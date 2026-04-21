Bắp cải là loại rau quen thuộc, rẻ tiền và thường xuyên xuất hiện trong mâm cơm gia đình với các món luộc, xào hay nấu canh. Nhưng nếu cứ ăn mãi những cách chế biến truyền thống ấy, chắc hẳn ai cũng sẽ có lúc cảm thấy "nhạt miệng", nhất là trong những ngày thời tiết oi bức, cơ thể mệt mỏi chán ăn. Tại sao không thử "đổi gió" cho bữa ăn gia đình bằng một biến tấu vô cùng mới mẻ?

Món bắp cải muối chua ngọt cay tê kiểu mới đang được hội chị em rần rần chia sẻ dạo gần đây chính là gợi ý hoàn hảo. Vị chua thanh mát, độ giòn sần sật kết hợp cùng chút cay nồng của ớt và hoa tiêu chắc chắn sẽ làm bừng tỉnh vị giác của mọi thành viên trong nhà.

Tại sao lại dùng nước vo gạo đun sôi để muối bắp cải?

Thông thường, khi nhắc đến đồ muối chua, chúng ta thường nghĩ đến việc phơi héo rau rồi ngâm với nước muối nguội vài ngày để rau tự lên men. Tuy nhiên, với nhịp sống bận rộn hiện đại, việc phải chờ đợi 3-4 ngày cho một hũ dưa chua đôi khi khiến nhiều chị em e ngại.

Phương pháp muối bắp cải bằng nước vo gạo đun sôi chính là "chân ái" của sự tiện lợi. Nước vo gạo vốn chứa nhiều tinh bột và vitamin, khi được đun sôi sùng sục và dội thẳng vào bắp cải sẽ giúp trụng sơ rau. Bước "sốc nhiệt" này vừa loại bỏ mùi hăng ngái sống của rau, vừa giữ lại được kết cấu giòn tan tự nhiên của từng bẹ lá. Sự kết hợp giữa nước vo gạo và một chút giấm trắng sẽ đẩy nhanh quá trình tạo vị chua. Chỉ sau một đêm ngủ dậy, bạn đã có ngay một mẻ bắp cải muối vàng ươm, thơm nức mũi mà không cần chờ đợi mỏi mòn.

Chuẩn bị nguyên liệu cực kỳ "hạt dẻ"

Điểm cộng lớn nhất của món ăn này là nguyên liệu siêu rẻ và dễ tìm. Bạn chỉ cần:

- 1 bắp cải xanh: Nên chọn bắp cải cầm chắc tay, lá cuốn bắp lỏng vừa phải để nước muối dễ len lỏi vào trong. Không nên chọn bắp cải tím vì khi ngâm nước đun sôi sẽ phai màu không đẹp.

- Nước vo gạo: Lấy nước vo gạo lần 2 (đã bỏ qua nước đầu để sạch bụi bẩn) và đun sôi. Lượng nước phải đủ để ngập toàn bộ bắp cải.

- Gia vị đi kèm: Vài quả ớt hiểm đỏ, 1 muỗng canh muối hạt to, 3-4 muỗng canh giấm trắng và 1/2 nắm hoa tiêu (tiêu Tứ Xuyên). Hoa tiêu chính là bí quyết tạo nên mùi thơm thảo mộc nhè nhẹ và vị tê tê đầu lưỡi vô cùng kích thích. Nếu không tìm mua được hoa tiêu, bạn có thể thay thế bằng hạt tiêu đen nguyên hạt đập dập, tuy nhiên hương vị sẽ giảm đi đôi chút sự đặc biệt.

3 bước "thần tốc" có ngay đĩa bắp cải muối cực phẩm

Bước 1: Sơ chế bắp cải

Bắp cải lột bỏ những lá già úa bên ngoài. Bạn không cần phải thái sợi mỏng như cách làm gỏi thông thường. Hãy giữ nguyên phần cuống để bắp cải không bị tơi ra, sau đó dùng dao bổ bắp cải làm bốn phần bằng nhau (hình múi cau). Xếp ngay ngắn 4 khối bắp cải vào một chiếc thau lớn chịu nhiệt (tốt nhất là dùng thau inox hoặc nồi thủy tinh lớn).

Bước 2: Pha chế nước ngâm "thần thánh"

Đun sôi sùng sục phần nước vo gạo đã chuẩn bị. Khi nước vừa sôi tới, bạn đổ trực tiếp nước này vào thau bắp cải sao cho nước ngập xâm xấp mặt rau. Nhiệt độ cao ngay lập tức làm bắp cải xẹp xuống đôi chút. Ngay lúc này, bạn thả ớt hiểm tươi nguyên quả, hoa tiêu, rắc muối và rưới giấm trắng vào thau. Dùng đũa khuấy nhẹ phần nước xung quanh để muối và giấm hòa tan.

Bước 3: Nén rau và chờ đợi

Để bắp cải ngấm đều gia vị và không bị thâm, bạn cần dùng một chiếc đĩa sứ sạch úp đè lên trên khối bắp cải sao cho toàn bộ rau bị dìm hoàn toàn dưới mặt nước vo gạo. Cuối cùng, đậy kín nắp nồi/thau lại. Để yên hỗn hợp ở nhiệt độ phòng.

Chỉ cần ngâm qua đêm (khoảng 8 đến 12 tiếng), sáng hôm sau mở nắp ra, bạn sẽ thấy bắp cải đã chuyển sang màu vàng nhạt bắt mắt, nước ngâm tỏa ra mùi thơm chua dịu nhẹ quyện với mùi cay nồng của hoa tiêu.

Biến tấu mâm cơm với bắp cải muối

Với thành phẩm bắp cải muối chua giòn này, bạn có vô vàn cách để thưởng thức. Đơn giản nhất là cắt nhỏ bắp cải thành từng miếng vừa ăn, gắp ra đĩa dùng ngay như một món dưa muối giải ngấy. Vị chua ngọt, giòn rụm của nó khi ăn kèm với cháo trắng trứng muối, hay ăn cùng cơm rang, thịt luộc thì quả thực là "hao cơm" không điểm dừng.

Sang xịn hơn, bạn có thể vớt bắp cải ra vắt bớt nước, cắt nhỏ rồi đem xào cháy cạnh với thịt ba chỉ (ba rọi). Lớp mỡ lợn béo ngậy quyện vào từng thớ dưa chua chua giòn giòn, thêm chút hành lá rắc lên trên, đảm bảo nồi cơm nhà bạn hôm nay sẽ "bốc hơi" nhanh chóng.

Còn chần chừ gì nữa, tối nay nấu cơm nhớ giữ lại phần nước vo gạo và tự thưởng cho gia đình một mẻ bắp cải muối chua giòn rụm này nhé!