Thời kỳ mãn kinh là một giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời đối với mỗi phụ nữ. Nó có thể được coi như giai đoạn "thử thách lớn" về thể xác và tâm trí. Trong giai đoạn này, người phụ nữ có thể cảm thấy thay đổi tâm trạng, ngủ kém và tình trạng da không còn tốt như trước.

Những rắc rối nhỏ này thực sự là tín hiệu do cơ thể gửi cho chúng ta. Nhưng chị em cũng không cần phải lo lắng hay sợ hãi quá. Lắng nghe cơ thể và yêu chăm sóc bản thân với một số món ăn ấm áp, có công dụng dưỡng ẩm, tăng collagen, có thể giúp chúng ta bình tĩnh hơn.

Có một số món ăn đặc biệt thích hợp để ăn trong thời kỳ mãn kinh. Chúng không chỉ ngon mà còn dưỡng ẩm cho cơ thể, làm ấm khí và máu, khiến bạn tỏa sáng từ trong ra ngoài! Chị em hãy thử xem nhé!

1. Móng giò hầm đậu phộng: "Món ăn làm đẹp", cung cấp collagen cho da

Bước vào thời kỳ mãn kinh, những thay đổi về tình trạng da là mối quan tâm của nhiều chị em. Việc mất collagen làm cho da chùng và đàn hồi. Lúc này, món ăn như móng giò hầm đậu phộng có thể giúp bạn bổ sung collagen và dưỡng ẩm cho da cực tốt!

Móng giò rất giàu collagen, có thể làm cho làn da của bạn dai và sáng bóng. Đậu phộng có thể tăng cường lá lách và dạ dày, đồng thời cũng có thể làm cho món súp thơm hơn. Món ăn này được hầm với hương vị mềm mại và thơm ngon, nước súp êm dịu, không chỉ nuôi dưỡng da mà còn tăng cường cơ bắp và xương, giúp chân và bàn chân của bạn khỏe hơn!

Cách nấu món móng giò hầm đậu phộng:

Móng giò (chặt thành từng miếng) được rửa sạch với nước lạnh, gừng và rượu nấu ăn. Đậu phộng được ngâm trước và bỏ vỏ.

Cho một ít dầu vào nồi, thêm đường phèn xào cho đến khi có màu đường, sau đó xào móng giò cho có màu. Thêm hành lá, gừng, tỏi, hoa hồi, lá nguyệt quế, đổ nước sôi vào. Cho đậu phộng đã ngâm vào, đun sôi trên lửa lớn và đun nhỏ lửa trong 1,5-2 giờ cho đến khi móng giò mềm. Cuối cùng, nêm nếm cho vừa ăn.

2. Cháo đậu đỏ gạo đen: Món ăn làm ấm tử cung, nuôi dưỡng da

Đậu đỏ và gạo đen là bạn tốt của phụ nữ. Đậu đỏ có thể nuôi dưỡng máu và tim, còn gạo đen có thể nuôi dưỡng âm và thận. Hai nguyên liệu này được nấu thành cháo, không chỉ có vị mềm, mà còn có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao.

Đậu đỏ và gạo đen đều là ngũ cốc nguyên hạt, có thể hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện táo bón. Đồng thời, chúng cũng có thể nuôi dưỡng khí và máu, làm cho làn da của bạn trông đẹp hơn. Bát cháo này đặc biệt thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa tối, nên ăn khi còn ấm để bổ dưỡng cơ thể và khiến bạn cảm thấy bình tĩnh.

Cách nấu cháo đậu đỏ gạo đen:

- Đậu đỏ và gạo đen được ngâm trước 2-4 giờ.

- Cho đậu đỏ và gạo đen vào nồi và thêm nước vừa đủ. Đun sôi và giảm lửa nhỏ. Đun cho đến khi đậu đỏ và gạo đen mềm.

- Bạn có thể thêm đường nâu hoặc đường phèn cho vừa ăn, tùy theo khẩu vị và sở thích.

Lời khuyên: Khi nấu cháo, bạn có thể thêm một ít chà là đỏ hoặc nhãn sẽ ngon hơn!

3. Canh sườn heo, đậu đen: Nuôi dưỡng thận và khí

Trong thời kỳ mãn kinh, các chức năng khác nhau của cơ thể đang thay đổi, và việc bổ thận là "điểm nhấn" của giai đoạn này. Canh đậu đen và sườn heo là một sản phẩm bổ dưỡng giúp nuôi dưỡng thận và khí, tăng cường cơ bắp, xương.

Đậu đen có tác dụng nuôi dưỡng thận và âm, trong khi sườn heo có thể bổ sung canxi và máu. Ăn canh này 2-3 lần một tuần có thể giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường sức đề kháng của cơ thể và giữ cho bạn hoạt động trong thời kỳ mãn kinh.

Cách nấu món canh sườn heo, đậu đen:

- Cắt sườn thành từng miếng, rửa sạch với gừng và rượu nấu ăn. Sau đó cho vào chần, vớt ra và rửa sạch. Đậu đen được ngâm trước 2 giờ.

- Cho sườn, đậu đen, một chút gừng và nước vào hầm. Khi sôi thì giảm lửa và đun nhỏ lửa trong 2 giờ cho đến khi sườn mềm là được. Cuối cùng, thêm muối cho vừa ăn.

Thời kỳ mãn kinh không đáng sợ, nó chỉ là một giai đoạn mới trong cuộc đời chúng ta. Chỉ cần chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng bản thân bằng thức ăn ấm, chúng ta có thể dành thời gian này dễ dàng và bình tĩnh hơn.