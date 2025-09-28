Trong hành trình giảm cân, nhiều người thường sợ nhất là… đói và thèm ăn. Nhưng thật ra, bí quyết nằm ở chỗ chọn được món ăn vừa ít calo, vừa giàu chất xơ và đạm, giúp no lâu mà không lo tích mỡ. Bắp cải và thanh cua chính là bộ đôi hoàn hảo cho điều đó. Bắp cải vốn ít năng lượng nhưng giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, trong khi thanh cua lại giàu protein, ít béo, giúp cơ thể có đủ năng lượng mà không lo thừa cân.

Khi kết hợp hai nguyên liệu này trong một món salad thanh mát, bạn sẽ có ngay bữa ăn “chuẩn eat clean”: Nhẹ bụng, dễ tiêu, ngon giòn sần sật. Đây là công thức cực dễ, ai mới tập nấu ăn cũng có thể thành công ngay từ lần đầu tiên.

Salad bắp cải trộn thanh cua: Ăn sạch, dáng xinh

Vì sao nên thử món này?

- Ít calo, no lâu: 100g bắp cải chỉ khoảng 25 calo, nhưng lượng chất xơ lại rất cao, giúp bạn no lâu và hạn chế ăn vặt.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Bắp cải giúp đường ruột “làm việc” tốt hơn, giảm tình trạng đầy bụng, táo bón.

- Thanh cua ít béo, giàu protein: Đây là nguồn đạm nhẹ nhàng, giúp cơ thể có năng lượng mà không gây nặng bụng.

- Ăn ngon không ngán: Bắp cải ngâm qua nước đá nên giòn tan, kết hợp sốt tỏi ớt chua ngọt, ăn mãi không chán.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Bắp cải: 1/2 cái nhỏ, thanh cua: 150g, tỏi băm: 2 tép, ớt tươi: 1–2 quả (tùy khẩu vị)

- Vừng rang: 1 thìa nhỏ, gia vị: Muối, giấm trái cây, dầu hào chay, dầu nóng

Cách làm chi tiết

Bước 1: Sơ chế bắp cải

Đầu tiên là bước sơ chế bắp cải. Bắp cải sau khi mua về cần rửa thật sạch, sau đó thái thành những sợi mỏng đều tay để khi trộn vừa đẹp mắt vừa dễ ngấm gia vị. Rắc một ít muối vào, dùng tay trộn nhẹ rồi để yên khoảng 5 phút cho bắp cải hơi mềm. Tiếp đó, rửa lại bằng nước đá lạnh rồi vắt khô, cách này không chỉ giúp bắp cải sạch hơn mà còn giữ được độ giòn rụm đặc trưng. Khi đã xong, cho bắp cải vào tô và rắc thêm một ít vừng rang để tăng mùi thơm béo bùi.

Bước 2: Chuẩn bị thanh cua

Tiếp theo là phần chuẩn bị thanh cua. Thanh cua chỉ cần xé nhỏ thành những sợi tơi, bày gọn gàng lên trên lớp bắp cải vừa sơ chế. Sự kết hợp này tạo nên lớp nền bắt mắt và cân bằng cả về màu sắc lẫn hương vị.

Bước 3: Pha nước sốt

Đến bước quan trọng nhất là pha nước sốt. Trong một chiếc bát nhỏ, cho sẵn tỏi băm, ớt thái lát và vừng rang. Thêm vào đó nửa thìa muối, một thìa giấm trái cây cùng một chút dầu hào chay để tạo vị mặn ngọt hài hòa. Chuẩn bị một ít dầu nóng rồi rưới thẳng vào bát, mùi thơm bốc lên nồng nàn. Khuấy đều hỗn hợp, bạn sẽ có một bát nước sốt chua ngọt, cay cay, thơm ngậy rất hấp dẫn.

Bước 4: Hoàn thiện món ăn

Cuối cùng là công đoạn hoàn thiện món ăn. Rưới phần nước sốt vừa pha lên tô bắp cải và thanh cua, sau đó trộn đều tay cho các nguyên liệu thấm vị. Để khoảng 5 phút cho bắp cải ngấm trọn hương vị chua ngọt, cay nhẹ, khi thưởng thức sẽ cảm nhận rõ độ giòn sần sật kết hợp cùng vị thanh mát, cay cay đầy lôi cuốn. Đây là một món ăn vừa dễ làm, vừa ngon miệng, thích hợp cho bữa cơm thường ngày hoặc làm món khai vị trong những dịp sum họp.

Món salad bắp cải trộn thanh cua có màu sắc bắt mắt: Xanh tươi của rau, đỏ cam của thanh cua, điểm thêm vàng nâu của vừng rang. Hương vị hòa quyện đủ cả chua, cay, mặn, ngọt. Gắp một đũa, cảm giác giòn rụm lan tỏa trong miệng, vừa mát vừa dễ chịu. Ăn một bát đã thấy no, mà tổng lượng calo lại cực thấp, cực kỳ thích hợp cho bữa trưa eat clean hoặc bữa tối nhẹ nhàng.

Ăn ngon và giảm cân chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Chỉ cần vài bước đơn giản, bạn đã có ngay món salad vừa ngon miệng, vừa là “trợ thủ đắc lực” cho hành trình giữ dáng. Hãy thử thêm món bắp cải trộn thanh cua vào thực đơn hằng ngày, chắc chắn bạn sẽ thấy việc ăn kiêng không còn là nỗi ám ảnh, mà ngược lại còn trở thành một niềm vui.