Đời tư quá bí ẩn của "tráp boi" được lòng khán giả phim Việt nhất hiện tại

Dạo gần đây, phim truyền hình Việt Nam lộ diện nhiều “tổng tài” khiến netizen đứng ngồi không yên. Tuy nhiên “số phận” của các tổng tài trong mắt khán giả cũng khác nhau khi người thì liên tục bị đòi “xóa sổ”, người thì tình cách có phản diện đến mấy cũng vẫn được tha thứ do ngoại hình điển trai.

Và Trung Hiếu trong phim giờ vàng Cách Em 1 Milimet đang được cộng đồng mạng xếp vào trường hợp thứ 2. Thậm chí, anh chàng này còn được mệnh danh là “tổng tài trap boy được lòng hội chị em nhất hiện tại”.

Theo đó, vai Trung Hiếu trong phim do diễn viên trẻ Lê Hải đảm nhận. Anh chàng ghi điểm bởi vẻ ngoài đẹp trai, lịch lãm, lúc nào cũng xuất hiện bảnh bao với nụ cười tỏa nắng. Không những thế, trong phim, Hiếu còn là một người đàn ông có sự nghiệp thành đạt, là giám đốc công ty phim hoạt hình.

Giao diện đã điểm 10 rồi EQ còn được cho là cao ngút. Anh nói chuyện khéo léo, hành xử điềm đạm, còn sở hữu má lúm đồng tiền đủ khiến khán giả “rụng tim” mỗi lần xuất hiện. Nhìn chung, chàng trai này hội tụ đủ tiêu chí đẹp trai - kinh tế - tinh tế nên bất cứ ai cũng phải xao xuyến, “chết mê chết mệt”.

Song đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng thì Trung Hiếu trong phim là một trap boy chính hiệu. Điều này khiến không ít người xem cảm thấy “sụp đổ” vì: “Sao phản diện này đẹp trai quá”. Hay thậm chí, nhiều người còn tình nguyện “bị trap” vì anh chàng này quá hoàn hảo.

Nụ cười rạng rỡ với má lúm đồng tiền của Trung Hiếu (Lê Hải) khiến ai xem cũng "đổ đứ đừ"

Anh chàng có loạt biểu cảm "búng ra" trai đểu nhưng càng nhìn lại càng thấy cuốn

Đó cũng là lý do mà ngoài đời, Lê Hải đang nhận được rất nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng. Không ít người tràn vào trang cá nhân của nam diễn viên để lại bình luận “mắng yêu” hoặc khen ngợi vì ngoại hình cuốn hút.

Lê Hải (tên đầy đủ Lê Thanh Hải, SN 1994) được nhận xét là gương mặt đầy hứa hẹn của màn ảnh Việt. Anh từng gây sốt với vai diễn Chao trong bộ phim Ước Mình Cùng Bay. Trước đó, Lê Hải cũng được biết đến khi góp mặt trong MV Gửi Người Yêu Cũ của Hồ Ngọc Hà, tham gia chương trình Người Ấy Là Ai và được gọi là "Nhậm Gia Luân Việt Nam".

Lê Hải

Nam diễn viên từng tham gia show Người Ấy Là Ai

Thời điểm tham gia Người Ấy Là Ai, Lê Hải xuất hiện với màu đỏ - “hoa đã có chủ”. Anh chàng từng gây sốt với câu chuyện tình yêu khi tiết lộ vợ là mối tình đầu của mình. Anh chia sẻ từng vì căn bệnh quai bị mà lo sợ không dám tiến đến tình yêu, nhưng may mắn sau khi kết hôn cả hai đã có một cô con gái. Khi ấy, vợ Lê Hải tâm sự rằng, cô từng không dám lại gần chồng vì anh đẹp trai và còn kém mình nhiều tuổi. Sau khi thấy sự chân thành của Lê Hải, cô đã quyết định kết hôn dù biết anh có thể không có con.

Song vào năm 2019, cả hai vướng nghi vấn “đường ai nấy đi”. Cũng từ đó đến nay, nam diễn viên rất kín tiếng trong chuyện tình cảm, cuộc sống đời tư.

Trên màn ảnh, Lê Hải thường được đảm nhận những vai diễn mang dáng vẻ tổng tài, lúc nào cũng diện đồ bảnh bao, cuốn hút. Ngoài đời, ngoài công việc diễn xuất, Lê Hải cũng là một người mẫu. Anh chàng có tính cách vui vẻ, thân thiện và khiến nhiều người mê mẩn vì má lúm đồng tiền trên gương mặt cùng body rắn rỏi, săn chắc.

Một số hình ảnh đời thường của Lê Hải

