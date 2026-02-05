Vận động vốn được xem là lá chắn phòng ung thư, vậy vì sao có người càng chạy lại càng rước nguy cơ? Các bác sĩ cho biết, vấn đề không nằm ở việc chạy, mà ở những thói quen sau khi chạy bộ buổi sáng, âm thầm gây hại cho cơ thể.

Ảnh minh họa

Trước hết là thói quen tắm ngay sau khi vận động . Khi cơ thể còn đẫm mồ hôi, mao mạch đã giãn nở, việc xối nước nóng khiến mạch máu tiếp tục giãn mạnh. Mô tuyến vú vốn rất nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ, nếu bị kích thích nhiệt lặp đi lặp lại trong thời gian dài, vi tuần hoàn tại chỗ có thể bị ảnh hưởng. Chưa kể, nhiều loại sữa tắm chứa thành phần có hoạt tính giống estrogen.

Trong trạng thái lỗ chân lông mở rộng sau vận động, các chất này dễ thấm qua da hơn, tạo thêm gánh nặng nội tiết. Vào mùa lạnh, nếu chạy xong tắm vội, không lau khô kỹ, cơ thể đang “mở cửa” lại gặp không khí lạnh xâm nhập, càng bất lợi.

Các bác sĩ khuyến cáo nên lau mồ hôi bằng khăn khô, chờ nhịp tim ổn định rồi mới tắm, đồng thời chọn sản phẩm làm sạch đơn giản, dịu nhẹ.

Sai lầm thứ hai đến từ việc bù dinh dưỡng . Không ít người coi bột protein hay thực phẩm bổ sung là “bắt buộc” sau khi chạy. Thực tế, nhiều sản phẩm chứa isoflavone đậu nành, một dạng estrogen thực vật, nếu dùng kéo dài và quá liều có thể làm rối loạn cân bằng hormone. Khi chế độ ăn hằng ngày đã đủ chất, việc bổ sung thêm chưa chắc có lợi.

Một số người lại dùng nước uống thể thao thay nước lọc, trong khi đồ uống nhiều đường dễ gây dao động đường huyết, gián tiếp ảnh hưởng đến các yếu tố tăng trưởng liên quan đến ung thư. Với chạy bộ cường độ vừa, nước lọc hoặc nước muối nhạt đã đủ.

Nguy hiểm hơn là thói quen chạy lúc bụng đói rồi ăn bù quá đà sau đó, thường là thực phẩm nhiều chất béo. Giải pháp đơn giản là ăn nhẹ trước khi chạy, như một quả chuối, và sau vận động ưu tiên protein chất lượng cùng ngũ cốc nguyên hạt.

Yếu tố thứ ba ít được để ý nhưng lại rất quan trọng là cảm xúc và tâm lý . Khi biến chạy bộ thành chỉ tiêu bắt buộc phải “hoàn thành”, áp lực tinh thần sẽ tích tụ. Nồng độ cortisol tăng kéo dài có thể làm suy giảm chức năng miễn dịch giám sát, vốn đóng vai trò quan trọng trong phòng ung thư.

Việc quá ám ảnh với tốc độ, lượng calo tiêu thụ trên vòng tay thông minh cũng khiến nhiều người rơi vào trạng thái lo âu, mà hệ thần kinh - nội tiết lại có mối liên hệ chặt chẽ với tuyến vú. Ngoài ra, bỏ qua tín hiệu cơ thể trong kỳ kinh nguyệt, vẫn duy trì chạy cường độ cao, có thể làm biến động hormone mạnh hơn.

Các bác sĩ khuyên nên giảm cường độ sau rụng trứng, chọn áo ngực thể thao có độ nâng đỡ tốt và cho cơ thể thời gian nghỉ cần thiết.

Xỏ giày ra chạy đã là một lựa chọn tốt cho sức khỏe. Nhưng vận động chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể. Tránh được những “quả mìn” ẩn sau thói quen chạy bộ buổi sáng, mỗi bước chân mới thực sự mang lại lợi ích. Lần tới khi buộc dây giày, có lẽ cũng nên dành vài giây nhìn lại xem thói quen của mình có đang cần được điều chỉnh hay không.

Nguồn và ảnh: Sohu