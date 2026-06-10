Theo trang Elephant News, một bé trai 5 tuổi ở Trịnh Châu (Trung Quốc), đột nhiên bị tức ngực, khó thở và ho dai dẳng, khó chịu. Sau khi khám tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện những mảng trắng lan rộng ở cả hai phổi và chẩn đoán bé bị viêm phổi do hóa chất.

Các bác sĩ cho biết bé đã vô tình hít phải thuốc xịt kem chống nắng khi mẹ đang xịt cho bé.

Khác với kem chống nắng và sữa dưỡng thể, tác hại của kem chống nắng dạng xịt nằm hoàn toàn ở "nguy cơ hít phải"! Kem chống nắng dạng xịt chứa một lượng lớn các hạt siêu mịn, dung môi dễ bay hơi, oxit kẽm, dioxit titan và các thành phần hóa học khác. Thông thường, kem chống nắng khi thoa chỉ bám trên bề mặt da. Tuy nhiên, khi được phun sương, các hạt trong kem chống nắng cực kỳ nhỏ, dễ dàng vượt qua hàng rào mũi và miệng, đi thẳng vào khí quản và phế nang qua đường hô hấp.

Khi các hóa chất lạ này xâm nhập vào phổi, hệ thống miễn dịch của cơ thể ngay lập tức kích hoạt các cơ chế phòng vệ, tạo ra một "phản ứng chống lại" dữ dội có thể gây phù phổi và tiết dịch viêm lan rộng trong thời gian ngắn. Đây chính là điều mà các bác sĩ gọi là bệnh phổi trắng do dị ứng!

Loại bệnh phổi trắng này khác với bệnh phổi trắng do virus; nó không phải do virus gây ra, mà là do tổn thương phổi cấp tính gây ra bởi việc hít phải hóa chất.

Các triệu chứng có vẻ tương tự, nhưng mức độ nguy hiểm thì như nhau:

- Triệu chứng nhẹ: Ho khan thường xuyên, cảm giác vướng cổ họng, viêm mũi, các cơn hen suyễn đột ngột.

- Mức độ trung bình: Cảm giác tức ngực, khó thở, thở gấp, viêm phổi nhẹ.

- Nghiêm trọng: Phù phổi lan rộng, khó thở, và trong trường hợp nặng, suy hô hấp.

Điều đáng sợ hơn nữa là tổn thương này diễn ra âm thầm và tích lũy theo thời gian. Thỉnh thoảng phun thuốc có thể chỉ gây khó chịu nhẹ, nhưng về lâu dài, việc phun thuốc không đúng cách có thể dẫn đến tổn thương phổi tích lũy không thể phục hồi!

Cách sử dụng kem chống nắng dạng xịt đúng cách!

Hãy nhớ kỹ thuật xịt kem an toàn này và bạn sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự nữa!

- Tuyệt đối không xịt vào mặt: Để bảo vệ da mặt khỏi ánh nắng mặt trời, chỉ sử dụng kem hoặc sữa chống nắng! Chỉ sử dụng xịt chống nắng để dặm lại vùng da cổ, tay, chân và các bộ phận khác trên cơ thể.

- Sử dụng ở khu vực ngoài trời có thông gió: Trong suốt quá trình thực hiện, hãy tránh xa những không gian kín. Đảm bảo phun thuốc ở khu vực ngoài trời thoáng đãng, thông gió tốt để tránh hít phải hơi thuốc tích tụ.

- Nhắm mắt lại, nín thở và giữ miệng, mũi tránh xa khỏi miệng và mũi: Khi xịt, hãy cúi đầu, nhắm mắt, nín thở và tránh xịt trực tiếp vào miệng và mũi. Sau khi xịt, đợi vài giây cho đến khi sương tan hết rồi mới ngẩng đầu lên thở.

- Không nên sử dụng kem chống nắng dạng xịt cho trẻ em: Để bảo vệ da trẻ em khỏi ánh nắng mặt trời, lựa chọn hàng đầu là sử dụng các biện pháp vật lý (mũ, quần áo chống nắng) kết hợp với kem chống nắng bôi ngoài da, loại bỏ mọi nguy cơ hít phải các loại xịt chống nắng.

- Tránh ngọn lửa trần và nhiệt độ cao: Các loại kem chống nắng dạng xịt có chứa dung môi dễ cháy, và có nguy cơ gây cháy nổ nếu xịt ở nhiệt độ cao hoặc gần ngọn lửa trần.

Nguồn và ảnh: Sina