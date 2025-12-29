Vết cắt ngoài kịch bản

Trong tập 38, nhân vật Nguyệt (Huyền Sâm) đã có phân cảnh đắt giá, đấu tranh nội tâm khi nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp, dưới mác thùng hoa quả. Nguyệt thể hiện sự sợ hãi, run rẩy mở thùng tiền. Vì quá run, cô bị dao cứa vào tay, máu chảy vương lên thùng đồ.

Ngay sau khi phim lên sóng, nhiều khán giả cho rằng đây là hình ảnh ẩn dụ đắt giá, việc Nguyệt nhận hối lộ có thể phải trả giá bằng máu và nước mắt. Với nhân vật Nguyệt, vết cắt trên tay giống như lằn ranh cuối cùng giữa sự cam chịu và phản kháng, giữa chấp nhận “bán rẻ” lương tâm và trả giá.

Tai nạn trên phim trường của Huyền Sâm trở thành cảnh quay có sức nặng về mặt hình ảnh.

“Cảnh quay đắt giá thật sự, ẩn ý chơi dao có ngày đứt tay, làm việc xấu có thể phải trả giá bằng máu và nước mắt”, “Phân đoạn này thực sự ấn tượng, nhiều tầng ý nghĩa”, “Nguyệt đã vượt qua lằn ranh cuối cùng và cái giá đầu tiên cô ấy phải trả”, “Ấn tượng nhất tập này. Đấu tranh tâm lý, pha cắt vào tay làm người xem nổi da gà”, “Vai diễn này khó thật sự, đoạn tay run cầm dao và suy sụp, Huyền Sâm diễn xuất hơn cả đạo diễn mong đợi”… là một số bình luận của khán giả.

Tuy nhiên, không ít người nghi ngờ vết máu trong phim là giả, đạo cụ do ê-kíp chuẩn bị. Phản hồi khán giả, diễn viên Huyền Sâm cho rằng vết cắt gây chảy máu là thật và khẳng định đây hoàn toàn là sự cố ngoài kịch bản.

Theo Huyền Sâm, cô rạch vào ngón tay nhưng không hề hay biết vì tập trung diễn xuất. Khi kết thúc cảnh quay, được ê-kíp nhắc, diễn viên mới phát hiện sự cố. Tuy nhiên, Huyền Sâm khẳng định cô bị đau là xứng đáng, vết cắt làm tăng thêm ý nghĩa sâu xa cho cảnh quay.

Vai diễn lấy nước mắt khán giả

Bộ phim Lằn ranh đánh dấu sự trở lại của Huyền Sâm sau hơn một năm vắng bóng trên truyền hình kể từ dự án Hoa sữa về trong gió .

Trong phim, cô vào vai Nguyệt - Phó Chánh thanh tra tỉnh Việt Đông - người phụ nữ hiền lành nhưng cứng rắn, quyết liệt trong công việc. Nguyệt có hoàn cảnh khá đặc biệt khi chồng mất sớm, một mình nuôi hai con, bản thân lại mắc bệnh thận và một số bệnh nền khác.

Những tập gần đây, Nguyệt liên tục rơi vào tình cảnh ngặt nghèo, buộc cô lựa chọn giữa đúng - sai, bước qua lằn ranh liêm khiết. Ở tập 39, cảnh Nguyệt khóc tức tưởi thể hiện sự dằn vặt, đau đớn tột cùng vì bất đắc dĩ nhận hối lộ thu hút sự quan tâm của người xem.

Diễn xuất của Huyền Sâm được khen ngợi.

Trên các diễn đàn về phim, nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động trước màn thể hiện của nữ diễn viên. “Nguyệt khiến người xem khóc hết nước mắt. Biết là cô ấy làm sai nhưng diễn xuất của Huyền Sâm thực sự chạm và tạo được sự đồng cảm sâu sắc”, “Chị Nguyệt nhập vai đỉnh thật, khóc theo chị ấy luôn”, “Phim toàn diễn viên thực lực, diễn như không diễn. Huyền Sâm có màn thể hiện cực kỳ ấn tượng”, “Vai diễn của Nguyệt xuất sắc thật”, “Qua vai Nguyệt, tôi mới thấy rõ tài năng của diễn viên Huyền Sâm. Một khuôn mặt khả ái, đôi mắt đượm buồn biết nói và lối diễn xuất tự nhiên đôi khi xuất thần làm khán giả ấn tượng mãi”, “Nguyệt diễn quá sâu từ nội tâm cho đến ánh mắt, cử chỉ khi phải đấu tranh tư tưởng việc phải bước qua lằn ranh. Xuất sắc”… là những lời khen dành cho Huyền Sâm.

Về phía Huyền Sâm, cô chia sẻ vai Nguyệt là thử thách không nhỏ trong sự nghiệp. Dòng phim chính luận đòi hỏi nữ diễn viên phải tập trung cao độ do có lời thoại dài, nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

Cô cũng cảm ơn ê-kíp Lằn ranh và sự ghi nhận của khán giả sau nhiều năm làm nghề. “Biết ơn những người đã kiến tạo ra Nguyệt để hôm nay, sau hơn chục năm làm nghề, người nghệ sĩ Quân đội được nhận lời cảm ơn ngược từ khán giả. Xúc động thật sự”, cô chia sẻ.

Huyền Sâm sinh năm 1987, tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh, đang công tác tại Nhà hát kịch nói Quân đội và mang hàm Trung tá. Cô kết hôn với nghệ sĩ Đới Quân - Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội. Cặp đôi có hai con trai và cuộc sống viên mãn, kín tiếng.