể, nhờ đó cải thiện biên độ vận động, giảm nguy cơ chấn thương và tăng khả năng phục hồi sau luyện tập.

4. Vật lý trị liệu

Đây là phương pháp mang tính chuyên sâu, thường được thực hiện tại các cơ sở y tế hoặc phòng khám phục hồi chức năng. Bằng cách sử dụng các thiết bị như máy siêu âm trị liệu, sóng ngắn, nhiệt trị hoặc xung điện, vật lý trị liệu tác động sâu vào các mô cơ, giúp giải phóng căng thẳng, giảm viêm và phục hồi chức năng vận động.

Ảnh minh họa

Giải cơ có thể được áp dụng trong các trường hợp nào?

- Đau cơ, cứng khớp: Giúp giảm đau, giảm co cứng và tăng cường khả năng vận động.

- Chấn thương thể thao: Giúp phục hồi sau chấn thương, giảm đau và viêm nhiễm.

- Căng thẳng, mệt mỏi: Giúp thư giãn cơ bắp, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Hội chứng đau cơ mạn tính: Giúp giảm đau và cải thiện chức năng vận động.

Lưu ý

Nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế hoặc kỹ thuật viên vật lý trị liệu trước khi thực hiện giải cơ, đặc biệt là trong trường hợp có các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Trong quá trình thực hiện giải cơ, có thể cảm thấy đau nhẹ, nhưng nếu đau quá mức hoặc kéo dài, cần dừng lại và tham khảo ý kiến của chuyên gia.

Kết hợp giải cơ với các biện pháp khác như tập luyện, chế độ ăn uống lành mạnh và nghỉ ngơi đầy đủ để đạt hiệu quả tốt nhất.