Người xưa có câu “an cư rồi mới lạc nghiệp”. Một căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa chắn nắng, mà còn là điểm khởi đầu cho tài lộc, sức khỏe và hòa khí của cả gia đình. Bởi vậy, chuyện dọn về nhà mới hay còn gọi là “tân gia”, “chuyển cư” luôn được coi là đại sự.

Đặc biệt, nếu chuyển nhà vào dịp đầu năm, việc chọn ngày giờ lại càng được cân nhắc kỹ lưỡng. Theo quan niệm phong thủy và lịch pháp cổ truyền, có những ngày mang năng lượng cát lành giúp khởi sự thuận lợi, nhưng cũng có ngày dễ gây xáo trộn, hao tài tốn sức. Hiểu và chọn đúng thời điểm, chính là cách người xưa gửi gắm mong ước “một năm không uổng công”.

Vì sao chuyển nhà đầu năm lại cần xem ngày?

Ở nhiều gia đình Việt, việc xem ngày chuyển nhà không phải mê tín, mà là một phần của nếp sống truyền thống. Trong dòng chảy văn hóa chịu ảnh hưởng của lịch pháp phương Đông, người ta tin rằng mỗi ngày đều mang một trường khí khác nhau. Khi bắt đầu một việc lớn như cưới hỏi, khai trương hay nhập trạch, lựa chọn đúng ngày được xem như “đặt viên gạch” đầu tiên cho sự hanh thông.

Chuyển nhà đầu năm càng nhạy cảm hơn, vì nó gắn với tâm lý khởi đầu mới. Một năm mới vừa mở ra, ai cũng mong mọi việc suôn sẻ. Nếu dọn về nhà mới đúng ngày cát lành, gia chủ tin rằng năng lượng tích cực sẽ giúp gia đạo hòa thuận, công việc thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, chọn ngày xung khắc, dễ khiến tâm lý bất an, làm gì cũng thấy trắc trở.

Theo quan niệm dân gian chịu ảnh hưởng từ lịch pháp phương Đông, hệ thống “Thập nhị kiến tinh” (12 trực ngày) được dùng để phân loại tính chất từng ngày trong tháng. Trong đó, có ba loại ngày thường được xem là phù hợp để chuyển nhà.





1. Ngày trực “Thu” gom lộc, tròn đầy

Trong hệ thống Thập nhị kiến tinh, ngày “Thu” (còn gọi là “Trực Thu”) mang ý nghĩa thu hoạch, gặt hái, viên mãn. Đây là ngày tượng trưng cho sự kết tụ thành quả sau một quá trình nỗ lực.

Dọn về nhà mới vào ngày này được tin là giúp “thu” tài lộc, “thu” bình an, gia đình sớm ổn định nếp sinh hoạt. Không chỉ hợp cho nhập trạch, ngày này còn được xem tốt cho khai trương, cầu tài, nhận chức vụ mới hay những sự kiện mang tính hoàn tất một chặng đường.

Với những gia đình chuyển nhà sau nhiều năm tích góp, ngày “Thu” mang ý nghĩa như một sự khép lại trọn vẹn của hành trình cũ, mở ra một chu kỳ đủ đầy hơn.

2. Ngày “Thành” khởi đầu suôn sẻ, việc gì cũng hanh thông

Ngày “Thành” (Trực Thành) tượng trưng cho sự thành công, thành tựu và hoàn mãn. Đây là ngày mang năng lượng hoàn tất và đón nhận điều mới.

Theo quan niệm phong thủy, chuyển nhà vào ngày “Thành” giống như gửi gắm mong ước mọi việc tại nơi ở mới đều “nên hình nên dạng”, gia đình hòa thuận, công việc thuận lợi, tài chính khởi sắc. Vì vậy, ngoài nhập trạch, ngày này cũng thường được chọn cho cưới hỏi, khai trương, nhận việc mới hay nhập học.

Với những người trẻ mua căn hộ đầu tiên, hay gia đình nhỏ vừa “an cư” sau nhiều năm thuê trọ, chọn ngày “Thành” được xem như lời chúc cho một chặng đường bền vững phía trước.

3. Ngày “Kiến” tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển

Ngày “Kiến” (Trực Kiến) đại diện cho sự bắt đầu, xây dựng và phát triển. Tên gọi đã gợi lên ý nghĩa dựng xây, gây dựng nền tảng.

Đối với những gia đình chuyển về nhà mới với mong muốn ổn định lâu dài, ngày “Kiến” được xem là phù hợp vì mang năng lượng khởi sinh mạnh mẽ. Nó biểu trưng cho việc tạo dựng nền móng vững chắc, giúp gia chủ có động lực phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng các kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, dân gian cũng lưu ý: Mỗi ngày tốt còn cần xét đến tuổi và mệnh của gia chủ. Không phải ngày “Kiến”, “Thu” hay “Thành” nào cũng hợp với tất cả mọi người.





Đừng chỉ xem ngày chung, hãy xét theo tuổi và giờ

Một điểm quan trọng thường bị bỏ qua là yếu tố cá nhân. Theo quan niệm phong thủy, ngày tốt nhất là ngày không xung khắc với tuổi của người đứng tên ngôi nhà hoặc trụ cột gia đình.

Chẳng hạn, có ngày tốt theo lịch nhưng lại rơi vào địa chi xung với tuổi gia chủ, khi đó hiệu quả “cát lành” sẽ giảm đi. Vì thế, nhiều người cẩn thận thường kết hợp xem ngày theo hệ thống kiến tinh, đối chiếu can chi với tuổi, rồi chọn thêm giờ đẹp trong ngày để tiến hành nhập trạch.

Ngoài ra, dù chọn ngày nào, việc giữ tâm thế vui vẻ, chuẩn bị chu đáo, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thắp hương xin phép tổ tiên… vẫn là những yếu tố quan trọng giúp gia chủ an tâm hơn khi bắt đầu cuộc sống mới.

Ngày nay, nhịp sống bận rộn khiến không phải ai cũng có điều kiện chọn ngày quá cầu kỳ. Nhiều gia đình linh hoạt theo lịch làm việc, lịch bàn giao nhà. Nếu không thể đúng “ngày đẹp” theo sách, bạn vẫn có thể chọn thời điểm thuận tiện nhất, giữ tinh thần tích cực và tổ chức một nghi thức nhập trạch giản dị, ấm cúng.

Suy cho cùng, phong thủy cũng bắt nguồn từ mong ước sống hài hòa với tự nhiên và giữ tâm an. Một căn nhà đầy tiếng cười, sự sẻ chia và nỗ lực của các thành viên mới là nền tảng bền vững nhất cho vận khí của cả gia đình.

Chuyển nhà đầu năm là khởi đầu quan trọng, nhưng không phải “chiếc đũa thần” quyết định tất cả. Chọn ngày phù hợp là cách gửi gắm hy vọng, còn việc năm mới có hanh thông hay không, vẫn nằm ở sự cố gắng và đồng lòng của mỗi người trong mái ấm ấy.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)