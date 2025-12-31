Ngày 30/12, bộ phim Thiên Đường Máu đã mở bán những suất chiếu sớm, hé lộ tình tiết nghẹt thở và giật gân tới những vị khán giả đầu tiên. Sau khoảng thời gian tổ chức showcase quảng bá, Thiên Đường Máu đã nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo người hâm mộ, hứa hẹn sẽ khuấy đảo thị trường điện ảnh Việt dịp đầu năm mới.

Trailer Thiên Đường Máu

Theo ghi nhận, tính đến thời điểm hiện tại, Thiên Đường Máu đã thu về hợp 9,3 tỷ đồng doanh thu, gộp với nhưng suất chiếu sớm ngày 30/12. Đáng chú ý, chỉ trong sáng 31/12, có tới 46.280 số vé được bán ra trong tổng số 2.353 suất chiếu. Mỗi suất chiếu trung bình sẽ chào đón khoảng 20 người tới xem phim. Thành tích này giúp Thiên Đường Máu vượt mặt Avatar: Lửa Và Tro Tàn trên cuộc đua bán vé, song doanh thu vẫn còn cách 1 đoạn.

Bộ phim theo chân Tuấn (Quang Tuấn) đi sang nước ngoài tìm em gái, nhưng trong quá trình này, anh vướng vào mạng lưới tội phạm buôn người và bị ép vào các ổ lừa đảo qua mạng, đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm. Thiên Đường Máu là tác phẩm điện ảnh đầu tiên khai thác chủ đề lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Nhiều thanh niên vì tin vào lời hứa "việc nhẹ lương cao" đã rơi vào bẫy, bị đưa tới các “đặc khu” nơi họ bị giam giữ và ép buộc phải gọi điện lừa đảo lại chính đồng bào của mình. Một số trong họ đã tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh kinh hoàng mà mình vô tình dấn thân.

“Cầm trịch” bởi đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, Thiên Đường Máu quy tụ nhiều tên tuổi được yêu thích trong showbiz Việt như Quang Tuấn, Quách Ngọc Ngoan, Thanh Hương, Hoài Lâm, Sỹ Toàn, Lê Minh Thuấn, Đình Hiếu, Uy Trần, Lâm Thanh Sơn, Bích Ngọc, Hoàng Yến… Nổi bật trong bối cảnh “khu tự trị” này là bộ đôi Thanh Hương và Quách Ngọc Ngoan.

Quách Ngọc Ngoan đảm nhận vai Phú, nhân vật chỉ cần một ánh mắt hay nụ cười khẽ nhếch cũng đủ khiến người khác phải “sởn gai ốc”. Xuyên suốt sự nghiệp nghệ thuật, Quách Ngọc Ngoan đã kinh qua nhiều vai diễn phản diện, làm nên dấu ấn mạnh mẽ của nam diễn viên.

Trong khi đó, Mỹ do Thanh Hương đảm nhận xuất hiện tạo hình chị đại đầy quyền lực, ánh mắt và thần thái dọa nạt làm khán giả cũng phải lạnh sống lưng. Sau nhiều vai diễn trên các phim giờ vàng, cô quay lại với hình tượng này, gợi nhớ đến vai diễn gai góc, vô cảm như trong phim Người Phán Xử hay Quỳnh Búp Bê.

Đoạn cut Thanh Hương diễn xuất khiến khán giả sởn gai ốc

Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước diễn xuất đậm chất “sởn da gà” của Quách Ngọc Ngoan và Thanh Hương, đặc biệt là những cảnh đối mặt gay cấn giữa các nhân vật trong mạng lưới tội phạm. Nhìn chung, phản ứng cho thấy Thiên Đường Máu đã tạo được hiệu ứng mạnh mẽ ngay từ những suất chiếu đầu tiên, khiến cộng đồng mạng và khán giả tại rạp đồng loạt “rần rần” về sức hấp dẫn của bộ phim.