"Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng": Áo quần đẹp mê mẩn của Xa Thi Mạn, Mễ Tuyết 65 tuổi xuất hiện trẻ trung

Bộ phim Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng do Xa Thi Mạn, Doãn Chính, Huỳnh Hiểu Minh đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng trên hệ thống IQiyi - Trung Quốc.

Bộ phim có nội dung xoay quanh 3 nhân vật là Trình Phượng Đài (Huỳnh Hiểu Minh), Thương Tế Nhị (Doãn Chính) và Phạm Tương Nhi (Xa Thi Mạn).

Trình Phượng Đài tuy đã có vợ đẹp là Phạm Tương Nhi nhưng vẫn giữ mối quan hệ tri âm tri kỷ khó nói cùng Thương Tế Nhị.

Thông qua cách diễn giải của bộ phim, Thương Tế Nhị - Trình Phượng Đài cùng có sự yêu mến dành cho Kinh Kịch. Suốt 28 tập đã phát sóng, Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng cũng mang đến khá nhiều cảnh hát kịch ấn tượng.

Loạt hình ảnh phân tích sự tỉ mỉ, tinh tế trên trang phục của các diễn viên.

Ngoài nội dung hấp dẫn, Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng còn được khen ngợi bởi phần mỹ thuật đẹp mắt. Mới đây, ekip sản xuất đã tung ra loạt ảnh đặc tả trang phục cho dàn diễn viên chính.

Xa Thi Mạn.

Vì Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng do Vu Chính sản xuất nên phục trang xuất hiện trong phim có nhiều nét tương đồng với siêu phẩm cung đấu Diên Hi công lược. Các gam màu được sử dụng khá hài hòa, đường nét cắt may trên trang phục cũng thể hiện sự tinh tế và bắt mắt.

Huỳnh Hiểu Minh.

Doãn Chính.

Lưu Mẫn.

Mễ Nhiệt.

Nhân vật Phạm Tương Nhi của Xa Thi Mạn là kiểu phụ nữ cổ điển, coi trọng nề nếp gia phong. Thế nên phục trang của cô khá kín đáo. Còn Trình Phượng Đài - Huỳnh Hiểu Minh lại là thương gia tiếp thu nền văn hóa cấp tiến, trang phục của anh thể hiện nét quyền lực, giàu có và hiện đại.



Ngoài phần phục trang, khán giả quan tâm Bên tóc mai không phải Hải Đường Hồng còn xôn xao bàn tán về nhân vật do Mễ Tuyết đóng. Mễ Tuyết chỉ xuất hiện thoáng qua với vai khách mời, dẫu vậy nữ diễn viên 65 tuổi vẫn để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem. Dù đã bước vào lứa U70 song Mễ Tuyết vẫn giữ được sự tươi mới, rực rỡ.