Vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại dã man ở Phú Yên: Gia đình nhận được tin nhắn "tống tiền" 20 triệu đồng

Vụ việc bé gái 13 tuổi ở Phú Yên bị sát hại dã man sau khi mất tích 4 ngày cùng với lời cầu cứu "Chị ơi cứu em" gây xôn xao dư luận.

Mới đây, ông Lê Trung Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Kim Phê (18 tuổi, trú xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Phê khai nhận sau khi sát hại cháu H. đối tượng đã đào một hố cát trong rừng dương rồi bỏ thi thể nạn nhân xuống lấp đất lại nhằm che đậy hành vi phạm tội.

Khu vực phát hiện thi thể em H..

Về động cơ sát hại, đại tá Phạm Hồng Sương, Trưởng Công an huyện Tuy An trả lời trên báo Người lao động, cho biết nghi phạm trả lời vòng vo, không chịu khai báo trung thực mà khai nhận lòng vòng.

Cũng từ nguồn tin trên, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên cho biết: "Hiện Cơ quan CSĐT Công an Phú Yên vẫn đang đấu tranh. Căng thẳng lắm".

Đối tượng Phê.

Liên quan đến vụ án, theo thông tin trên báo Dân Việt, một nguồn tin của gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng 18h ngày 19/6, người thân của nạn nhân đã nhận được tin nhắn yêu cầu gia đình nộp 20 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng Công thương.

Tuy nhiên, hành vi tống tiền đối với gia đình nạn nhân hiện còn thiếu cơ sở khẳng định, đang được tiếp tục điều tra xác minh cụ thể.

Thông tin trên Người lao động cũng cho biết, qua quá trình xác minh, làm rõ từ các nguồn tin và nhiều tài liệu đã thu thập được, ban đầu Công an huyện Tuy An đánh giá vụ việc có nhiều khả năng bắt để tống tiền.