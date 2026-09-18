UBND TP Quảng Ninh đang chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các bước chuẩn bị đầu tư 2 dự án bệnh viện đa khoa tại phường Hồng Gai và phường Hoành Bồ để tăng khả năng phục vụ người dân.

Hiện trạng bệnh viện đa khoa TP. Quảng Ninh.

Tại phường Hồng Gai, Bệnh viện Đa khoa thành phố được nghiên cứu xây dựng trên cơ sở tổ chức lại toàn bộ không gian, hạ tầng tại vị trí Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh hiện nay.

Bệnh viện dự kiến có quy mô khoảng 1.000 giường, được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, có các chức năng khám chữa chuyên sâu, hiện đại theo mô hình bệnh viện tuyến cuối của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ sở này cũng sẽ từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế về quản lý, kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao, chuyên sâu cho người dân và du khách.

UBND TP Quảng Ninh giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực I khẩn trương hoàn thiện báo cáo, tổ chức thi thiết kế kiến trúc công trình và thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Phối cảnh bệnh viện đa khoa TP. Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Cùng với bệnh viện tại Hồng Gai, thành phố đang nghiên cứu Dự án Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh tại phường Hoành Bồ.

Dự án được yêu cầu nghiên cứu đầu tư đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị y tế, công nghệ đến các công trình phụ trợ. Bệnh viện được định hướng theo tiêu chuẩn hiện đại, thông minh, có khả năng triển khai đồng bộ các kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số toàn diện và dành dư địa mở rộng sau năm 2035.

Đáng chú ý, khu vực này không chỉ phục vụ chức năng khám, chữa bệnh. Theo định hướng, dự án còn dành không gian phát triển trường đại học, trung tâm nghiên cứu y tế, bệnh viện Ung Bướu cùng hệ thống nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các công trình liên quan.