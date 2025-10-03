Fanpage aFamily
Ba con Vương phi Kate buồn bã, "ghen tỵ ra mặt" vì mẹ đi sự kiện Hoàng gia một mình

Vương phi Kate tiết lộ ba con nhỏ tỏ ra “ghen tỵ ra mặt” khi mẹ được dự sự kiện Hoàng gia đặc biệt mà không cho theo cùng.

Trong chuyến thăm căn cứ RAF Coningsby ở Lincolnshire, Vương phi Kate gây chú ý không chỉ bởi hình ảnh thanh lịch thường thấy mà còn bởi tiết lộ thú vị về ba con nhỏ. Trò chuyện cùng một cậu bé tại sự kiện, bà mẹ ba con bật mí: "Các con tôi rất buồn vì không đi cùng. Đặc biệt là mấy cậu con trai".

Ba con Vương phi Kate buồn bã, &quot;ghen tỵ ra mặt&quot; vì mẹ đi sự kiện Hoàng gia một mình- Ảnh 1.


Đây là chuyến công du đầu tiên của Vương phi kể từ khi cô được Vua Charles chỉ định làm Đại diện Danh dự Không quân Hoàng gia. Tại đây, cô đã trực tiếp gặp gỡ đội phản ứng nhanh, tham quan máy bay Typhoon và cơ sở huấn luyện bay mô phỏng.

Ba con Vương phi Kate buồn bã, &quot;ghen tỵ ra mặt&quot; vì mẹ đi sự kiện Hoàng gia một mình- Ảnh 2.


Theo tờ Hello!, Kate còn chia sẻ thêm rằng Hoàng tử Louis, 7 tuổi, hiện "đang rất thích thú với ý tưởng trở thành phi công". Điều này khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng tới niềm đam mê hàng không của Thân vương William trước đây.

Ba con Vương phi Kate buồn bã, &quot;ghen tỵ ra mặt&quot; vì mẹ đi sự kiện Hoàng gia một mình- Ảnh 3.


Ngoài ra, Vương phi Kate cũng dành thời gian gặp gỡ và trò chuyện với gia đình các quân nhân đóng tại căn cứ, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến hậu phương - nơi tiếp thêm sức mạnh cho những người đang phục vụ đất nước.

10/03/2025
