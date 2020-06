Bắt tạm giam nghi phạm giết bé 13 tuổi, đào hố vùi thi thể dưới cát

Sáng 23/6, VKSND tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh về khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An) về tội giết người.

Các Quyết định phê chuẩn đã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên để tống đạt và tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó như Tiền Phong thông tin, sáng 21/6, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu Đ.T.K.H. (13 tuổi) ở khu vực rừng dương thuộc thôn Phú Sơn (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Qua rà soát, cơ quan công an xác định Phạm Kim Phê là đối tượng có nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu H.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Phạm Kim

Phê khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 19h30 ngày 17/6, Phê cùng với 3 thanh niên ở thôn Hội Phú (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) rủ em N.P.N.A. và Đ.T.K.H. (cùng SN 2007, trú Phú Lương, An Ninh Đông) đến khu vực gành Đá Đĩa chơi. Sau đó, em N.A. có việc về nhà trước nên cả nhóm đến tiệm Internet ở xã An Ninh Tây.



Khoảng 23h cùng ngày, Phê chở H. về nhà, trên đường đi Phê nảy sinh ý định giao cấu với H. nên chở H. vào khu vực rừng dương gần cầu An Hải thuộc thôn Phú Sơn (An Ninh Đông).

Tại đây, H. đang ngồi bấm điện thoại, thì Phê ôm chặt H. từ phía sau, nên H. giãy giụa và bấm điện thoại gọi cho chị ruột nói “Chị ơi cứu em”. Đối tượng Phê đe dọa tắt máy nếu không sẽ đâm, rồi giật lấy điện thoại ném đi.

H. liền bỏ chạy thì Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân không giãy giụa nữa; Phê thực hiện hành vi giao cấu đối với H. Tiếp đó, Phê dùng tay đào một hố cạn dài khoảng 1m5 và kéo xác H. vào hố lấp cát và dùng lá cây che giấu.