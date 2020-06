Bắt khẩn cấp nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Phú Yên: Là đối tượng nghiện game, lêu lổng

Đại tá Phạm Hồng Sương - Trưởng công an huyện Tuy An thông tin, qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân Đỗ Thị Kim h. (13 tuổi, trú xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) bị sát hại vào khoảng 23 đến 24 giờ, ngày 17/6.

Được biết, nghi phạm sát hại cháu H. là đối tượng nghiện game, lêu lổng. Động cơ giết người của nghi phạm đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Phê khai nhận sau khi sát hại cháu H. đối tượng đã đào một hố cát trong rừng dương rồi bỏ thi thể nạn nhân xuống lấp đất lại nhằm che đậy hành vi phạm tội.

. Chân dung nghi phạm Phê.

Người nhà nạn nhân cho biết, cháu H. là con út trong gia đình. Trước nay cháu không đi chơi vào buổi tối. Tuy nhiên, tối ngày 17/6, H. xin đi ăn vặt cùng nhóm 6 người, trong đó có bạn cùng làng cũng tham gia nên gia đình đồng ý.

Như tin đã đưa, tối 17/6 H. xin phép gia đình đi ăn vặt cùng nhóm bạn 6 người ở xã An Ninh Đông.

Đến 23 giờ cùng ngày chị của H. nhận được một cuộc điện thoại theo số máy của H. Qua điện thoại chị của H. nghe tiếng em gái kêu cứu "chị ơi cứu em" rồi tắt máy.

Cánh rừng dương nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngay sau đó, người thân liên tục điện thoại vào số máy của cháu H. nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cháu H. đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau 4 ngày nổ lực tìm kiếm, sáng 21/6 lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu H. tại rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An).