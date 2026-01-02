Lạ đời phim Việt tung trailer bị chê sến rện, nhá hàng poster lại khiến cả MXH quay xe đòi ra rạp bằng được

Đúng ngày 1/1/2026, Ai Thương Ai Mến chính thức đổ bộ tới các phòng vé quốc nội, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần cho khán giả trong dịp Tết Dương Lịch và đầu năm mới. Được Thu Trang tất tay đầu tư sản xuất, Ai Thương Ai Mến hiện là một trong những tác phẩm điện ảnh nhận được sự chú ý lớn từ khán giả đại chúng.

Tính đến 22h30 ngày 1/1, Ai Thương Ai Mến đã thu về tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng doanh thu bán bé, cộng gộp với những suất chiếu sớm trước đó. Trong ngày đầu công chiếu, bộ phim tẩu tán được 44,484 vé, phủ sóng 1722 suất chiếu. Tính trung bình, mỗi suất chiếu đón chào hơn 20 khán giả tới thưởng thức phim. Ai Thương Ai Mến hiện đã leo lên top 3 phòng vé Việt, đứng sau Thiên Đường Máu và Quán quân Avatar: Lửa Và Tro Tàn.

Khi ekip tung ra first-look poster, những hình ảnh đầu tiên và trailer, netizen có cái nhìn quan ngại về Ai Thương Ai Mến bởi bao trùm bối cảnh phim là những mảng màu sến rện nơi miền Tây sông nước. Chưa kể, những tình tiết được tiết lộ chỉ xoay quay những tranh cãi trong mối quan hệ gia đình là chủ yếu. Do đó, dù thu hút độ thảo lớn nhưng "con cưng" của Thu Trang không thật sự thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là tệp người trẻ.

Nhưng đó chỉ còn là chuyện của quá khứ khi giờ đây, dân tình đang nhốn nháo rủ rê nhau ra rạp xem Ai Thương Ai Mến bằng được nhờ tấm poster mới đây. Cụ thể, ekip vừa tung ra poster hé lộ số phận bi thương của một nhân vật trong phim: bị sát hại, cổ hằn lên những vết cắt sâu, máu thì chảy lênh láng. Việc che dấu khuôn mặt của cô gái này càng khơi dậy trí tò mò của người hâm mộ.

Theo một số nguồn tin trên MXH, cô gái xấu số này chính là Khả Như. Cô nàng đảm nhân vai Thắm - một người phụ nữ đáng ghét, mưu mô và có tư tưởng lệch lạc. Thắm trở thành yếu tố gây ức chế bởi hàng loạt hành động "thủ đoạn" của mình. Là bạn thân của Hai Mến (Thu Trang), Thắm lại đem lòng say mê Chờ (Võ Điền Gia Huy) mãnh liệt, bất chấp việc anh đã thuộc về Thương (Trâm Anh). Không ngần ngại che giấu, Thắm chủ động tấn công Chờ, từ những tiếng gọi nũng nịu công khai trước mặt Thương đến cả màn cưỡng hôn bất chấp trong góc tối.

Cái chết của Thắm có thể khiến dân tình hả hê nhưng cũng để lại sự hiếu kỳ và hấp dẫn. Thành ra, Thu Trang đã thành công đánh lừa người hâm mộ, để họ tin rằng Ai Thương Ai Mến là một bộ phim tình thân sông nước nhưng lại xuất hiện hàng luật chi tiết giật gân, kinh dị. Chính điều này đã kích thích hội mọt phim phải mua vé và "thẩm" ngay tác phẩm điện ảnh của Thu Trang.

Một số bình luận của netizen:

- Ngay từ đầu nên tung kiểu này thu hút hơn trailer cũ.

- Ê...Coi trailer tính không đi xem nhưng thấy poster này là suy nghĩ lại á.

- Tưởng phim thơ mộng hường phấn, ai dè đỏ lè máu.

- Khả Như sao chết thảm vậy mấy má.

- Sốc với poster à nha, nhưng đáng ra phim nên hướng theo style này từ đầu.

- Dự là sau poster này, vé sẽ cháy hàng hơn.