2025 chưa thấy phim cổ trang nào cuốn thế này: Nữ chính hoàn hảo nhất quả đất, thống trị 42 quốc gia quá xứng đáng

Ra mắt kể từ ngày 23/8, bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa (tựa Anh: Bon Appetit, Your Marjesty) đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt cực kỳ lớn. Tác phẩm mới của đài tvN khởi đầu với rating ấn tượng 4.856% ở tập đầu và tăng mạnh lên mức 6.642% ở tập 2, qua đó dẫn đầu khung giờ phát sóng.

Ngự Trù Của Bạo Chúa do Yoona và Lee Chae Min đóng chính đang gây sốt.

Không chỉ tạo ra tiếng vang lớn ở trong nước mà Ngự Trù Của Bạo Chúa còn mạnh mẽ công phá thị trường quốc tế. Bằng chứng là việc phim nhanh chóng chiếm giữ vị trí top 1 Netflix toàn cầu, lập thế thống trị tại 42 quốc gia.

Ngự Trù Của Bạo Chúa chiếm top 1 Netflix toàn cầu.

Cho những ai chưa biết, bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa được chuyển thể từ nguyên tác Bon Appétit, Your Majesty của tác giả Park Guk Jae. Bộ phim xoay quanh mối tình giữa hai con người tới từ hai thời không khác nhau là Yeon Ji Young và Lee Heon. Trong khi Yeon Ji Young là một nữ đầu bếp trẻ tuổi tài giỏi ở thời hiện đại, Lee Heon lại là vị bạo quân ở lịch sử. Hai người gặp nhau khi Yeon Ji Young bất ngờ xuyên không về 500 năm trước.

Yoona và Lee Chae Min tạo phản ứng hóa học cực tốt với nhau.

Tác giả nguyên tác dành những lời có cánh cho bộ phim cũng như cặp đôi diễn viên chính.

Trong 2 tập đầu tiên, Ngự Trù Của Bạo Chúa đã mang tới nhiều khoảnh khắc hài hước cực duyên. Đảm nhận vai nữ chính Yeon Ji Young, Yoona không chỉ khoe nhan sắc xinh đẹp vô cùng mà còn thể hiện diễn xuất rất tự nhiên. Cô nhận nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như là từ chính tác giả nguyên tác. Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, tác giả Park Guk Jae viết rằng Yoona chính là người thích hợp nhất để đưa nhân vật Yeon Ji Young lên màn ảnh.

Về phần nam chính Lee Chae Min, anh từng là cái tên khiến khán giả cảm thấy không quá hài lòng. Lý do là bởi ban đầu, vai nam chính thuộc về Park Sung Hoon - người từng tạo được tiếng vang với The Glory và Squid Game, đồng thời cũng tỏ ra rất hợp vai bạo chúa Lee Heon.

Thế nhưng sau đó, vì ồn ào bài đăng nhạy cảm mà Park Sung Hoon không tiếp tục dự án này, để rồi một gương mặt trẻ như Lee Chae Min được lựa chọn để thay thế. Dẫu vậy khi phim phát sóng, Lee Chae Min đã xua tan những hoài nghi khi thể hiện tốt hình tượng của một nhà vua trẻ tuổi, đồng thời tạo phản ứng hóa học tràn màn hình với Yoona.