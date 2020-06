Phẫn nộ lời khai đối tượng sát hại bé gái 13 tuổi: Bóp cổ nạn nhân đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại

Như trước đó đã đưa tin đã đưa, tối 17/6 H. xin phép gia đình đi ăn vặt cùng nhóm bạn 6 người ở xã An Ninh Đông.

Đến 23 giờ cùng ngày chị của H. nhận được một cuộc điện thoại theo số máy của H. Qua điện thoại chị của H. nghe tiếng em gái kêu cứu "Chị ơi cứu em" rồi tắt máy.

Ngay sau đó, người thân liên tục điện thoại vào số máy của cháu H. nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình cháu H. đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng 21/6 lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu H. tại rừng dương thuộc xã An Ninh Đông, giáp với xã An Hải (huyện Tuy An).