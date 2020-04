Bắt cụ ông nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ dẫn đến có thai

Ngày 29/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết, đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Bảo Thành về hành vi "Hiếp dâm".

Cụ ông 64 tuổi nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ dẫn đến có thai.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, ngày 19/12/2019, Công an huyện Tiên Yên đã tiếp nhận đơn của cháu M.T.T (sinh năm 2003, trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên), trình báo việc bị đối tượng Đỗ Bảo Thành (sinh năm 1956, là người cùng xã) vào thời gian tháng 5/2019 đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm M.T.T dẫn đến có thai.



Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành xác minh vụ việc. Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đỗ Bảo Thành về hành vi "Hiếp dâm".

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên thụ lý theo quy định của pháp luật.