Nhắc đến một trong những mỹ nhân Hàn được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo" trước kia, chắc hẳn công chúng sẽ nghĩ ngay tới Kim Nam Joo.

Theo đó, trong giai đoạn từ 1995 - 2007, Kim Nam Joo là mỹ nhân đình đám nhất xứ Hàn khi là gương mặt đại sứ cho nhiều thương hiệu. Chính vì vậy mà mỹ nhân sinh năm 1971 được mệnh danh là "nữ hoàng quảng cáo Hàn Quốc".

Mới đây, nữ diễn viên 54 tuổi Kim Nam Joo cũng tiết lộ bí quyết giảm 5kg chỉ trong một tháng nhờ vào một phương pháp ăn kiêng "một món". Mặc dù hiệu quả nhanh chóng, phương pháp này đang gây ra nhiều tranh cãi về những tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Chế độ ăn giảm cân của Kim Nam Joo

Trên kênh YouTube cá nhân, Kim Nam Joo chia sẻ rằng khi thực sự muốn giảm cân, cô chỉ ăn một loại thức ăn duy nhất kết hợp với tập thể dục. ""Khi thực sự muốn giảm cân, tôi chỉ ăn một loại thức ăn duy nhất. Chỉ cần ăn món này kết hợp tập thể dục là cân nặng sẽ giảm nhanh chóng", cô nói. Nữ diễn viên còn minh họa bằng cách trực tiếp chế biến món ức gà xào với hành tây và dầu ô liu.

Ê-kíp sản xuất chương trình đã hỏi cô: "Trong một tháng ăn như vậy, chị đã giảm được bao nhiêu cân?" Kim Nam Joo trả lời: "Khoảng 5kg". Nữ diễn viên cũng tiết lộ rằng cô rất thích cà phê sữa nhưng "khi giảm cân thì tôi không uống. Tôi từng giảm cân mà không hiệu quả, sau đó khi cắt bỏ đường thì mới giảm được", cô cho biết.

Chế độ ăn kiêng "một món": Hiệu quả nhanh nhưng tiềm ẩn rủi ro

Chế độ ăn kiêng "một món" (one-food diet) của Kim Nam Joo, đúng như tên gọi, chỉ tập trung vào một loại thực phẩm duy nhất. Mặc dù có thể giúp giảm cân nhanh chóng, nhưng xét về khía cạnh sức khỏe, đây là một phương pháp không được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích vì có thể có những tác động tiêu cực rất lớn.

1. Hiệu quả giảm cân không bền vững

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (American Journal of Clinical Nutrition) đã chỉ ra rằng, việc giảm cân đột ngột bằng các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt thường không bền vững.

Người áp dụng phương pháp này có nguy cơ tăng cân trở lại cao hơn sau khi ngừng chế độ ăn kiêng. Điều này là do cơ thể đã quen với việc tiêu thụ ít calo, khi quay lại chế độ ăn bình thường, quá trình trao đổi chất không thể thích nghi kịp, dẫn đến việc tích trữ năng lượng dư thừa dưới dạng mỡ.

2. Mất cơ bắp thay vì mỡ

Theo một báo cáo từ Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (National Institutes of Health - NIH), chế độ ăn kiêng "một món" thường thiếu protein, một yếu tố quan trọng để duy trì và xây dựng cơ bắp.

Khi cơ thể không được cung cấp đủ protein, nó sẽ bắt đầu phân giải cơ bắp để lấy năng lượng, thay vì đốt cháy mỡ thừa. Điều này không chỉ làm giảm sức mạnh thể chất mà còn làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn về lâu dài.

3. Thiếu hụt vi chất và ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp

Một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh (British Journal of Nutrition) đã nhấn mạnh mối liên hệ giữa chế độ ăn kiêng "một món" và việc thiếu hụt các vi chất thiết yếu như canxi và vitamin D.

Điều này làm giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở phụ nữ sau tuổi 50 - độ tuổi mà Kim Nam Joo đang ở.

4. Tác động tiêu cực đến tâm lý và sức khỏe tinh thần

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Rối loạn ăn uống (Journal of Eating Disorders) cho thấy các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt có thể dẫn đến sự ám ảnh về thực phẩm và tăng nguy cơ rối loạn ăn uống. Việc hạn chế nghiêm ngặt các loại thực phẩm có thể gây ra cảm giác thèm ăn, sau đó là ăn uống vô độ, tạo thành một vòng luẩn quẩn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ đường như Kim Nam Joo đã làm là một bước đi đúng đắn, vì đường là nguyên nhân chính gây tăng cân. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều đường, đặc biệt là đường fructose trong đồ uống, sẽ làm tăng đột biến lượng đường trong máu. Quá trình cơ thể tiết insulin liên tục để điều chỉnh đường huyết có thể dẫn đến kháng insulin, gây áp lực lên tuyến tụy và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.