Bệnh viện 19-8 mới đây thông tin, chiều 17/9/2026, sau cơn mưa lớn, Khoa Mắt của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương mắt rất nặng.

Theo như gia đình kể lại, trong lúc một bạn học bật ô, phần đầu nhọn bất ngờ lao thẳng vào mắt em. Tai nạn chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đã gây vỡ nhãn cầu, tổn thương có thể khiến trẻ mất thị lực vĩnh viễn, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, thậm chí không giữ được nhãn cầu.

Bệnh viện 19-8 mới đây thông tin, chiều 17/9/2026, sau cơn mưa lớn, Khoa Mắt của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi 13 tuổi bị chấn thương mắt rất nặng. (Ảnh: BV)

Một chiếc ô vốn rất quen thuộc, nhưng khi bật ở khoảng cách gần hoặc dùng để đùa nghịch, đầu ô có thể trở thành vật gây thương tích nguy hiểm. Ngoài ô, cha mẹ và thầy cô cũng cần lưu ý những vật có đầu nhọn như bút, thước, que gỗ, cành cây và các loại đồ chơi bắn với tốc độ cao.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh trong những ngày mưa, hãy thường xuyên nhắc trẻ:

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh trong những ngày mưa, hãy thường xuyên nhắc trẻ. (Ảnh: BV)

Không bật hoặc đóng ô khi có người đứng đối diện.

Hướng đầu ô xuống đất hoặc ra khoảng trống trước khi mở.

Không chạy nhảy, đùa nghịch hay dùng ô làm đồ chơi.

Nên chọn loại ô có đầu bo tròn.

Nếu trẻ bị vật nhọn đâm vào mắt:

Không dụi hoặc ấn vào mắt.

Không tự rút dị vật.

Không rửa mắt, nhỏ thuốc hay bôi bất cứ thứ gì.

Không băng ép lên mắt bị thương.

Cần che mắt nhẹ nhàng bằng vật sạch, không tạo áp lực và đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt.

Với chấn thương mắt nặng, từng giờ đều rất quan trọng đối với khả năng giữ lại nhãn cầu và thị lực. Một lời nhắc trước khi trẻ bật ô có thể ngăn được hậu quả kéo dài suốt đời.