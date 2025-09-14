Ngày 12/9/2009, tại cung điện Hampton Court, Sophie Winkleman chính thức nên duyên cùng Lord Frederick Windsor – con trai duy nhất của Vương tử và Vương phi Michael xứ Kent, đồng thời là anh em họ đời thứ hai của Vua Charles và đời thứ ba của Thân vương William cùng Vương tử Harry.

Tưởng rằng đó sẽ là một hôn lễ trong mơ, nhưng với Sophie, ký ức về ngày trọng đại lại khá… "dở khóc dở cười". Trong cuộc phỏng vấn với Tatler năm 2024, cô chia sẻ: "Tôi không biết ai trong đám cưới cả. Tôi có vài người bạn thân, còn lại toàn là những khuôn mặt xa lạ".

Trái ngược với nhiều cô dâu muốn kiểm soát mọi chi tiết, Sophie hoàn toàn để mẹ chồng – Vương phi Michael xứ Kent toàn quyền sắp xếp, từ khách mời, váy cưới cho tới lễ trình diễn. Nữ diễn viên thậm chí không chuẩn bị cả kiểu tóc cho mình. "Tôi nhất quyết không muốn biến thành một 'bridezilla', đến mức không cả nghĩ xem tóc mình sẽ làm thế nào. Và rồi nó trông thật khủng khiếp", Sophie kể lại.

Khi bước vào lễ đường, câu nói đầu tiên cô thốt ra với chồng là: "Em xin lỗi vì mái tóc". Lord Frederick cũng bật cười: "Trời ơi, em đã làm gì vậy?" và đó là khoảnh khắc duy nhất còn đọng lại rõ rệt trong ký ức của cô về hôn lễ Hoàng gia này.

Dù "tai nạn tóc cưới" trở thành giai thoại, Sophie và Lord Frederick vẫn có một cuộc hôn nhân bền vững. Họ đã kỷ niệm 16 năm chung sống vào ngày 12/9 vừa qua, và là cha mẹ của hai cô con gái đáng yêu: Maud (12 tuổi) và Isabella (9 tuổi).

Gia đình nhỏ này không thường xuyên xuất hiện cùng Hoàng gia Anh, nhưng theo truyền thông, họ dự kiến sẽ có mặt tại tang lễ của Vương phi xứ Kent – cô ruột của Lord Frederick vào ngày 16/9. Vương phi qua đời ngày 4/9/2025, hưởng thọ 92 tuổi.

Đặc biệt, chính Vương phi xứ Kent cũng từng góp phần tạo nên dấu ấn trong lễ cưới của Sophie và Frederick. Sophie tiết lộ: "Bà đã giới thiệu tôi với nhạc sĩ John Rutter và gợi ý bản Soave sia il vento từ vở opera Così Fan Tutte. Thật tuyệt vời khi được nghe các cậu bé hợp xướng của Hampton Court trình bày ca khúc ấy trong ngày cưới".

Theo MC