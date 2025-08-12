Chúng ta đã quen thuộc với thuật ngữ "phẫu thuật thẩm mỹ" mang hàm ý những "chỉnh sửa cơ thể" để trở nên đẹp hơn. Nhưng trong kỷ nguyên y học hiện đại, quan niệm về việc điều trị và làm đẹp đã không còn là hai khái niệm tách biệt. Thay vì phải chờ đợi hoàn toàn hồi phục sau một ca phẫu thuật hay điều trị bệnh lý, bệnh nhân ngày nay đã có thể đồng thời can thiệp thẩm mỹ. Dưới sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ chuyên khoa điều trị và bác sĩ phẫu thuật tạo hình, một xu hướng mới đã ra đời: Thẩm mỹ điều trị.

Đây có thể được coi là một cuộc cách mạng trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện, mang lại cả sự bình phục về thể chất lẫn tinh thần cho người bệnh.

Vì sao Thẩm mỹ điều trị ngày càng được ưa chuộng?

Thẩm mỹ điều trị là một sự kết hợp hoàn hảo giữa phẫu thuật, thủ thuật y khoa với những can thiệp thẩm mỹ mang tính hỗ trợ phục hồi hình thể, cải thiện thẩm mỹ và nâng đỡ tinh thần người bệnh. Xu hướng này ngày càng được ưa chuộng bởi những lợi ích to lớn mà nó mang lại, từ phục hồi toàn diện đến cải thiện chất lượng cuộc sống:

Thẩm mỹ điều trị không chỉ giúp cơ thể phục hồi chức năng mà còn khắc phục những khiếm khuyết về hình thể, giúp người bệnh lấy lại sự tự tin. Sự kết hợp này hiện được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực y tế, từ ung bướu, chấn thương chỉnh hình, sản khoa cho đến da liễu.

Việc làm đẹp ngay trong quá trình điều trị giúp người bệnh cảm thấy được quan tâm, trân trọng, từ đó có thêm động lực và tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

Bên cạnh đó, với công nghệ y học tiên tiến, những bước tiến vượt bậc của y học hiện đại đã cho phép các can thiệp thẩm mỹ diễn ra an toàn và hiệu quả, có thể thực hiện ngay trong hoặc ngay sau khi điều trị chính mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tái tạo vú: Điển hình tiêu biểu của thẩm mỹ điều trị

Tái tạo vú là một trong những ứng dụng nổi bật và mang tính nhân văn sâu sắc của thẩm mỹ điều trị. Đây là giải pháp hữu hiệu cho những người phụ nữ bị biến dạng hoặc mất đi tuyến vú do bệnh lý (điển hình là ung thư vú), tai nạn, chấn thương hay dị tật bẩm sinh.

Hành trình điều trị và làm đẹp có thể được kết hợp "2 trong 1": Các bác sĩ có thể thực hiện đồng thời việc cắt bỏ tuyến vú và tái tạo tuyến vú mới trong cùng một ca phẫu thuật. Tuy nhiên, mỗi ca tái tạo vú là một "thiết kế" riêng biệt. Bác sĩ sẽ dựa vào thể trạng, tiền sử bệnh lý và đặc biệt là mong muốn thẩm mỹ của từng bệnh nhân để đưa ra phác đồ cá nhân hóa, đảm bảo kết quả an toàn và tối ưu nhất.

Bệnh viện Hồng Ngọc là một trong những đơn vị áp dụng thành công phương pháp thẩm mỹ điều trị, đặc biệt trong lĩnh vực tái tạo vú. Tại Khoa Thẩm mỹ – Bệnh viện Hồng Ngọc, dịch vụ tái tạo vú được xây dựng theo phác đồ cá nhân hóa, toàn bô quá trình thăm khám và phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ phẫu thuật tạo hình – thẩm mỹ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sở hữu chứng chỉ vi phẫu và có nhiều công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học về tái tạo vú được đánh giá cao.

Đặc biệt, nhiều ca tái tạo vú phức tạp đã được thực hiện thành công, giúp chị em sau đoạn nhũ khôi phục vóc dáng nữ tính vốn có, tìm lại sự tự tin và động lực sống trọn vẹn.

Việc tái tạo vú là một quyết định quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Phụ nữ cần nắm rõ những thông tin sau để đưa ra lựa chọn sáng suốt:

An toàn là kim chỉ nam: Hãy luôn đặt yếu tố y tế lên trên hết. Phẫu thuật tái tạo vú cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa bác sĩ điều trị và bác sĩ thẩm mỹ. Cơ sở y tế thực hiện phải đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật phức tạp.

Chi phí và bảo hiểm: Nắm rõ các thông tin về chi phí phẫu thuật, cũng như chính sách hỗ trợ của bảo hiểm y tế (nếu có) để có sự chuẩn bị tài chính tốt nhất.

Dịch vụ tái tạo vú tại Khoa Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc là một hành trình nhân văn, đảm bảo đồng thời cả sự an toàn và kết quả thẩm mỹ cho khách hàng. Toàn bộ quá trình thực hiện dịch vụ sẽ được thực hiện tại Bệnh viện Hồng Ngọc - Bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHS về chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn, quyền lợi và lợi ích tối đa cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được thăm khám, tư vấn, lên phác đồ cá nhân hóa và phẫu thuật cùng các bác sĩ tạo hình thẩm mỹ và vi phẫu giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Thực hiện đủ các xét nghiệm và đánh giá sức khỏe toàn diện, khám mê kỹ càng trước khi phẫu thuật; Hội chẩn liên chuyên khoa với các bác sĩ tái tạo và ung bướu đầu ngành trong nước và quốc tế với những ca khó để có phác đồ điều trị chính xác, đảm bảo kết quả an toàn và thẩm mỹ tối ưu nhất. Hệ thống CSVC hiện đại, trang thiết bị tiên tiến hỗ trợ tối đa trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ. Bệnh nhân được phẫu thuật tại phòng mổ vô khuẩn 1 chiều hiện đại, với quy trình gây mê hồi sức an toàn, ứng dụng chiến lược đường thở khó DAS, và được chăm sóc hậu phẫu toàn diện 24/24 để nhanh hồi phục.