Một giọt WelKids® ADEK – Đủ bộ tứ vàng, nuôi con khỏe mạnh toàn diện

Sở hữu công thức "4 trong 1", TPBVSK WelKids ADEK là giải pháp bổ sung đa vi chất tối ưu được nhiều phụ huynh lựa chọn để hỗ trợ tăng cường sức khỏe và nâng cao đề kháng cho con, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh.

Sản phẩm tiên phong chứa đầy đủ 4 vitamin thiết yếu A, D3, E, K2

Khác với các sản phẩm bổ sung đơn lẻ, TPBVSK WelKids ADEK là sản phẩm tiên phong chứa đầy đủ 4 vitamin A, D3, E, K2 trong cùng một công thức, hướng đến nhu cầu bổ sung vi chất hằng ngày cho trẻ, đặc biệt ở nhóm vitamin có liên quan đến chức năng miễn dịch, hấp thu canxi và quá trình khoáng hóa xương.

Trong đó, vitamin A với vai trò bảo vệ từ bên ngoài, hỗ trợ duy trì hàng rào miễn dịch tự nhiên tại da, mắt, đường hô hấp và đường ruột. Đây là những "lá chắn" đầu tiên, đặc biệt quan trọng với trẻ nhỏ khi hệ miễn dịch và hệ tiêu hoá vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Cùng với vitamin A, vitamin E đóng vai trò là chất chống oxy hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động ổn định. Sự kết hợp giữa vitamin A và vitamin E tạo nên nền tảng hỗ trợ bảo vệ cơ thể trẻ từ bên ngoài lẫn bên trong.

Ở nhóm dưỡng chất hỗ trợ sức khoẻ xương và răng, vitamin D3 giúp tăng hấp thu canxi - vi chất quan trọng cho quá trình phát triển hệ xương. Vitamin K2 tham gia vào quá trình carboxyl hóa osteocalcin, hoạt hoá và gắn canxi vào mô xương. Bộ đôi D3 K2 vì vậy thường được nhắc đến trong các công thức hỗ trợ hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả.

Kết hợp 4 vitamin A, E, D3, K2 trong một công thức giúp hỗ trợ nâng cao và tăng cường đề kháng, xây dựng nền tảng vững chắc cho trẻ lớn lên khỏe mạnh mỗi ngày. Với TPBVSK WelKids ADEK, việc bổ sung vi chất hằng ngày cho con trở nên dễ dàng và thuận tiện, đồng thời hạn chế tình trạng phải sử dụng nhiều sản phẩm riêng lẻ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Hàm lượng theo khuyến nghị

Theo khảo sát dinh dưỡng SEANUTS II được công bố vào 2022, khẩu phần ăn của trẻ em Việt Nam vẫn chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị với 90% thiếu vitamin D và 70% thiếu vitamin A. Thực tế này cho thấy việc đảm bảo đủ vi chất chỉ từ bữa ăn hằng ngày không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhất là khi hàm lượng vi chất trong thực phẩm có thể bị hao hụt trong quá trình chế biến.

Nhằm giải quyết vấn đề này, TPBVSK Welkids ADEK được thiết kế theo hàm lượng khuyến nghị của Bộ Y Tế cho trẻ từ 0 tháng tuổi. Mỗi 6 giọt sản phẩm chứa: 400mcg vitamin A dưới dạng Retinyl Palmitate, 400IU vitamin D3 dưới dạng Cholecalciferol, 4mg vitamin E và 22,5 mcg vitamin K2. Liều lượng này giúp phụ huynh dễ theo dõi và hạn chế sai sót trong quá trình bổ sung vi chất hằng ngày cho trẻ.

Bổ sung đúng và đủ hàm lượng chuẩn khuyến cáo khoa học hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bé.

Thành phần quen thuộc trong các nghiên cứu dinh dưỡng trẻ em

Để tối ưu chất lượng, TPBVSK Welkids ADEK nhập khẩu nguyên liệu từ tập đoàn DSM (Thụy Sĩ) với các vitamin A, D, E đạt chuẩn Quali® A, D, E. Trong đó, vitamin K2-MK7 chất lượng cao mang nhãn hiệu MenaQ7® đã được đề cập trong 22 nghiên cứu lâm sàng liên quan đến chuyển hóa canxi.

Ngoài ra, TPBVSK Welkids ADEK sử dụng dầu olive hữu cơ đạt chuẩn EU Organic làm dầu nền, giúp hoà tan các vitamin tan trong dầu như A, D3, E và K2, từ đó, hỗ trợ trẻ hấp thu vi chất thuận lợi và phát huy công dụng lên sức khoẻ. Đồng thời, WelKids ADEK sử dụng dầu olive đạt tiêu chuẩn hữu cơ EU Organic, đảm bảo tính thân thiện và an toàn cao với hệ tiêu hoá còn non nớt của trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

1 giọt tiện lợi, 4 dưỡng chất vàng, con khỏe mạnh toàn diện

WelKids ADEK được các bậc phụ huynh đánh giá tích cực nhờ thiết kế phân liều tiện lợi và kiểm soát liều lượng dễ dàng nhờ đầu pipet nhỏ giọt. Chỉ từ 6 giọt mỗi ngày là đã bổ sung đủ đồng thời cả bốn nhóm vi chất - giúp quá trình chăm con vừa đảm bảo chất lượng mà vẫn tiện lợi, tiết kiệm.

Thiết kế đầu pipet nhỏ giọt giúp mẹ dễ dàng kiểm soát liều và thao tác mỗi ngày.

Nhập khẩu chính ngạch Châu Âu

TPBVSK WelKids® ADEK được nhập khẩu chính ngạch từ Ba Lan (Châu Âu) và phân phối bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam. Đơn vị này cũng chịu trách nhiệm men vi sinh BioGaia tại Việt Nam với gần 11 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển Dược phẩm, Thực phẩm chức năng và Thiết bị y tế, đặc biệt là nhóm sản phẩm Sản - Nhi chất lượng toàn cầu.

TPBVSK WelKids® ADEK chứa 4 vitamin thiết yếu - giải pháp hỗ trợ tăng cường sức khoẻ, nâng cao sức đề kháng được nhiều cha mẹ Việt ưa chuộng. Sản phẩm được vinh danh trong chương trình Tự hào thương hiệu Việt Nam với "Sản phẩm - dịch vụ tốt nhất vì người tiêu dùng 2024".

TPBVSK WelKids® ADEK hiện có mặt rộng rãi tại các hệ thống nhà thuốc và cửa hàng mẹ và bé uy tín trên toàn quốc.