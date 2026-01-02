Lần đầu có phim ngôn tình mà cặp chính cùng là phản diện: Visual đỉnh nóc cả đôi, không thể ghét nổi

Sau một năm rực rỡ ở mảng truyền hình, bỏ xa 2 đài trung ương lớn là KBS và MBC, SBS đang rục rịch "xuất xưởng" nhưng gà chiến đầu tiên để mở bát 2026. Mới đây, first-look trailer cho bộ phim Brave New World. Đây là tác phẩm rom-com xoay quanh mối quan hệ yêu - ghét siêu drama giữa Shin Seo Ri (Lim Ji Yeon) và Cha Se Gye (Heo Nam Jun). Câu chuyện mở ra khi một ác nữ khét tiếng thời Joseon bất ngờ thức tỉnh trong xã hội hiện đại, kéo theo hàng loạt tình huống trớ trêu.

Trailer đầu tiên của Brave New World

Có 2 điều làm nên sức hút cho Brave New World dù còn chưa lên sóng: yếu tố xuyên không nhưng nữ chính lại là người "bay" đến thế giới hiện đại và lần đầu tiên, màn ảnh Hàn có phim ngôn tình sở hữu cặp đôi chính đều là phản diện. Ngay từ 50 giây trailer, người xem có thể thấy được độ ngông nghênh, tinh thần "chấp hết nhà đối phương" từ Lim Ji Yeon và Heo Nam Jun. Mới gặp lần đầu đã xông vào đánh nhau tơi bời, ấy thế mà chưa gì nhà trai đã cảm hoá được nhà gái chỉ bằng một cái ôm...

Với vài khung hình được nhá hàng, dân tình đã tưởng tượng ra được một kịch bản ngược tâm cười bể bụng, loveline thì chắc chắn sẽ tràn trề chemistry với nhiều yếu tố hài hước. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả thông thạo phim rom-com cho biết không nên mơ mộng nhiều quá bởi không phải phim xuyên không nào cũng có happy ending - điển hình là siêu phẩm Moon Lover khiến hàng triệu con tim tan nát.

Lim Ji Yeon đảm nhận vai kép Shin Seo Ri - một nữ diễn viên vô danh ở hiện tại, đồng thời là vật chủ của linh hồn Kang Dan Shim, nữ phản diện tai tiếng bậc nhất triều đại Joseon. Từng là phi tần có địa vị cao, nổi tiếng với danh xưng "hồng nhan họa thủy" nhưng bà cuối cùng lại bị xử tử bằng rượu độc. Kang Dan Shim sau khi chết đã xuyên không đến năm 2026, bắt đầu một cuộc sống mới trong thân xác Shin Seo Ri. Sự nhập hồn này khiến cô gái vốn mờ nhạt bỗng mang khí chất sắc lạnh, cá tính dữ dội và không ngại va chạm.

Lim Ji Yeon là trường hợp hiếm hoi mà càng đóng phản diện càng khiến khán giả mê mẩn. Nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, Lim Ji Yeon chỉ thực sự bùng nổ với The Glory với vai phản diện Yeon Jin mang tính biểu tượng, nơi cô phô diễn trọn vẹn ánh mắt sắc lạnh, nụ cười đầy khiêu khích và khả năng điều khiển cảm xúc cực kỳ chính xác. Điểm mạnh của Lim Ji Yeon nằm ở việc khiến nhân vật dù tàn nhẫn vẫn có sức hút khó cưỡng, không bị "ác một màu". Lim Ji Yeon sở hữu đường nét sắc sảo, khí chất mạnh mẽ, vào vai càng ác càng tỏa sáng.

Trong khi đó, Heo Nam Jun vào vai Cha Se Gye - người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cha Il, một chaebol nổi tiếng với tính cách kiêu ngạo và thô lỗ. Cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi chạm mặt Shin Seo Ri, một cô gái ăn mặc như pháp sư và cư xử chẳng khác nào người đến từ thời Joseon, khiến anh vừa tò mò vừa khó chịu.

Về ngoại hình, anh sở hữu visual chuẩn "ác nam": cao ráo, gương mặt góc cạnh, khí chất khó gần. Đặt cạnh Lim Ji Yeon, cả hai tạo nên tổ hợp phản diện hiếm thấy: visual đỉnh, thần thái ngời ngời nhưng mảng miếng thì đầy một rổ.



