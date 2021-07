Bắt quả tang vụ vận chuyển hơn 30 kg ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến

Tối 22-7, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Phạm Minh Đức (SN 1990, ngụ xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang) khi đang có hành vi vận chuyển 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến.



Đối tượng Đức (thứ 3, từ trái qua) cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Theo đó, sau một thời gian theo dõi nắm tình hình, khoảng 20 giờ 25 phút ngày 18-7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Vũ Quang, lực lượng chức năng tiến hành "đón lõng" và bắt quả tang khi đối tượng Đức đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Bước đầu, Đức khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng ở TP HCM thuê với số tiền 20 triệu đồng để vận chuyển vào phía Nam tiêu thụ.

Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng.