Những ngày cuối năm, trong buổi họp mặt bạn bè, tôi lại có dịp gặp chị - người mà mỗi lần nhìn thấy tôi đều có chút… ngỡ ngàng. Chị hơn tôi gần 10 tuổi, đã bước qua tuổi 40, nhưng làn da vẫn căng mịn, gương mặt tươi tắn, vóc dáng gọn gàng đến mức nếu không nói, nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ chúng tôi chỉ ngang tuổi nhau.

Tò mò xen lẫn ngưỡng mộ, tôi đánh liều hỏi chị bí quyết giữ gìn nhan sắc. Tôi cứ nghĩ chị sẽ chia sẻ về mỹ phẩm đắt tiền hay một liệu trình chăm sóc da cầu kỳ nào đó. Nhưng chị chỉ cười, bảo rằng bí quyết của chị lại nằm ở những thói quen rất đời thường, đặc biệt là một món ăn mà chị duy trì suốt nhiều năm: Cá chép.

Cá chép: Món ăn quen nhưng lại được xem là "thực phẩm quý"

Thú thật, trước đây tôi chỉ nghĩ cá chép là món ăn dân dã, thường xuất hiện trong các dịp lễ Tết hoặc trong mâm cơm gia đình. Nhưng khi nghe chị kể, tôi mới biết loại cá này từ lâu đã được Đông y xem là thực phẩm có giá trị bồi bổ cơ thể, đặc biệt phù hợp với phụ nữ.

Trong "Cương mục y học Trung Quốc thời lý" cũng từng ghi nhận: "Cá chép là dương tính trong âm tính, có tác dụng tiểu tiện, có thể chữa được bệnh khi kết lạnh, nướng lên thì hỏa, có phát phong hàn, bình phổi thông sữa, làm sạch đường tiêu hóa, bài tiết và trừ khử được tả độc sưng tấy".

Người Trung Quốc cổ đại từng liệt đuôi cá chép vào một trong "bát trân" (8 cái quý) ngang với chân gấu. Nhà y học thời Hậu Lương - Ðào Hoàng Cảnh (Trung Quốc) đã gọi cá chép là "Chư ngư chi trưởng, vi thực phẩm thưởng vị" (cá chép đứng đầu các loại cá, là loại thực phẩm đứng đầu vị).

Nghiên cứu của y học hiện đại cũng cho thấy, việc ăn cá chép cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Trong mỗi 100g thịt cá chép tươi có chứa: 17,6g protid; 4,1g lipid; 25mg vitamin A; 0,09mg vitamin B2; 2,7mg vitamin PP; 1,27mg vitamin E; 33mg Mg; 2,08mg Zn; 15,38mg Se. Trong đó, thành phần protein amino axit trong cá chép tương đương với thành phần protein amino axit mà cơ thể cần, rất dễ dàng để hấp thụ. Nó là dạng chất đạm chất lượng cao, chất xơ tốt, hàm lượng nước nhiều hơn, do đó thịt rất mềm và tinh mịn.

Bí quyết dưỡng nhan giản dị của người phụ nữ tuổi 40

Chị bạn tôi kể rằng chị không ăn cá chép theo kiểu "bồi bổ cấp tốc", mà duy trì thói quen ăn đều đặn như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Mỗi tuần, chị thường nấu các món đơn giản như cháo cá chép, cá chép kho gừng hoặc canh cá chép nấu rau.

Theo chị, những món ăn này không chỉ dễ ăn mà còn giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa. Chị đặc biệt thích món cháo cá chép vì vừa ấm bụng, vừa giúp cơ thể thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Điều khiến tôi ấn tượng là chị không xem món ăn này như một "liều thuốc làm đẹp", mà đơn giản là cách chăm sóc cơ thể từ bên trong. Chị vẫn giữ thói quen ngủ sớm, uống đủ nước, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và duy trì tinh thần lạc quan. Cá chép chỉ là một phần trong lối sống lành mạnh mà chị lựa chọn.

Khi phụ nữ bước qua tuổi 30, việc chăm sóc cơ thể cần thay đổi

Sau tuổi 30, nhiều phụ nữ bắt đầu nhận thấy những thay đổi rõ rệt về làn da, vóc dáng và sức khỏe. Quá trình trao đổi chất có xu hướng chậm lại, cơ thể dễ tích mỡ hơn và làn da cũng dễ xuất hiện dấu hiệu lão hóa.

Chính vì vậy, việc bổ sung dinh dưỡng hợp lý thông qua thực phẩm tự nhiên ngày càng được nhiều người quan tâm. Những món ăn giàu protein, vitamin và khoáng chất như cá chép có thể góp phần giúp cơ thể duy trì sự cân bằng dinh dưỡng, từ đó hỗ trợ sức khỏe và vẻ ngoài.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh rằng không có thực phẩm nào có thể thay thế hoàn toàn một chế độ sống khoa học. Việc ăn uống cần kết hợp với vận động, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần tích cực để mang lại hiệu quả lâu dài.

Một góc nhìn khác về việc giữ gìn nhan sắc

Sau câu chuyện với chị bạn, tôi nhận ra rằng chăm sóc bản thân không nhất thiết phải bắt đầu từ những phương pháp phức tạp hay tốn kém. Đôi khi, những thói quen nhỏ như lựa chọn thực phẩm phù hợp, ăn uống điều độ và quan tâm đến sức khỏe mỗi ngày lại chính là nền tảng giúp phụ nữ duy trì vẻ tươi trẻ theo thời gian.

Giờ đây, trong thực đơn gia đình, tôi bắt đầu thêm món cá chép vào những bữa ăn cuối tuần. Không phải vì kỳ vọng một sự thay đổi tức thì, mà vì tôi hiểu rằng chăm sóc cơ thể là một hành trình dài, cần sự kiên trì và lắng nghe chính mình.

Có lẽ, điều khiến chị bạn tôi trẻ lâu không chỉ nằm ở một món ăn cụ thể, mà còn ở cách chị trân trọng sức khỏe và tận hưởng cuộc sống một cách nhẹ nhàng, bền bỉ theo năm tháng.