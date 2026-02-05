Bác sĩ nói thẳng: Rất nhiều người đang hiểu sai về ung thư - đây mới là mối nguy thực sự

Đôi khi, chúng ta khó tránh khỏi lo lắng về sức khỏe của mình và một trong những mối bận tâm của nhiều người là ung thư cùng các nguyên nhân gây ra căn bệnh này. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã được nghe không ít thông tin đúng sai lẫn lộn về căn bệnh đáng sợ này. Tuy nhiên, có những điều quan trọng bạn cần biết để giúp cải thiện sức khỏe tốt hơn.

Bác sĩ người Anh Emil Gadimali, nhà sáng lập CutKilo – nền tảng giảm cân có hàng trăm nghìn người theo dõi trên Instagram – cho biết nhiều người thực sự lo sợ ăn một số loại thực phẩm vì những tin đồn lan truyền lâu nay. Gần đây, ông đã dành thời gian chia sẻ rõ ràng những điều mọi người cần hiểu đúng.

Từ bánh mì nướng cháy, nước ngọt có gas cho đến các bữa ăn chế biến bằng lò vi sóng, những hiểu lầm xoay quanh mối liên hệ giữa thực phẩm và ung thư xuất hiện ở khắp nơi. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng việc tập trung vào những yếu tố sai lầm có thể khiến chúng ta bỏ qua các yếu tố lối sống thực sự quan trọng.

“Mọi người thường lo lắng rằng chỉ một loại thực phẩm cụ thể nào đó sẽ gây ung thư,” bác sĩ Emil nói. “Trên thực tế, nguy cơ ung thư được hình thành từ các thói quen kéo dài trong nhiều năm, chứ không phải từ một bữa ăn hay một thành phần đơn lẻ.”

Bác sĩ cho biết nguy cơ ung thư được hình thành từ các thói quen kéo dài trong nhiều năm, chứ không phải từ một bữa ăn hay một thành phần đơn lẻ.

Những thực phẩm thường bị đổ lỗi

Có bằng chứng cho thấy thịt đỏ và rượu có liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn. Trong đó, thịt chế biến sẵn là một trong số ít nhóm thực phẩm có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và có thể cả các loại ung thư khác.

“Có bằng chứng rõ ràng cho thấy việc thường xuyên ăn các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông hay salami có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn,” vị bác sĩ cho biết thêm. “Điều đó hoàn toàn khác với việc nói rằng thỉnh thoảng ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói sẽ gây ung thư.”

Đường cũng là mối lo phổ biến khác. “Đường không trực tiếp gây ung thư, và quan niệm cho rằng tế bào ung thư ‘ăn đường’ là một hiểu lầm,” ông nói. “Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều thực phẩm và đồ uống chứa đường như nước ngọt có ga, kẹo và bánh ngọt có thể góp phần gây tăng cân, và thừa cân thì làm tăng nguy cơ ung thư.”

Thực phẩm siêu chế biến, bao gồm các bữa ăn sẵn, đồ ăn đóng gói và đồ ăn nhanh mang về, cũng thường bị cho là thủ phạm. “Khá bất ngờ là hiện không có bằng chứng mạnh cho thấy thực phẩm siêu chế biến trực tiếp gây ung thư,” bác sĩ Emil cho biết.

“Vấn đề nằm ở chỗ chúng thường chứa nhiều chất béo, muối và đường, có thể dẫn đến béo phì theo thời gian. Bất chấp những câu chuyện gây hoang mang, các nghiên cứu chất lượng cao trên người vẫn chưa chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa việc ăn thực phẩm bị cháy, chẳng hạn như bánh mì nướng cháy, và ung thư.”

Những lo ngại không cần thiết khác bao gồm thực phẩm biến đổi gen, đồ ăn hâm bằng lò vi sóng và thực phẩm bảo quản trong hộp nhựa.

Ung thư là một nhóm bệnh nguy hiểm đặc trưng bởi sự phát triển mất kiểm soát của các tế bào cơ thể. (Ảnh minh họa)

Nguy cơ thường bị đánh giá thấp

Theo bác sĩ Emil, thừa cân là một trong những yếu tố nguy cơ ung thư lớn nhưng thường bị bỏ qua . “Thừa cân và béo phì là nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa lớn thứ hai tại Vương quốc Anh,” ông cho biết.

Thừa cân có liên quan đến ít nhất 13 loại ung thư, bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, gan, tuyến tụy và thận. Trong một số trường hợp, nguy cơ có thể tăng gấp đôi.

“Các tế bào mỡ dư thừa liên tục phát ra tín hiệu, giải phóng thêm hormone tăng trưởng và hormone sinh dục, đồng thời làm tăng mức độ viêm,” ông giải thích. “Điều này khiến các tế bào phân chia thường xuyên hơn bình thường, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư.”

Điều gì thực sự giúp giảm nguy cơ ung thư?

Các bác sĩ cho biết những biện pháp hiệu quả nhất đã được xác định rõ ràng, bao gồm duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, bảo vệ da khỏi tia UV, ăn chế độ cân bằng giàu rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa HPV khi phù hợp.

“Kết luận rất đơn giản,” bác sĩ Emil tiếp tục. “Hãy tập trung vào các yếu tố nguy cơ ung thư đã được chứng minh, thay vì những huyền thoại về thực phẩm. Những thói quen nhất quán và lâu dài quan trọng hơn rất nhiều so với việc lo lắng về từng loại đồ ăn riêng lẻ.”

Cũng cần lưu ý rằng không có cách nào có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, nếu bạn lo lắng về sức khỏe của mình, hãy liên hệ với bác sĩ gia đình để được tư vấn.



