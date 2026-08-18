Bắp cải nhà nào cũng có, đem cuộn thịt rồi làm sốt theo cách này lại thành món cả nhà tranh nhau gắp

Bắp cải và thịt băm là những nguyên liệu quen thuộc, nhưng chỉ cần đổi cách chế biến một chút là có ngay món ăn mềm thơm, thanh nhẹ mà vẫn đủ đậm đà để ăn cùng cơm. Phần lá bắp cải cuộn bên ngoài, nhân thịt nấm bên trong, cuối cùng chan thêm sốt nấm sánh nhẹ nên món nhìn khá bắt mắt.

Chuẩn bị phần nhân

Món ngon thanh mát dễ ăn

Dùng khoảng 250g thịt heo xay, thêm nấm mèo hoặc nấm hương băm nhỏ, hành tím, hành lá, tiêu và một chút nước mắm.

Trộn đều nhưng không nên bóp thịt quá lâu để phần nhân sau khi hấp vẫn mềm, mọng.

Làm lá bắp cải mềm

Tách từng lá bắp cải, rửa sạch rồi chần nhanh trong nước sôi khoảng 30-40 giây.

Khi lá vừa mềm, vớt ra ngâm nước mát rồi để thật ráo. Phần cuống dày có thể dùng dao lạng mỏng để lá dễ cuộn và không bị rách.

Cuộn thịt

Đặt một lượng nhân vừa đủ vào giữa lá bắp cải, gấp hai mép bên vào rồi cuộn chặt tay.

Xếp các cuốn vào đĩa, để phần mép cuốn úp xuống dưới. Đây là cách đơn giản giúp cuốn giữ dáng, không bị bung khi hấp.

Đặt vào xửng, hấp khoảng 15-20 phút tùy kích thước. Khi thịt bên trong chín hoàn toàn là có thể lấy ra.

Làm sốt nấm

Nấm thái lát, phi thơm hành tỏi rồi cho nấm vào xào. Thêm nước lọc, nước mắm, một chút dầu hào và đường.

Đun nhỏ lửa đến khi nước sốt hơi sánh. Có thể thêm một chút bột năng pha loãng nếu muốn sốt bám đẹp hơn.

Chan sốt và thưởng thức

Ảnh minh họa

Xếp các cuốn bắp cải ra đĩa, rưới phần sốt nấm nóng lên trên, thêm hành lá và tiêu.

Lá bắp cải vừa chín tới vẫn có độ ngọt, phần nhân thịt mềm thơm, nấm tạo vị đậm đà. Món này ăn cùng cơm nóng rất hợp, đặc biệt những hôm muốn đổi vị mà không muốn làm món quá nhiều dầu mỡ.

Mẹo quan trọng nhất: Lá chỉ nên chần vừa mềm và phần cuốn phải được đặt úp mép xuống dưới trước khi hấp. Làm đúng hai bước này, cuốn vừa đẹp, chắc tay mà khi cắt ra vẫn giữ được hình dáng.