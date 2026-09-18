Lời khuyên cho tất cả những ai thích ăn dưa hấu

Dưa hấu là loại quả quen thuộc trong những ngày nóng. Phần thịt quả chứa khoảng 92% nước, đồng thời cung cấp vitamin C, vitamin A, kali và lycopene - một carotenoid tạo nên màu đỏ đặc trưng của dưa hấu. Một cốc dưa hấu chỉ khoảng 46,5 kcal.

Vì vậy, dưa hấu hoàn toàn có thể nằm trong một chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn loại quả này, có một số điều đơn giản nhưng đáng lưu ý.

1. Đừng nghĩ dưa hấu chỉ có nước

Nhiều người chỉ nghĩ dưa hấu là một loại quả giúp giải khát. Trên thực tế, ngoài lượng nước cao, dưa hấu còn cung cấp một số vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), dưa hấu cung cấp kali, magie, vitamin C, vitamin A và beta-carotene. Đặc biệt, màu đỏ của dưa hấu đến từ lycopene, một chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng ghi nhận dưa hấu là nguồn cung cấp lycopene và nhiều hợp chất thực vật khác. Điều này không có nghĩa ăn dưa hấu sẽ trực tiếp phòng hoặc chữa một căn bệnh cụ thể. Đơn giản hơn, đây là một loại trái cây có thành phần dinh dưỡng đáng kể và có thể được đưa vào chế độ ăn đa dạng.

2. Có thể ăn dưa hấu để bổ sung nước, nhưng đừng dùng nó thay hoàn toàn nước uống

Dưa hấu chứa khoảng 92% nước, vì vậy đây là một trong những loại thực phẩm góp phần cung cấp nước cho cơ thể. Mayo Clinic cũng liệt kê dưa hấu trong nhóm trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa có thể dùng dưa hấu để thay thế hoàn toàn nước lọc. Nước uống vẫn là nguồn cung cấp dịch quan trọng, đặc biệt khi thời tiết nóng, vận động nhiều hoặc cơ thể đang mất nước.

Dưa hấu chứa khoảng 92% nước, vì vậy đây là một trong những loại thực phẩm góp phần cung cấp nước cho cơ thể. (Ảnh: Brie Goldman)

Một vài miếng dưa hấu trong bữa phụ có thể vừa cung cấp nước vừa bổ sung năng lượng và chất dinh dưỡng. Nhưng nếu đang khát, hãy uống nước thay vì chỉ ăn thêm thật nhiều dưa hấu.

3. Đừng bỏ qua việc rửa cả quả dưa trước khi bổ

Đây là thói quen đặc biệt quan trọng nhưng nhiều người thường quên vì phần vỏ dưa hấu không được ăn.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo phải rửa rau quả tươi dưới vòi nước chảy trước khi cắt hoặc ăn, kể cả những loại có vỏ không ăn được. Lý do là vi khuẩn và bụi bẩn trên bề mặt có thể được đưa từ vỏ vào phần thịt quả thông qua dao khi cắt. FDA khuyến nghị với các loại quả có vỏ cứng như dưa, có thể chà nhẹ bề mặt bằng bàn chải sạch dành cho rau quả.

Vì vậy, đừng nghĩ “chỉ ăn phần ruột nên không cần rửa”. Hãy rửa sạch quả dưới vòi nước trước khi bổ, sau đó sử dụng dao và dụng cụ sạch.

4. Dưa hấu đã bổ cần được bảo quản khác với quả nguyên

Một quả dưa hấu nguyên vẹn có thể để ở điều kiện phù hợp, nhưng sau khi đã cắt, vấn đề an toàn thực phẩm trở nên quan trọng hơn.

FDA khuyến cáo dưa hấu đã cắt nên được bảo quản lạnh. Hướng dẫn của cơ quan này nêu rằng dưa đã cắt cần được giữ ở nhiệt độ từ 5°C trở xuống; nếu để dưa đã cắt ở nhiệt độ không được kiểm soát quá 4 giờ thì nên bỏ đi.

USDA cũng khuyến cáo với dưa đã cắt, cần giữ lạnh và không sử dụng những quả có dấu hiệu hư hỏng rõ ràng.

Đây là lý do không nên bổ cả quả dưa rồi để trên bàn ăn hoặc trong căn bếp nóng suốt nhiều giờ. Nếu chưa ăn hết, hãy cho phần còn lại vào hộp sạch và bảo quản trong tủ lạnh.

Dưa hấu là một lựa chọn trái cây giàu nước, tương đối ít năng lượng và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, trong đó có lycopene. Nhưng một thói quen ăn uống tốt không chỉ nằm ở việc chọn một loại quả “tốt cho sức khỏe”, mà còn ở lượng ăn, tình trạng sức khỏe của mỗi người và cách bảo quản thực phẩm.