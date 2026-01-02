Bộ phim truyền hình Cách em một milimet đang chiếu trên VTV khung giờ vàng tối thứ 5 và 6 đang thu hút sự chú ý của khán giả nhờ những câu chuyện ấm áp nhân văn về tình bạn, tình anh em. Hiếm có bộ phim Việt nào mà dàn diễn viên ở giai đoạn trưởng thành lại được ủng hộ vì hợp vai như trong Cách em một milimet. Câu chuyện khi họ đã trở thành những người lớn vẫn hấp dẫn và thú vị như khi còn nhỏ. Nhưng nữ chính Ngân do Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) đảm nhận lại là tiếng đàn lạc lõng trong cung bậc cảm xúc ấy.

Nhân vật của Huyền Lizzie khiến khán giả bức xúc vì ngu ngơ, chỉ biết im lặng

Tập 35 mới đây hé lộ lý do cặp đôi chính của phim Viễn và Ngân không đến được với nhau, Ngân bất ngờ kết hôn với Nghiêm sau khi trưởng thành. Tuy nhiên, câu chuyện phía sau lại gây ra nhiều tranh cãi.

Theo đó, Ngân cho biết cô nhìn thấy Viễn (Hà Việt Dũng đóng) đưa My tới bệnh viện khám thai. Cảm thấy mình không có được tình yêu trọn vẹn từ Viễn, xung quanh Viễn có nhiều cô gái vây quanh. Thêm vào đó là sự tấn công dồn dập từ phía Nghiêm nên Ngân đã quyết định kết hôn với Nghiêm. Mặt khác, khi đang đau khổ vì nghĩ Viễn phản bội mình, Ngân đã đi uống rượu và bị Nghiêm chuốc thuốc. Cả hai nảy sinh quan hệ và có con.

Tuy nhiên, khán giả cho rằng tình tiết bị xây dựng vô lý khi Ngân và Viễn yêu nhau nhiều năm nhưng Ngân lại không yêu cầu bạn trai giải thích, giận dỗi rồi chia tay trong âm thầm, để hiểu nhầm kéo dài nhiều năm. Thực tế, Viễn muốn cầu hôn Ngân nên đã nhờ My giúp đỡ, nhưng lại vô tình gặp My ngã bệnh.

"Ngân bị câm nhé, hỏi không hỏi, nói không nói", "Nói chung là xây dựng hình tượng chị Ngân là một người kiểu con gái cái tôi cao kiệm lời trước cảm xúc, hay giấu cảm xúc, cứ muốn qua qua chuyện cho mau, không dứt khoát", "Biên kịch xây dựng Ngân là người như vậy, chỉ im lặng rồi hiểu lầm Viễn hết lần này đến lần khác", "Xem tập hôm nay chỉ thương Viễn nhìn người yêu mặc váy cưới, nó tội", "Rút kinh nghiệm là có gặp người yêu hay chồng đi với bồ thì mình cứ ra chào hỏi đàng hoàng đi. Nhỡ có oan thì còn giải thích luôn", "Thế mới là phim chứ ngoài đời đã chạy đến xé xác Viễn lúc ở viện rồi", "Bởi thế tôi dù thế nào thì nói nhiều một chút, hỏi đến tận cùng chứ không bao h im lặng. Khi biết được rồi thì lúc ấy chọn đi tiếp hay dừng lại vẫn còn kịp", khán giả cho rằng nhân vật Ngân được xây dựng không thực tế, gây khó chịu.

Ngân bắt gặp bạn trai đến bệnh viện cùng người khác nhưng không phản ứng gì

Cuối cùng, cô rơi vào bẫy của Nghiêm và khiến Viễn tổn thương

Nhiều người tiếc nuối vì vai diễn Ngân vốn được xây dựng khá tốt. Những tập trước khi đối đầu với người chồng bội bạc Nghiêm, cô tỏ ra thông suốt minh bạch, nhận được cảm tình của người xem. Huyền Lizzie cũng có cách diễn mượt mà tự nhiên, chinh phục khán giả bằng cách tiết chế nhưng vẫn rất cảm xúc, tạo cho nhân vật có chiều sâu tâm lý. Cô từng được khen đã có tiến bộ trong diễn xuất.

Thế nhưng, càng về cuối, vai diễn Ngân càng gây mệt mỏi, thừa thãi trong phim khi vẫn giữ sự hiểu nhầm, định kiến với Viễn. Khi lý do được tiết lộ, hàng nghìn khán giả quay lưng cho rằng Viễn xứng đáng có được người tốt hơn Ngân, biết trân trọng tình cảm của anh hơn.

Đây chắc chắn sẽ là vai diễn gây tiếc nuối của Huyền Lizzie khi bản thân nữ diễn viên đã có bước nhảy vọt trong diễn xuất nhưng lại gặp phải tình trạng nhân vật bị xây dựng nửa vời, không ấn tượng bằng dàn nhân vật phụ trong phim.