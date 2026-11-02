Có những người phụ nữ bước sang tuổi 30 với sự nghiệp đang trên đà phát triển, cuộc sống dần ổn định nhưng chuyện tình cảm vẫn chưa có câu trả lời. Họ muốn kết hôn, muốn có con, nhưng không muốn vì áp lực tuổi tác mà vội vàng lựa chọn một người bạn đời. Cũng có người đã nghĩ đến chuyện làm mẹ, chỉ là chưa tìm được thời điểm phù hợp để bắt đầu.

Trong những cuộc trò chuyện như vậy, trữ đông trứng ngày càng được nhắc đến như một phương án đáng cân nhắc. Thay vì phải đứng trước lựa chọn giữa việc sinh con sớm và tiếp tục chờ đợi, một số phụ nữ tìm đến phương pháp này với mong muốn bảo tồn cơ hội sinh con bằng chính trứng của mình trong tương lai.

Nỗi sợ vô hình: Khi "chưa gặp đúng người" mà thời gian đã "cạn"

Trước đây, hôn nhân và sinh con thường được hình dung như những cột mốc nối tiếp nhau trong cuộc đời người phụ nữ. Nhưng ngày nay, khi có nhiều cơ hội học tập, phát triển sự nghiệp và tự chủ tài chính, không ít người lựa chọn kết hôn muộn hơn hoặc chưa vội sinh con khi chưa cảm thấy sẵn sàng.

Điều đó không có nghĩa họ không mong muốn làm mẹ, mà chỉ là giữa mong muốn có con và thời điểm thực sự có thể bắt đầu hành trình ấy, đôi khi tồn tại một khoảng cách khá dài.

Phụ nữ hiện đại có thể độc lập, thành công và không vội vàng kết hôn khi chưa gặp người phù hợp.

Một người phụ nữ có thể đang dành những năm tháng đẹp nhất cho công việc, chăm sóc cha mẹ, xây dựng nền tảng tài chính hoặc đơn giản là chờ đợi một mối quan hệ đủ tin cậy. Tuy nhiên, sức khỏe sinh sản lại không hoàn toàn vận hành theo kế hoạch cá nhân. Theo thời gian, số lượng và chất lượng trứng có xu hướng suy giảm, đặc biệt khi tuổi tăng lên.

Trong cuộc đời người phụ nữ, ở tuổi dậy thì là thời điểm số lượng trứng dồi dào nhất - khoảng 300.000 - 500.000. Tại mỗi chu kỳ kinh nguyệt chỉ có 1 quả trứng rụng, tức là cả cuộc đời người phụ nữ chỉ có khoảng 300 quả trứng rụng, số trứng còn lại sẽ thoái hóa đi. Sau tuổi 35, chất lượng trứng cũng không còn được như lứa tuổi trước đó nên khả năng sinh sản của người phụ nữ bắt đầu giảm, sau 40 tuổi còn giảm nhanh hơn nữa.

Chưa muốn kết hôn, sinh con trong khi các yếu tố quyết định khả năng sinh sản như số lượng và chất lượng trứng, lại không thể chờ được mãi, điều này đã thúc đẩy nhiều phụ nữ chủ động tìm hiểu về sức khỏe sinh sản để có những lựa chọn phù hợp nhất với mình.

Nếu một người phụ nữ quyết định kết hôn chỉ vì để sinh con thì đó là một quyết định rất sai lầm

Trữ đông trứng - thêm một lựa chọn cho phụ nữ hiện đại

Với nhiều phụ nữ, quyết định trữ đông trứng không nhất thiết xuất phát từ nỗi sợ độc thân hay áp lực phải sinh con trước một độ tuổi nhất định. Đôi khi, đó là kết quả của việc nhìn nhận thực tế hơn về sức khỏe sinh sản và muốn chuẩn bị cho những khả năng có thể xảy ra.

Theo Ths.BS Nguyễn Hồng Hạnh, bác sĩ lâm sàng Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh, phụ nữ không nên vì áp lực sinh con mà vội vàng bước vào một cuộc hôn nhân khi chưa thực sự sẵn sàng. "Nếu một người phụ nữ quyết định kết hôn chỉ vì để sinh con thì đó là một quyết định rất sai lầm", BS Hạnh chia sẻ trong Podcast "Kỳ tích từ phòng Lab".

Đừng để sức khỏe sinh sản phải chờ

Y học có thể giúp phụ nữ hiện đại hoàn toàn có quyền chọn cả hai: Vừa kiên trì chờ đợi một tình yêu trọn vẹn, vừa chủ động nắm giữ "vốn liếng" sinh sản của chính mình, thay vì phó mặc cho may rủi của thời gian.

Đó là giải pháp "trữ trứng".

Hiểu một cách đơn giản, trữ đông trứng là phương pháp thu thập trứng của người phụ nữ, sau đó đông lạnh và bảo quản để có thể sử dụng trong điều trị hỗ trợ sinh sản vào một thời điểm khác. Khi muốn mang thai, trứng được rã đông, thụ tinh với tinh trùng trong phòng thí nghiệm để tạo phôi, sau đó phôi có thể được chuyển vào tử cung nếu đáp ứng các điều kiện cần thiết.

Quy trình thường bắt đầu bằng việc thăm khám và đánh giá sức khỏe sinh sản. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm hormone, siêu âm buồng trứng và thực hiện các kiểm tra cần thiết để đánh giá khả năng đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng.

Tiếp đó, người phụ nữ sử dụng thuốc theo phác đồ nhằm kích thích nhiều nang noãn phát triển trong cùng một chu kỳ. Trong thời gian này, bác sĩ theo dõi sự phát triển của nang noãn thông qua siêu âm và có thể kết hợp xét nghiệm hormone để điều chỉnh thuốc khi cần thiết. Khi trứng đạt độ trưởng thành phù hợp, bác sĩ tiến hành chọc hút trứng dưới hướng dẫn siêu âm, thường có gây mê hoặc an thần tùy quy trình của cơ sở y tế.

Những trứng trưởng thành được lựa chọn sẽ trải qua quá trình đông lạnh, thường bằng kỹ thuật thủy tinh hóa, rồi được bảo quản trong điều kiện chuyên biệt. Thời gian thực hiện một chu kỳ có thể khác nhau tùy phác đồ và đáp ứng của mỗi người.

Ths.BS Nguyễn Hồng Hạnh - Bác sĩ lâm sàng Trung tâm IVF Hồng Ngọc Yên Ninh

"Trong trường hợp chưa muốn kết hôn nhưng lo lắng về khả năng có con sau này, trữ đông trứng có thể là một phương án giúp bảo tồn cơ hội làm mẹ cho tương lai. Đây không phải là sự đảm bảo chắc chắn cho một thai kỳ sau này, nhưng có thể giúp phụ nữ chủ động hơn trước sự suy giảm khả năng sinh sản theo tuổi", BS Hồng Hạnh nói thêm.



Trữ trứng không phải là sự đảm bảo chắc chắn cho một thai kỳ sau này, nhưng có thể giúp phụ nữ chủ động hơn trước sự suy giảm khả năng sinh sản theo tuổi.

Chủ động hôm nay để thêm lựa chọn cho tương lai

Trữ trứng không có nghĩa là phụ nữ phải trì hoãn việc làm mẹ hay khuyến khích kết hôn muộn. Ý nghĩa lớn hơn của phương pháp này là trao thêm một lựa chọn cho những người chưa sẵn sàng sinh con ở thời điểm hiện tại nhưng vẫn muốn bảo toàn cơ hội làm mẹ trong tương lai.

"Đúng người" có thể đến ở những thời điểm khác nhau. Nhưng sức khỏe sinh sản lại có những giới hạn sinh học nhất định. Vì vậy, thay vì để nỗi lo tuổi tác khiến mình vội vàng đưa ra một quyết định quan trọng, phụ nữ có thể chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản, tìm hiểu khả năng trữ đông trứng và trao đổi với bác sĩ để lựa chọn thời điểm phù hợp.

Chủ động bảo tồn khả năng sinh sản không phải là chạy đua với thời gian, mà là thêm một phương án để phụ nữ có quyền quyết định tương lai của chính mình.

Hãy để y học hiện đại đồng hành cùng bạn trên hành trình chờ đợi tình yêu đích thực - một hành trình mà bạn hoàn toàn có thể chủ động, thay vì chỉ biết chờ đợi trong lo âu. Nếu bạn đang mang trong lòng những trăn trở này, đừng ngần ngại lên lịch tư vấn cùng bác sĩ chuyên khoa để hiểu rõ hơn về phương pháp bảo tồn buồng trứng, và giữ trọn vẹn quyền làm mẹ trong tầm tay của chính mình.